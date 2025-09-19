Az FC Nagykanizsa az élre állt a női labdarúgó NB II-ben

A hibátlan szezonkezdet után a ZTE FC kikapott ugyan a bajnokesélyes Dunaújvárostól, de ezzel sem esett vissza nagyon, hiszen jelenleg harmadik. A 3. fordulóban szombaton (szeptember 20.) játszik mindkét csapatunk: az egerszegiek 14 órás kezdéssel a Fehérvár FC-t, míg az FC Nagykanizsa 16 órától épp a Dunaújvárost fogadja.

Fehérben Melus Bianka (ZTE FC) a szezonnyitó mérkőzésen. Az FC Nagykanizsa vezeti a tabellát, az egerszegiek a harmadik helyen állnak.

Fotó: Szekeres Péter

Pécsi VSK–FC Nagykanizsa 0-3 (0-2)

Pécs. Jv.: Pál J.

FCN: Vékási – Szabó Zs., Molnár R., Oravecz-Molnár (Kápics), Farkas Cs., Pintér D. (Czöpek), Keppel, Németh P., Torma (Nagy J.), Sipőcz, Domján-Köröcz. Edző: Domján Péter.

Gólszerzők: Sipőcz (37., 95.), Torma (40.).

Az FC Nagykanizsa a szezonban már másodszor nyert Pécsett

A zalaiak ebben a szezonban már jártak a PVSK otthonában és akkor, a Magyar Kupában nyerni tudtak. Ez volt a vendégek célja a bajnokságban is, amit sikerült is megvalósítaniuk – olyan játékosok góljaival, akik az első meccsen még nem voltak a keret tagjai.

Dunaújváros FC–ZTE FC 3-1 (0-0)

Dunaújváros. Jv.: Kovács F.

ZTE: Kiss – Nagy, Szegedi (Széplaki), Gumhert, Sinon, Polater (Major), Kopcsándi, Melus (Bicsák), Harsányi, Mezőfi, Török. Edző: Pergelné Kalamár Andrea.

Gólszerzők: Németh (71.), Véninger (78.), Szabó (83.), illetve Széplaki (86.).

A csoport favoritjának vendége volt a ZTE. A zalaiak jól felkészültek a hazaiakból és 70 percen át jól tartották magukat. Addig mindkét oldalon adódtak helyzetek, de a kapusok jó napot fogtak ki. A házigazdák egy pontrúgás után megszerezték a vezetést, ami megzavarta a vendégeket, a Dunaújváros pedig gyorsan újabb két gólt szerzett. A hajrában a kék-fehéreknek sikerült a szépítés, s jól helytálltak a bajnokesélyes otthonában.

Pergelné Kalamár Andrea: „Gratulálok a lányoknak, mert a csoport legjobbjának otthonában becsülettel helytálltak. Hetven percig jól tartottuk magunkat.”