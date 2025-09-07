1 órája
Gól nem volt, de két kiállítás igen a rangadónak is beillő találkozón (frissítve, edzői értékeléssel)
Élcsapatok találkozóját rendezték meg vasárnap Dunaújvárosban. A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában a címvédő FC Nagykanizsa a két kiállítást is hozó találkozón gól nélküli döntetlent ért el.
Az FC Nagykanizsa a második helyről 15 ponttal, míg az újonc Dunaújváros FC a negyedik pozícióból (14 pont) várta ezt az összecsapást. Mindez megmagyarázza, miért érdemelte ki a rangadó jelzőt ez a találkozó a labdarúgó NB III.- Délnyugati csoportjában. Ráadásul egy plusz "szál" is külön pikantériát adott a mérkőzésnek.
Dunaújváros FC - FC Nagykanizsa 0-0
Dunaújváros, 200 néző. Jv.: Juhász D.
FC Nagykanizsa: Mészáros - Ekker, Vékony, Szanyi, Nemes (Varga, 75.) - Godzsajev - Lőrincz A. (Horváth B., 46.), Baglady, Lőrincz B. - Vajda (János N., 46.), Dragóner (Cserkuti-Németh, 46.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.
Kiállítva: Tapiska (3.), illetve Ekker (68.).
Nem láthatták az FC Nagykanizsa csapatát...
A nagykanizsai szurkolók, és mindazok, akik érdeklődnek az harmadik vonal küzdelmei iránt megszokhatták, hogy az FC Nagykanizsa hazai és idegenbeli találkozóit is élőben követhetik nyomon a youtube-on. Ezúttal viszont a házigazda Dunaújváros nem adott engedélyt a forgatásra, és rendezőként erre megvolt lehetősége. Annak ellenére, hogy az NB III.-as mérkőzések élő közvetítését a jogtulajdonos MLSZ engedélyezi. A csapat találkozóit a Kanizsa Médiaház közvetíti, amellyel szerződésben áll az FC Nagykanizsa. A dunaújvárosiak plusz közvetítési díjat szerettek volna kérni, de ebbe nem egyezett bele a kanizsai televízió.
Kiállítással kezdődött minden
Így sem maradt szurkolói nélkül az FC Nagykanizsa, hiszen a szokásoknak megfelelően (közvetítés ide, vagy oda), mindig vannak dél-zalai drukkerek az idegenbeli találkozókon. A mérkőzés pedig gyorsan egy kiállítással indult, ugyanis egy előrevágott labdánál a hazaiak játékosa utolsó emberként szabálytalankodott, ami így piros lap. Innentől emberelőnyben futballozott az FC Nagykanizsa, igazi ziccer nem alakult ki, de persze helyzetek azért voltak.
A dél-zalaiak is tíz emberrel fejezték be
A második félidő kérdése az volt, hogy a Dunaújváros bírja-e, a kanizsaiaknak pedig ott volt a lehetőség, hogy visszavegyék a vezetést a tabellán. A délelőtti meccseken ugyanis az Iváncsa legyőzte az FTC II.-t. A második félidő is inkább a küzdelmes jelzőt kaphatta, majd a kanizsaiak is megfogyatkoztak, amikor szövegelésért Ekker Milán is idő előtt fejezte be a játékot.
Végül nem született gól, viszont volt két kiállítás, az FC Nagykanizsa pedig nem tudott előzni a döntetlennel, sőt a harmadik helyre szorult, hiszen a Kaposvár most megelőzte.
Gabala Krisztián értékelése
- Mondhatni, hogy idegenben, egy rangadón pontot szerezni, maradéktalanul elégedett lehet az ember, de ez nem fedi a valóságot... Amióta Nagykanizsán vagyok az edző, talán most játszottunk a leggyengébben és ezt majd meg kell beszélnünk, hogy miért. Végig mi irányítottunk, azonban nem volt meg bennünk az átütőerő. Sajnálom, mert egy újabb rangadón tudtunk volna eredményesek lenni. Lehetne sok szót ejteni sok mindenről, de nekünk ezúttal saját magunkról kell beszélni - hangzott Gabala Krisztiánnak, az FC Nagykanizsa vezetőedzőjének mérkőzés utáni értékelése.
További eredmények: FTC II.–Iváncsa 2-3, Paks II.–Dombóvár 2-1, MTK II.–Érd 2-1, Szekszárd–Siófok 3-1, Majosi SE–Kaposvár 4-5, Pénzügyőr–PTE-PEAC 3-2, Balatonlelle–PMFC 0-1.