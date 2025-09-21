szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

27°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgó NB III

1 órája

Legyőzte a listavezetőt az FC Nagykanizsa (galéria)

Címkék#Ferencváros II#foci#FC Nagykanizsa

Az éllovast fogadta vasárnap délben, a labdarúgó NB III Délnyugati csoportjának 8. fordulójában a harmadik helyezett. A Ferencváros második csapatának vendégjátékát nagy várakozás előzte meg az FC Nagykanizsa háza táján és a reményekben nem is kellett csalódni.

Varga Andor

Az FC Nagykanizsa szempontjából a képlet „egyszerű” volt: ha legyőzik ellenfelüket, meg is előzik a tabellán.

fc nagykanizsa
Lőrincz Bence bólint - így született az FC Nagykanizsa első gólja.
Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa–Ferencváros II. 2-1 (2-1)
Olajbányász-stadion, 500 néző. Jv.: Keszthelyi.
FCN: Mikler - Nemes, Vékony, Szanyi, Varga - Lőrincz A., Godzsajev - Medgyesi (Horváth B., 60.) - Baglady, Vajda (Dragóner, 70.), Lőrincz B. (János, 88.). Edző: Gabala Krisztián.
Gólszerzők: Lőrincz B. (7.), Medgyesi (30.), illetve Szerdjukov (39.).

Remekül kezdett és Lőrincz-Lőrincz akció végén gyorsan vezetést szerzett a házigazda: Attila jobb oldali beadását Bence fejelte a hálóba, 1-0. Újabb hét perc múlva ritkán látható jelenet tanúi lehettünk: Gólik végzett el büntetőt a hazaiak kapujára, ám szabálytalanul, így a labda hiába került a hálóba, a Kanizsa következhettek szabadrúgással. Magára talált a fővárosi csapat, néhány percre fölénybe került, de vette a lapot a házigazda is. A 30. percben a nagyon agilis Medgyesi támadta meg a 16-oson kívülre kalandozó vendégkapust, blokkolta a labdát, amit előre szeretett volna küldeni és közelről az üres kapuba passzolt, 2-0. Jól és harcosan játszott a házigazda, a fradisták megkapták tőlük azt a "törődést", amire listavezetőként, egy idegenbeli rangadón számíthattak is. Ennek hátulütője volt, hogy hazai szabálytalanságok után többször villant a sárga lap. A félidő hajrájába érve hibázott a hazai védelem, Szerdjukov lépett ki és higgadtan értékesítette a helyzetet, 2-1.

NB III: FC Nagykanizsa–Ferencváros II

Fotók: Szakony Attila

Szünet után az FC Nagykanizsa a biztonságra helyezte a hangsúlyt

Szöglet után Vékony alig fejelt a léc fölé, a 48. percben ez volt a második félidő első említésre méltó eseménye. A túloldalon Szerdjukov éles lövését csípte el Mikler. Várható volt, hogy az FTC II. menni fog az egyenlítésért, és a vendégek kezdeményeztek is, de ez nem eredményezett különösebb helyzetet. A Kanizsa "a legjobb védekezés a támadás" elvnek megfelelően igyekezett úgy alakítani, hogy a játék súlypontja a kapujától minél távolabb legyen és ez időnként sikerült is. Mindkét részről sok volt a szabálytalanság, a játékosok rengeteget voltak a földön és reklamáltak - ez az időszak kevéssé volt élvezetes, de az idő a hazaiaknak dolgozott. A 72. percben Vén lövése a bal oldali kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A Kanizsa a hajrában is jól állt a lábán és közelebb volt a gólhoz, mint riválisa, de a stadionban kevesen bánták, hogy az eredmény már nem változott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu