1 órája
Legyőzte a listavezetőt az FC Nagykanizsa (galéria)
Az éllovast fogadta vasárnap délben, a labdarúgó NB III Délnyugati csoportjának 8. fordulójában a harmadik helyezett. A Ferencváros második csapatának vendégjátékát nagy várakozás előzte meg az FC Nagykanizsa háza táján és a reményekben nem is kellett csalódni.
Az FC Nagykanizsa szempontjából a képlet „egyszerű” volt: ha legyőzik ellenfelüket, meg is előzik a tabellán.
FC Nagykanizsa–Ferencváros II. 2-1 (2-1)
Olajbányász-stadion, 500 néző. Jv.: Keszthelyi.
FCN: Mikler - Nemes, Vékony, Szanyi, Varga - Lőrincz A., Godzsajev - Medgyesi (Horváth B., 60.) - Baglady, Vajda (Dragóner, 70.), Lőrincz B. (János, 88.). Edző: Gabala Krisztián.
Gólszerzők: Lőrincz B. (7.), Medgyesi (30.), illetve Szerdjukov (39.).
Remekül kezdett és Lőrincz-Lőrincz akció végén gyorsan vezetést szerzett a házigazda: Attila jobb oldali beadását Bence fejelte a hálóba, 1-0. Újabb hét perc múlva ritkán látható jelenet tanúi lehettünk: Gólik végzett el büntetőt a hazaiak kapujára, ám szabálytalanul, így a labda hiába került a hálóba, a Kanizsa következhettek szabadrúgással. Magára talált a fővárosi csapat, néhány percre fölénybe került, de vette a lapot a házigazda is. A 30. percben a nagyon agilis Medgyesi támadta meg a 16-oson kívülre kalandozó vendégkapust, blokkolta a labdát, amit előre szeretett volna küldeni és közelről az üres kapuba passzolt, 2-0. Jól és harcosan játszott a házigazda, a fradisták megkapták tőlük azt a "törődést", amire listavezetőként, egy idegenbeli rangadón számíthattak is. Ennek hátulütője volt, hogy hazai szabálytalanságok után többször villant a sárga lap. A félidő hajrájába érve hibázott a hazai védelem, Szerdjukov lépett ki és higgadtan értékesítette a helyzetet, 2-1.
NB III: FC Nagykanizsa–Ferencváros IIFotók: Szakony Attila
Szünet után az FC Nagykanizsa a biztonságra helyezte a hangsúlyt
Szöglet után Vékony alig fejelt a léc fölé, a 48. percben ez volt a második félidő első említésre méltó eseménye. A túloldalon Szerdjukov éles lövését csípte el Mikler. Várható volt, hogy az FTC II. menni fog az egyenlítésért, és a vendégek kezdeményeztek is, de ez nem eredményezett különösebb helyzetet. A Kanizsa "a legjobb védekezés a támadás" elvnek megfelelően igyekezett úgy alakítani, hogy a játék súlypontja a kapujától minél távolabb legyen és ez időnként sikerült is. Mindkét részről sok volt a szabálytalanság, a játékosok rengeteget voltak a földön és reklamáltak - ez az időszak kevéssé volt élvezetes, de az idő a hazaiaknak dolgozott. A 72. percben Vén lövése a bal oldali kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A Kanizsa a hajrában is jól állt a lábán és közelebb volt a gólhoz, mint riválisa, de a stadionban kevesen bánták, hogy az eredmény már nem változott.