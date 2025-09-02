szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

27°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy hétvége, két meccs

1 órája

Az FC Nagykanizsa bemutatkozott a futsal NB I.-ben, majd búcsúzott a kupától

Címkék#Dunaújváros#Női futsal NB I.#Simple Női Kupa#DEAC futsal#FC Nagykanizsa

Egyszerre két fronton is meg kellett küzdenie egy hétvégén a kanizsai női futballnak. Az FC Nagykanizsa NB I.-es női futsalosai bemutatkoztak az élvonalban, majd a labdarúgó Simple Női Kupában (Magyar Kupa) is pályára kellett lépniük.

Kühne László

Az FC Nagykanizsa női szekciójának úgy jött ki a hét vége, hogy két sorozatban is pályára kellett lépniük. A hölgyek NB I-es futsal rajtján a Debreceni EAC vendégei voltak, míg a labdarúgó Simple Női Kupában a Dunaújváros FC-hez látogatott az FC Nagykanizsa. 

FC Nagykanizsa női futsal NB I.
A női futsal NB I. nyitányán az FC Nagykanizsa játékosa, Sipőcz Kamilla (kékben) üldözi a DEAC játékosát, André Antóniát. 
Forrás: DEAC

Az FC Nagykanizsa a címvédő ellen kezdett

Debreceni EAC - FC Nagykanizsa 7-1 (3-0)
Debrecen, 100 néző. Jv.: Vilmányi.
FCN: Buncsák - Molnár R., Németh P., Szabó Zs., Sipőcz. Csere: Kovács Sz., Farkas Cs., Dencs, Keppel, Szokol, Pintér D. Edző: Benedek József.
A kanizsai sporttörténelmi jelzőt akár még oda is biggyeszthetjük a debreceni futsalmeccshez, hiszen a dél-zalaiak debütáltak az első ligában. Az már más téma, hogy rögtön a címvédő ellen nyithattak. A hajdúságiak lényegében a papírformát érvényesítették, ugyanakkor a kanizsaiak receptjét képező kapus-gólt ők sem kerülhették el, ugyanis éppen Buncsák Réka szépített a találkozó 26. percében.
Gólszerzők: André (2., 25.), Hardon (10.), Fülöp D. (23., 30.), Molnár R. (23. - öngól), illetve Buncsák (26.). 

Simple Női Kupa , 3. forduló

Dunaújváros FC - FC Nagykanizsa 7-0 (3-0)
Dunaújváros, 50 néző. Jv.: Alafi.
FCN: Vékási - Szabó Zs., Molnár R., Torma, Nagy J. (Kápics), Pintér D. (Czöpek), Farkas Cs., Szokol, Sóstai, Keppel, Gergelics. Edző: Domján Péter.
Több,  a futsalból "átjátszó" játékos volt ott a Dunaújvárosba, a Simple Női Kupa-futballmeccsére utazó nagykanizsai keretben, s ezúttal a pécsinél komolyabb ellenállásra számíthattak Domján Péter tanítványai. Ez már az első félidőben is megmutatkozott, a második játékrészben pedig a Dunaújváros ugyanúgy folytatva gólerős játékát, biztosan jutott a következő körbe.
Gólszerzők: Szakállas (4., 54.), Vojnity (8., 50.), Véninger (42.), Szabó A. (63.), Hegedűs N. (81.). 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu