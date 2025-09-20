szeptember 20., szombat

Friderika névnap

15°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III

37 perce

Ha győz, előzni fog az FC Nagykanizsa

Címkék#foci#FTC#FC Nagykanizsa

A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjának címvédője jópár fontos meccset játszott már az ősszel. A vasárnapi (11 óra) fellépés azonban jelentőségét tekintve túltesz minden eddigin: az FC Nagykanizsa a Ferencváros II-t fogadja az Olajbányász-stadionban.

Varga Andor

A fővárosi zöld-fehérek ráadásul éllovasként várják a 8. fordulót. Az FC Nagykanizsa viszont tehet róla, hogy 90 perc alatt ez változzon, hiszen előzési pozícióban vannak: egy győzelemmel kétpontos hátrányukat előnyre válthatják.

fc nagykanizsa
Piros mezben az FC Nagykanizsa játékosa, Nagy Erik a Kozármisleny elleni kupameccsen.
Fotó: Pezzetta Umberto

– Minden mérkőzés különleges szerepet kap az életünkben, ami hatással lehet a táblázat alakulása tekintetében – fogalmazott kérdésünkre Galaba Krisztián, az FCN edzője. – Ha pedig ez az FTC ellen történik, akkor hatványozottan igaz a különleges megfogalmazás. Egy ilyen mérkőzés előtt nehéz megtalálni az egyensúlyt a motivációs bázisok között, de komoly probléma lenne, ha ebben a helyzetben azzal kellene törődnöm, hogy fokozzam a játékosok elszántságát.

Az FC Nagykanizsa keretéből négy játékos is betegeskedett a héten

A tréner elmondta: a csapatból a héten Cserkúti, János, Szanyi és Lőrincz Bence is betegeskedett, a játékuk kérdéses.

Az előző szezonban a zalaiak nyeretlenek maradtak a „kis Fradival” szemben, Kanizsán 1-1-re végeztek a felek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu