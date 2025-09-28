szeptember 28., vasárnap

Hátrányból fordítás

42 perce

János Norbert Pasaréten sem kegyelmezett – élre állt az FC Nagykanizsa (frissítve, edzői nyilatkozattal)

Címkék#délnyugati csoport#foci#Pénzügyőr SE#labdarúgó NB III.#FC Nagykanizsa

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában a 9. fordulót rendezték meg a hét végén. Az FC Nagykanizsa vasárnap lépett pályára és már annak a tudatában: amennyiben nyernek a Pénzügyőr ellen, akkor ismét az élre állnak.

Kerkai Attila

Az FC Nagykanizsa egy hete rangadót nyert az FTC II. ellen, mégsem tudott az élre állni, ugyanis a Kaposvár is győzött. Az NB III. Délnyugati csoport 9. fordulójában viszont a Kaposvár a PMFC vendége volt szombaton és a baranyaiak 1-0-ra nyertek, így megnyílt Gabala Krisztián együttese előtt az út, hogy a Pénzügyőr vendégeként ha nyer, akkor az élre áll. 

FC Nagykanizsa NB III.
János Norbert, az FC Nagykanizsa játékosa egy korábbi mérkőzésen. a kanizsai támadó a Pénzügyőr otthonában is villant. 
Fotó: Szakony Attila

Pénzügyőr SE–FC Nagykanizsa 1-2 (1-0)
Budapest, Pasaréti út, 100 néző. Jv.: Takács Á. 
FC Nagykanizsa: Mikler - Nemes, Vékony, Szanyi, Varga D. - Godzsajev - Medgyesi (Horváth B., 92.), Baglady, Lőrincz A., Vajda R. (Dragóner, 57.) - Cserkuti-Németh (János N., 57.). Vezetőedző: Gabala Krisztián. 
Gólszerzők: Megyeri (36.), illetve János N. (64., 67. - 11-esből). 

Az FC Nagykanizsa helyzetei

A tabellán elfoglalt helyezések alapján a mérkőzés egyértelmű esélyese az FC Nagykanizsa csapata volt, hiszen a Pénzügyőr SE csupán a 14. helyen állt a forduló előtt. Ennek megfelelően a zalaiak nagy labdabirtoklási fölényben futballoztak, akadtak is helyzeteik, de ezek kimaradtak. Volt, hogy a lövésükbe az utolsó pillanatban ért bele egy láb, de a lényeg, hogy nem zördült meg a háló. Aztán a Pénzügyőrnek volt egy jó periódusa, és egy kipattanó labdát közelről juttattak a kanizsai kapuba a hazaiak. 

Jött János Norbert és jöttek a gólok

A második félidőre maradt a kérdés, hogy az FC Nagykanizsa érvényesíteni tudja-e a papírformát. Viszont egy bátor ellenféllel találták szembe magukat, amely felszabadultan futballozott és érett a meglepetés. Vezetett a Pénzügyőr SE, de a 64. percben János N. testéről pattant a labda a kapuba és az egyenlítés után gyorsan jött a kanizsaiak vezető találata. A Varga Dominik ellen elkövetett szabálytalanság után a megítélt büntetőt János Norbert lőtte be, és már vezetett is az FC Nagykanizsa. Mondhatni, ez gyors volt. Mármint, a fordítás, de innentől már az volt a kérdés, hogy az előnyt meg tudja-e tartani az FC Nagykanizsa. 

Újra az élen a kanizsaiak 

Megtartotta és nagyon fontos mérkőzést nyert meg. Az FC Nagykanizsa legyőzte a Pénzügyőr SE-t, ezzel a sikerrel pedig az élre állt a Délnyugati csoportban. 

Gabala Krisztián  értékelése

A találkozó után így értékelt Gabala Krisztián, az FC Nagykanizsa vezetőedzője. 

- A csapat erejét mutatja, hogy az új bajnokságban először sikerült úgy nyernünk, hogy hátrányban voltunk - fogalmazott az FC Nagykanizsa szakvezetője. - Ennek nagy összetartó ereje van a csapatkohézió szempontjából is. A szünetben taktikailag, majd később cserékkel is változtattunk és egy kellemetlen ellenféllel szemben  sikerült a fordítás, ami a győzelem értékét növeli. Vártuk már ezt a pillanatot, hogy ismét az élre álljunk, hiszen egy nehéz sorozat után vagyunk. Most, a következő négy-öt fordulóban olyan ellenfelek következnek, amelyek ellen a papírforma alapján pontokat gyűjthetünk. 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
