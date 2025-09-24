szeptember 24., szerda

Jéghoki

4 órája

Szombaton indul az Andersen Liga, az első 50 néző ingyen sört kap

Címkék#Mazzag Dániel#Andersen Liga#verseny#Egerszegi Titánok#jégkorong

Szombaton este hazai pályán kezdi meg második Andersen Liga-szezonját az Egerszegi Titánok jégkorongcsapata. A rajt szeptember 27-én 19.30 órakor lesz a zalaegerszegi Jégcsarnokban, ahol a Sportországi Cápák ellen lép jégre a gárda.

Jóna István

A nyár folyamán részben átalakult a keret, de a tavalyi mag együtt maradt, és több új játékos is érkezett. A klub két rutinos igazolással erősített: a korábban az Erste Ligában Fehérváron, Debrecenben és legutóbb Dunaújvárosban játszó Mazzag Dániel, valamint a Fehérvárban szerepelt Parragi Dániel Zalaegerszegre tette át székhelyét, ráadásul edzőként is szerepet vállalnak. Rajtuk kívül egy orosz légiós is csatlakozott a Titánokhoz, miközben a győri együttműködésnek köszönhetően onnan is érkeznek játékosok. Emellett az utánpótlásból éppen kiöregedő helyi fiatalok is a keret tagjai, valamint az U19-es csapat tehetségei számára továbbra is nyitva áll a kapu a felnőtt csapatba kerüléshez.

Fotó: Nyakas Viktor

– Az első év tanulságaira építve szeretnénk eredményben is előrelépni, és közelebb kerülni a középmezőnyhöz – fogalmazott Simon Alfonz vezetőedző. – A keret erősödött, és bár továbbra is türelmet kérünk, hiszen építkezési fázisban vagyunk, bízunk benne, hogy a tavalyinál eredményesebb szezont tudunk zárni.

A klub a szurkolókra is kiemelt figyelmet fordít: a belépés továbbra is ingyenes, és minden hazai mérkőzésen külön programokkal készülnek. A szombati nyitányon az első 50 néző ingyen sört kap, tombolasorsolást tartanak, valamint kapura lövő versenyen is részt vehetnek a szurkolók, amelynek fődíja egy 50 ezer forintos Decathlon-utalvány lesz.

A szeptember 27-én rajtoló Andersen Ligának ez immár negyedik idénye lesz. A másodosztályú bajnokságba minden eddiginél több, tizenkét csapat nevezett. Az Óbuda nem indul a mostani szezonban, de visszatér a DAB-ASP, valamint új résztvevőként a Hokiklub Budapest és a DEAC Jégkorong Akadémia is szerepel. A MAC Budapest AHC és a DUE-Angels pedig új néven indul.

Az Egerszegi titánok edzésen Fotó: Jóna István

Az Andersen Liga alapszakaszában egy oda-vissza kört játszanak a csapatok, majd a 22 forduló – február 28-ig – után a legjobb nyolc a playoffba jut. A negyeddöntős párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak, az elődöntőben és a fináléban viszont már három sikerre van szükség. Változás, hogy immár csak három idegenlégióst nevezhetnek a mérkőzésekre az együttesek.

 

