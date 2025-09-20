Ha győz, előzni fog az FC Nagykanizsa

A fővárosi zöld-fehérek ráadásul éllovasként várják a 8. fordulót. Az FC Nagykanizsa viszont tehet róla, hogy 90 perc alatt ez változzon, hiszen előzési pozícióban vannak: egy győzelemmel kétpontos hátrányukat előnyre válthatják.

Piros mezben az FC Nagykanizsa játékosa, Nagy Erik a Kozármisleny elleni kupameccsen.

Fotó: Pezzetta Umberto

– Minden mérkőzés különleges szerepet kap az életünkben, ami hatással lehet a táblázat alakulása tekintetében – fogalmazott kérdésünkre Galaba Krisztián, az FCN edzője. – Ha pedig ez az FTC ellen történik, akkor hatványozottan igaz a különleges megfogalmazás. Egy ilyen mérkőzés előtt nehéz megtalálni az egyensúlyt a motivációs bázisok között, de komoly probléma lenne, ha ebben a helyzetben azzal kellene törődnöm, hogy fokozzam a játékosok elszántságát.

Az FC Nagykanizsa keretéből négy játékos is betegeskedett a héten

A tréner elmondta: a csapatból a héten Cserkúti, János, Szanyi és Lőrincz Bence is betegeskedett, a játékuk kérdéses.

Az előző szezonban a zalaiak nyeretlenek maradtak a „kis Fradival” szemben, Kanizsán 1-1-re végeztek a felek.