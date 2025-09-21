szeptember 21., vasárnap

Vármegyei foci

34 perce

Először kapott gólt a ZTE FC II az I. osztályban

Címkék#megyei foci#foci#megye I

A hét végén az 5. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában. A címvédő ZTE FC II a ASC otthonában nyert és először kapott gólt a szezonban, a Semjénháza Novák duplájával győzte le a Hévízt idegenben.

Zaol.hu
Először kapott gólt a ZTE FC II az I. osztályban

A Zalaszentgrót (fehérben Jóna Bence egy korábbi mérkőzésen) döntetlent játszott a Szepetnek otthonában és továbbra is őrzi veretlenségét

Fotó: Pezzetta Umberto

ZNET-Telekom Becsehely–Technoroll Teskánd 4–3 (2–1)
Becsehely, 150 néző. Jv.: Major Zs.
Becsehely: Salamon – Májer, Nemes, Bölcz (Horváth F.), Török, Bódi (Matyók), Berta (Födő), Szakony, Horváth G. (Szőke), Kovács Gy. (Hóbor), Balassa. Játékos-edző: Kovács György.
Teskánd: Szalay – Orbán (Kovács M.), Szente, Boronyák (Németh D.), Jándli, Fábián, Takács R. (Ferenczy), Horváth A., Kónya, Major, Csik. Edző: Szente Gábor.
A vendégek az első pontrúgásból megszerezték a vezetést. Az első félidő közepén ugyanúgy egy pontrúgásból válaszoltak a hazaiak. A félidő utolsó percében egy jogosan megítélt büntetőből hazai vezetéssel mentek az öltözőbe a csapatok. A második játékrész első felében mezőnyfölényben játszott a vendégcsapat, ezt kihasználva a hazaiak két kontragóllal lezárhatták volna a találkozót, de az utolsó tíz percben a vendégek mindent egy lapra feltéve támadtak, és két gólt szerezve szorossá tették az utolsó pár percet a mérkőzésen.
Gólszerzők: Kovács Gy. (2), Török, Bódi, ill. Csik (2), Kónya.
Jók: az egész csapat, ill. Csik, Jándli, Orbán, Kónya.

Csesztreg–Magnetic Andráshida TE 1–0 (1–0)
Csesztreg. Jv.: Kondákor M.
Csesztreg: Kiss B. – Péter (Egyed), Németh G., Németh D., Csiszár, Nagy N., Biharvári, Mentes, Elek, Gerencsér (Kocsis), Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.
Andráshida TE: Czirjék – Györe (Rohonczy), Mecséri (Szabó B.), Szabó P., Molnár Zs. (Péhl), Cserép (Tóth B.), Cséber, Anti, Baksa, Németh K. (Karvalics), Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.
A sok sebből vérző hazaiak szerették volna megmutatni, hogy nemcsak pofozógépek lesznek a bajnokságban. A mérkőzés elején egy szöglet után Péter M. szerzett szépségdíjas találatot. Ezek után a vendégek átvették a kezdeményezést, meddő mezőnyfölényt alakítottak ki, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani a mérkőzés hátralévő részében. Küzdelmes, a futball szépségét kevésbé felvonultató mérkőzésen a nagy szívvel játszó hazaiak nem érdemtelenül tartották otthon a három pontot.
Gólszerző: Péter.
Jók: az egész csapat, ill. Anti.
Kiállítva: Szabó P. (45., Andráshida TE).

Swisspor Lenti TE–Zalakomár-Zalakaros 1–3 (1–1)
Lenti, 120 néző. Jv.: Tóth A.
Lenti TE: Papp L. – Pál, Kondákor, Grózner, Sárkány (Gortka G.), Horváth Le., Völgyi, Balogh B., Takács G. (Markotán), Pálinkás, Gortka D. (Végi). Játékos-edző: Völgyi Márk.
Zalakomár-Zalakaros: Tóth Pajor – Sipőcz, Nagy G., Takács Cs., Szőke (Horváth J., Horváth Lá.), Neubauer, Vass (Tóth A.), Tinó, Mutter (Madarász Z.), Horváth T., Madarász S. Edző: Mutter Attila.
Küzdelmes mérkőzés a győzelmet jobban akaró vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot.
Gólszerzők: Pálinkás, ill. Horváth J. (2), Sipőcz.
Jók: senki, ill. Horváth J., Vass, Horváth T.

