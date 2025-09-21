Legyőzte a listavezetőt az FC Nagykanizsa (galéria)

Az FC Nagykanizsa szempontjából a képlet „egyszerű” volt: ha legyőzik ellenfelüket, meg is előzik a tabellán.

Lőrincz Bence bólint - így született az FC Nagykanizsa első gólja.

Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa–Ferencváros II. 2-1 (2-1)

Olajbányász-stadion, 500 néző. Jv.: Keszthelyi.

FCN: Mikler - Nemes, Vékony, Szanyi, Varga - Lőrincz A., Godzsajev - Medgyesi (Horváth B., 60.) - Baglady, Vajda (Dragóner, 70.), Lőrincz B. (János, 88.). Edző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Lőrincz B. (7.), Medgyesi (30.), illetve Szerdjukov (39.).

Remekül kezdett és Lőrincz-Lőrincz akció végén gyorsan vezetést szerzett a házigazda: Attila jobb oldali beadását Bence fejelte a hálóba, 1-0. Újabb hét perc múlva ritkán látható jelenet tanúi lehettünk: Gólik végzett el büntetőt a hazaiak kapujára, ám szabálytalanul, így a labda hiába került a hálóba, a Kanizsa következhettek szabadrúgással. Magára talált a fővárosi csapat, néhány percre fölénybe került, de vette a lapot a házigazda is. A 30. percben a nagyon agilis Medgyesi támadta meg a 16-oson kívülre kalandozó vendégkapust, blokkolta a labdát, amit előre szeretett volna küldeni és közelről az üres kapuba passzolt, 2-0. Jól és harcosan játszott a házigazda, a fradisták megkapták tőlük azt a "törődést", amire listavezetőként, egy idegenbeli rangadón számíthattak is. Ennek hátulütője volt, hogy hazai szabálytalanságok után többször villant a sárga lap. A félidő hajrájába érve hibázott a hazai védelem, Szerdjukov lépett ki és higgadtan értékesítette a helyzetet, 2-1.