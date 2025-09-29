szeptember 29., hétfő

Andersen Liga

1 órája

Harmadról harmadra javultak a Titánok, de vereséggel kezdték a szezont (galéria)

Címkék#Sportországi Cápa#jégkorongozás#Egerszegi Titánok

Hazai pályán kezdte meg szereplését az Andersen Ligában az Egerszegi Titánok jégkorongcsapata, amely a fővárosi Sportországi Cápákat fogadta a bajnokság nyitókörében. A vendégek már az első harmadban tetemes előnyre tettek szert, amelyet a hazaiak minden igyekezetük ellenére nem tudtak ledolgozni.

Jóna István
Fotó: Jóna István

Fotó: Jóna István

Egerszegi Titánok – Sportországi Cápák 2–6 (0–4, 0–1, 2–1)
Zalaegerszeg, 194 néző. Vezette: Szabó K., Kész (Ozsváth, Szabó G.).

Egerszegi Titánok: Tóth Dominik – Maslac, Baranyai, Parragi, Mazzag, Marth, Zsigray, Pálmai, Varga, Őri, Fedoseev, Hajdu, Farkas, Horváth, Wappel, Tompos, Gaál. Edző: Simon Alfonz

Sportországi Cápák: Bocsor-Kovács P. – Bálizs, Nagy, Schwartz, Zahorecz, Kékesi, Bagonya, Sántha, Vona, Ekker, Dávid, Nagy, Szabó, Illés. Edző: Szajbert Patrik

Gólszerzők: Mazzag, Marth, ill. Zahorecz, Vona 3, Dávid 2.

A találkozó rosszul indult a hazaiak számára, hiszen mindössze 49 másodperc elteltével Dávid Richárd talált be, majd a 10. percben Vona Szabolcs növelte a vendégek előnyét. A Titánok játéka sok hibával tarkított volt, amit a fővárosiak ki is használtak: a nyitó játékrész végére 0–4 állt az eredményjelzőn.

A második harmadban összeszedettebben hokizott a hazai gárda, kiegyenlítettebbé vált a játék, de újabb gól csak a vendégeknek jött össze, ismét Dávid Richárd révén.

A záró húsz percben már bátrabban támadtak a Titánok, több helyzetet is kidolgoztak. Bár Zahorecz Bence révén tovább nőtt a Cápák előnye, a hajrában két hazai találat született: előbb Mazzag Dániel, majd Marth Bence volt eredményes, így alakult ki a 2–6-os végeredmény.

Simon Alfonz vezetőedző értékelése:
– Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez. Úgy érzem, az akaratunk rendben volt, de az első harmadban ez görcsösségbe ment át, és sok könnyű kiállítást kaptunk. A folytatásban tudtunk javulni, de ez most kevésnek bizonyult. Sok új játékos mutatkozott be, erős keretünk van, azon dolgozunk, hogy ez a pályán is látszódjon. Hosszú a szezon, mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk előrelépni.

A Titánok legközelebb október 4-én, szombaton a MAC Budapest AHC otthonában lépnek jégre.

Egerszegi Titánok-Sportországi Cápák jégkorong mérkőzés

Fotók: Jóna István

 