Clean Medic Zalalövő–Kiskanizsai Sáskák 5–0 (2–0)
Zalalövő, 70 néző. Jv.: Farsang B.
Zalalövő: Kovács D. – Gyenese, Őr, Agg (Fekete), Bekes, Németh R. (Sipos), Radics (Völgyi), Tóth B., Berkovics (Horváth J.), Csonka (Horváth T.), Mesics. Edző: Ostrom János.
Kiskanizsa: Parragi – Dobos, Kotnyek, Pál, Dolmányos, Petánovics, Kiss J. (Bilák B.), Dobri, Bilák P., Ötvös, Ágoston. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.
A két pontokra éhes csapat élénk iramban játszotta végig az első félidőt, de helyzete inkább csak a hazaiaknak akadt. Aztán a szünet előtt a ZTK két góllal megnyugtató előnyt szerzett. Fordulás után a hazaiak tovább növelték előnyüket, és sportszerű mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattak. Mindez jó motivációt jelenthet a továbbikban a megfiatalodott ZTK számára.
Gólszerzők: Horváth T. (2), Agg, Berkovics, Sipos.
Jók: Mesics, Berkovics, Őr, Agg,  Horváth T., ill. Dolmányos, Ágoston.

Hévíz–Semjénháza 0-2 (0-1) Hévíz, 80 néző. Jv.: Varga P.
Hévíz: Mörk Má. - Nagy D. (Beke), Mörk Mi., Kustán, Tóth (Bertalics), Czifra, Nagy R., Rózsás (Farkas), Reinprecht, Sabján, Filó. Edző: Páli Norbert.
Semjénháza: Earles - Kretz, Novák (Krikker), Horváth P., Takács, Bagó Bá., Hompó, Kapuvári, Bagó Be., Ribarics, Losonczy (Szilárd). Edző: Markek István.
Az első félidőben egyik kapu sem forgott igazán veszélyben, ám egy pontrúgást követően a Semjénháza megszerezte a vezetést. A hazai csapat játékából a második félidőben hiányzott az átütőerő, és egy labdavesztés után a vendégek megszerezték második találatukat is, amivel végleg eldöntötték a három pont sorsát.
Gólszerzők: Novák (2).
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Szepetnek–Zalaszentgrót 1-1 (0-1)
Szepetnek, 100 néző. Jv.: Siket L.
Szepetnek: Szekeres – Schuller, Pápai, Pál, Szabó B., Dömötör (Kocsis), Kobra (Csavari), Bános (Üst), Millei, Orsós, Kolman. Játékos-edző: Nagy Tamás.
Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Szántó (Kovács-Braun), Baráth, Doszpoth, Horváth S., Varga G., Fülöp, Soós (Kovács D.), Papp L., Horváth D. Edző: Bencze Péter.
Mint az elmúlt években már többször, úgy ezúttal is kemény, főként a második félidőt tekintve pedig élvezetes mérkőzést vívott egymással a két legénység. A szepetneki lendületet az első játékrészben - a hazai oldal forgatókönyvét borító korai találatot követően - jó elképzelésekkel fékezte meg a vendégcsapat, mi több, a Zalaszentgrót még emberelőnybe is került Schuller Ferenc kiállítását követően. Ezt viszont a Szepetnek hidalta át jól, s ez a mentális felfogás a második félidőben is működött. Ennek eredménye lett egyenlítésük is egy mintaszerű szöglet utáni fejest követően. A Szentgrót számára emberelőnyben még így sem volt veszve semmi, főleg, hogy a meccs hajrája előtt már kilenc főre fogyatkozott ellenfelük - ekkor Szabó Benjámin, a házigazdák másik belső védője volt kénytelen - szintén idő előtt - elhagyni a pályát a kiállítását követően. Ettől a Szepetnek mintha még inkább erőre kapott volna, dacból rugaszkodva neki minden egyes labdának vezettek néhány ígéretes kontrát is, az 1-1-es eredmény azonban már nem változott. A mérkőzés igazi sportélményt tartogatott a szepetneki villanyfényes körítés mellett, amit viszont a hazaiak sajnálhatnak, hogy két stabil játékosukat a következő forduló(k)ra minden bizonnyal elveszítették.
Gólszerzők: Pápai, ill. Papp L.
Jók: az egész csapat, illetve senki.
Kiállítva: Schuller (35., Szepetnek), Szabó B. (78., Szepetnek).

Tarr Andráshida SC–ZTE FC II 1–4 (0–1)
Zalaegerszeg, 350 néző. Jv.: Lakics P.
Andráshida SC: Paksy – Lukács, Ebedli (Penczák), Gájer (Sipos), Czene (Bakos), Pataky, Kasza, Kiss D., Ferenczi, Földvári (Fábián), Péter. Játékos-edző: László Dávid.
ZTE FC II: Tóth I. – Vincze, Rózsa, Mendoza (Csonka), Vert (Blum), Nagy Á., Szindekovics (Oluwafemi), Wolf, Király, Oliveira, Belső (Takács). Edző: Gonzalo Escudero.
A hazaiaknál több játékos is tudása alatt teljesített. Megérdemelten nyert a vendégcsapat.
Gólszerzők: Ebedli, ill. Szindekovics, Belső, Oliveira, Csonka.
Jók: Kasza, Bakos, Péter, ill. az egész csapat.

 

