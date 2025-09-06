Az FC Nagykanizsa edzője kimondta azt, amit eredetileg nem szeretett volna...

A múlt héten rangadót játszó és a PMFC ellen a pályát győztesen elhagyó FC Nagykanizsa együttesére újabb, rangadónak is beillő mérkőzés vár a Dunaújváros otthonában. Mondjuk ezt annak ellenére, hogy az ellenfél pillanatnyilag az egyik újonc ebben az osztályban, hiszen a Dunaújváros a Fejér vármegyei bajnokság megnyerése után lépett vissza ismét az NB III.-ba.

Az FC Nagykanizsa játékosa, Vajda Roland (kékben) nagyon fontos gólt lőtt a PMFC ellen. Edzője is elmondta, hogy milyen jól jött ez a csapatnak...

Fotó: Szakony Attila

Az FC Nagykanizsa és az ismerős arcok

A harmadik vonalban pedig mondhatni, hogy repülőrajtot vett a Duna-parti csapat, ugyanis még veretlen, és két döntetlen mellett már négy győzelmet aratott, amivel a negyedik helyen áll a Délnyugati csoportban. Az FC Nagykanizsa a második, így valóban két olyan együttes találkozik, amely jó rajtot vett. A Dunaújvárosnál két olyan labdarúgó is van, aki a közelmúltban Nagykanizsán futballozott, hiszen Gránitz Patrik és Lakatos Csaba is tagja a vasárnapi vendéglátónak. Ezeket is figyelembe véve kérdeztük a várható esélyekről Gabala Krisztiánt, a kanizsaiak vezetőedzőjét.

Kemény meccs várható

– Kisebb sérülésekkel megúsztuk a múlt heti, PMFC elleni rangadót, így lényegében szerdától teljes kerettel készülünk az újabb megmérettetésre – kezdte evvel válaszát Gabala Krisztián. – Jót tett a lelkünknek ez a győzelem, remélem, tényleg csak egy kisiklás volt a Szekszárd elleni mérkőzés. Kemény, nagy intenzitású mérkőzésre számítok vasárnap. A Dunaújváros eddigi eredményei azt mutatják, hogy komolyan gondolták azon vágyaikat, hogy akár idén újabb osztályt lépjenek. Ezek tudatában ki lehet jelenteni, hogy újabb fontos mérkőzés vár ránk. Több játékossal személyes kapcsolatunk volt a közelmúltból, ezért a mérkőzésnek ez a tényező is egy különleges érzelmi többletet adhat.

Igen, rangadó lesz

A szakvezetőnek megemlítettük, hogy a tabellán elfoglalt helyezések alapján rangadónak is beillik a vasárnap 17 órakor Dunaújvárosban sorra kerülő találkozó. De mit gondol ő erről?

– Nem akartam ezt a jelzőt használni, de ha jobban belegondolok, akkor akár kijelenthetjük, hogy igen, ez egy rangadó lesz! – válaszolta.