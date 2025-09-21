Először kapott gólt a ZTE FC II az I. osztályban

ZNET-Telekom Becsehely–Technoroll Teskánd 4–3 (2–1)

Becsehely, 150 néző. Jv.: Major Zs.

Becsehely: Salamon – Májer, Nemes, Bölcz (Horváth F.), Török, Bódi (Matyók), Berta (Födő), Szakony, Horváth G. (Szőke), Kovács Gy. (Hóbor), Balassa. Játékos-edző: Kovács György.

Teskánd: Szalay – Orbán (Kovács M.), Szente, Boronyák (Németh D.), Jándli, Fábián, Takács R. (Ferenczy), Horváth A., Kónya, Major, Csik. Edző: Szente Gábor.

A vendégek az első pontrúgásból megszerezték a vezetést. Az első félidő közepén ugyanúgy egy pontrúgásból válaszoltak a hazaiak. A félidő utolsó percében egy jogosan megítélt büntetőből hazai vezetéssel mentek az öltözőbe a csapatok. A második játékrész első felében mezőnyfölényben játszott a vendégcsapat, ezt kihasználva a hazaiak két kontragóllal lezárhatták volna a találkozót, de az utolsó tíz percben a vendégek mindent egy lapra feltéve támadtak, és két gólt szerezve szorossá tették az utolsó pár percet a mérkőzésen.

Gólszerzők: Kovács Gy. (2), Török, Bódi, ill. Csik (2), Kónya.

Jók: az egész csapat, ill. Csik, Jándli, Orbán, Kónya.

Csesztreg–Magnetic Andráshida TE 1–0 (1–0)

Csesztreg. Jv.: Kondákor M.

Csesztreg: Kiss B. – Péter (Egyed), Németh G., Németh D., Csiszár, Nagy N., Biharvári, Mentes, Elek, Gerencsér (Kocsis), Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.

Andráshida TE: Czirjék – Györe (Rohonczy), Mecséri (Szabó B.), Szabó P., Molnár Zs. (Péhl), Cserép (Tóth B.), Cséber, Anti, Baksa, Németh K. (Karvalics), Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

A sok sebből vérző hazaiak szerették volna megmutatni, hogy nemcsak pofozógépek lesznek a bajnokságban. A mérkőzés elején egy szöglet után Péter M. szerzett szépségdíjas találatot. Ezek után a vendégek átvették a kezdeményezést, meddő mezőnyfölényt alakítottak ki, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani a mérkőzés hátralévő részében. Küzdelmes, a futball szépségét kevésbé felvonultató mérkőzésen a nagy szívvel játszó hazaiak nem érdemtelenül tartották otthon a három pontot.

Gólszerző: Péter.

Jók: az egész csapat, ill. Anti.

Kiállítva: Szabó P. (45., Andráshida TE).