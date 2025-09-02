Az FC Nagykanizsa bemutatkozott a futsal NB I.-ben, majd búcsúzott a kupától

Az FC Nagykanizsa női szekciójának úgy jött ki a hét vége, hogy két sorozatban is pályára kellett lépniük. A hölgyek NB I-es futsal rajtján a Debreceni EAC vendégei voltak, míg a labdarúgó Simple Női Kupában a Dunaújváros FC-hez látogatott az FC Nagykanizsa.

A női futsal NB I. nyitányán az FC Nagykanizsa játékosa, Sipőcz Kamilla (kékben) üldözi a DEAC játékosát, André Antóniát.

Forrás: DEAC

Az FC Nagykanizsa a címvédő ellen kezdett

Debreceni EAC - FC Nagykanizsa 7-1 (3-0)

Debrecen, 100 néző. Jv.: Vilmányi.

FCN: Buncsák - Molnár R., Németh P., Szabó Zs., Sipőcz. Csere: Kovács Sz., Farkas Cs., Dencs, Keppel, Szokol, Pintér D. Edző: Benedek József.

A kanizsai sporttörténelmi jelzőt akár még oda is biggyeszthetjük a debreceni futsalmeccshez, hiszen a dél-zalaiak debütáltak az első ligában. Az már más téma, hogy rögtön a címvédő ellen nyithattak. A hajdúságiak lényegében a papírformát érvényesítették, ugyanakkor a kanizsaiak receptjét képező kapus-gólt ők sem kerülhették el, ugyanis éppen Buncsák Réka szépített a találkozó 26. percében.

Gólszerzők: André (2., 25.), Hardon (10.), Fülöp D. (23., 30.), Molnár R. (23. - öngól), illetve Buncsák (26.).

Simple Női Kupa , 3. forduló

Dunaújváros FC - FC Nagykanizsa 7-0 (3-0)

Dunaújváros, 50 néző. Jv.: Alafi.

FCN: Vékási - Szabó Zs., Molnár R., Torma, Nagy J. (Kápics), Pintér D. (Czöpek), Farkas Cs., Szokol, Sóstai, Keppel, Gergelics. Edző: Domján Péter.

Több, a futsalból "átjátszó" játékos volt ott a Dunaújvárosba, a Simple Női Kupa-futballmeccsére utazó nagykanizsai keretben, s ezúttal a pécsinél komolyabb ellenállásra számíthattak Domján Péter tanítványai. Ez már az első félidőben is megmutatkozott, a második játékrészben pedig a Dunaújváros ugyanúgy folytatva gólerős játékát, biztosan jutott a következő körbe.

Gólszerzők: Szakállas (4., 54.), Vojnity (8., 50.), Véninger (42.), Szabó A. (63.), Hegedűs N. (81.).