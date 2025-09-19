szeptember 19., péntek

Őrzi dobogós helyét a ZTE FC

46 perce

Az FC Nagykanizsa az élre állt a női labdarúgó NB II-ben

A második fordulóban idegenbeli mérkőzés várt a női labdarúgó NB II két zalai csapatára. Az FC Nagykanizsa újra nyert és vezeti a mezőnyt.

Zaol.hu
Az FC Nagykanizsa az élre állt a női labdarúgó NB II-ben

Fehérben Melus Bianka (ZTE FC) a szezonnyitó mérkőzésen. Az FC Nagykanizsa vezeti a tabellát, az egerszegiek a harmadik helyen állnak.

Fotó: Szekeres Péter

A hibátlan szezonkezdet után a ZTE FC kikapott ugyan a bajnokesélyes Dunaújvárostól, de ezzel sem esett vissza nagyon, hiszen jelenleg harmadik. A 3. fordulóban szombaton (szeptember 20.) játszik mindkét csapatunk: az egerszegiek 14 órás kezdéssel a Fehérvár FC-t, míg az FC Nagykanizsa 16 órától épp a Dunaújvárost fogadja.

fc nagykanizsa
Fehérben Melus Bianka (ZTE FC) a szezonnyitó mérkőzésen. Az FC Nagykanizsa vezeti a tabellát, az egerszegiek a harmadik helyen állnak.
Fotó: Szekeres  Péter
Fotó: Szekeres  Péter

Pécsi VSK–FC Nagykanizsa 0-3 (0-2)
Pécs. Jv.: Pál J.
FCN: Vékási – Szabó Zs., Molnár R., Oravecz-Molnár (Kápics), Farkas Cs., Pintér D. (Czöpek), Keppel, Németh P., Torma (Nagy J.), Sipőcz, Domján-Köröcz. Edző: Domján Péter.
Gólszerzők: Sipőcz (37., 95.), Torma (40.).

Az FC Nagykanizsa a szezonban már másodszor nyert Pécsett

A zalaiak ebben a szezonban már jártak a PVSK otthonában és akkor, a Magyar Kupában nyerni tudtak. Ez volt a vendégek célja a bajnokságban is, amit sikerült is megvalósítaniuk – olyan játékosok góljaival, akik az első meccsen még nem voltak a keret tagjai.

Dunaújváros FC–ZTE FC 3-1 (0-0)
Dunaújváros. Jv.: Kovács F.
ZTE: Kiss – Nagy, Szegedi (Széplaki), Gumhert, Sinon, Polater (Major), Kopcsándi, Melus (Bicsák), Harsányi, Mezőfi, Török. Edző: Pergelné Kalamár Andrea.
Gólszerzők: Németh (71.), Véninger (78.), Szabó (83.), illetve Széplaki (86.).

A csoport favoritjának vendége volt a ZTE. A zalaiak jól felkészültek a hazaiakból és 70 percen át jól tartották magukat. Addig mindkét oldalon adódtak helyzetek, de a kapusok jó napot fogtak ki. A házigazdák egy pontrúgás után megszerezték a vezetést, ami megzavarta a vendégeket, a Dunaújváros pedig gyorsan újabb két gólt szerzett. A hajrában a kék-fehéreknek sikerült a szépítés, s jól helytálltak a bajnokesélyes otthonában.

Pergelné Kalamár Andrea: „Gratulálok a lányoknak, mert a csoport legjobbjának otthonában becsülettel helytálltak. Hetven percig jól tartottuk magunkat.”

 

