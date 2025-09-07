Gól nem volt, de két kiállítás igen a rangadónak is beillő találkozón (frissítve, edzői értékeléssel)

Az FC Nagykanizsa a második helyről 15 ponttal, míg az újonc Dunaújváros FC a negyedik pozícióból (14 pont) várta ezt az összecsapást. Mindez megmagyarázza, miért érdemelte ki a rangadó jelzőt ez a találkozó a labdarúgó NB III.- Délnyugati csoportjában. Ráadásul egy plusz "szál" is külön pikantériát adott a mérkőzésnek.

Ekker Milán (kékben), az FC Nagykanizsa játékosa a második félidőben szállt ki a játékból.

Fotó: Szakony Attila

Dunaújváros FC - FC Nagykanizsa 0-0

Dunaújváros, 200 néző. Jv.: Juhász D.

FC Nagykanizsa: Mészáros - Ekker, Vékony, Szanyi, Nemes (Varga, 75.) - Godzsajev - Lőrincz A. (Horváth B., 46.), Baglady, Lőrincz B. - Vajda (János N., 46.), Dragóner (Cserkuti-Németh, 46.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Kiállítva: Tapiska (3.), illetve Ekker (68.).

Nem láthatták az FC Nagykanizsa csapatát...

A nagykanizsai szurkolók, és mindazok, akik érdeklődnek az harmadik vonal küzdelmei iránt megszokhatták, hogy az FC Nagykanizsa hazai és idegenbeli találkozóit is élőben követhetik nyomon a youtube-on. Ezúttal viszont a házigazda Dunaújváros nem adott engedélyt a forgatásra, és rendezőként erre megvolt lehetősége. Annak ellenére, hogy az NB III.-as mérkőzések élő közvetítését a jogtulajdonos MLSZ engedélyezi. A csapat találkozóit a Kanizsa Médiaház közvetíti, amellyel szerződésben áll az FC Nagykanizsa. A dunaújvárosiak plusz közvetítési díjat szerettek volna kérni, de ebbe nem egyezett bele a kanizsai televízió.

Kiállítással kezdődött minden

Így sem maradt szurkolói nélkül az FC Nagykanizsa, hiszen a szokásoknak megfelelően (közvetítés ide, vagy oda), mindig vannak dél-zalai drukkerek az idegenbeli találkozókon. A mérkőzés pedig gyorsan egy kiállítással indult, ugyanis egy előrevágott labdánál a hazaiak játékosa utolsó emberként szabálytalankodott, ami így piros lap. Innentől emberelőnyben futballozott az FC Nagykanizsa, igazi ziccer nem alakult ki, de persze helyzetek azért voltak.

A dél-zalaiak is tíz emberrel fejezték be

A második félidő kérdése az volt, hogy a Dunaújváros bírja-e, a kanizsaiaknak pedig ott volt a lehetőség, hogy visszavegyék a vezetést a tabellán. A délelőtti meccseken ugyanis az Iváncsa legyőzte az FTC II.-t. A második félidő is inkább a küzdelmes jelzőt kaphatta, majd a kanizsaiak is megfogyatkoztak, amikor szövegelésért Ekker Milán is idő előtt fejezte be a játékot.