Remek eredmény

1 órája

Az egerszegi lány visszatért San Fernandóba, és világbajnok lett

Az egerszegi karatéka visszatért San Fernandóba, és világbajnok lett. Dancs Lora, a Japán Út Harcművészeti Egyesület versenyzője a WSKA vb-n lett aranyérmes.

Kerkai Attila

A WSKA Ippon Shobu karate világbajnokságot a spanyolországi San Fernando városában rendezték meg, és a magyar JKA válogatottba természetesen meghívást kapott az egerszegi Dancs Lora is. Aki egyébként a Cádiz tartományban található San Fernandóba visszatért, hiszen korábban, 2023-ban éppen itt lett az ESKA szervezet Európa-bajnoka. 

Dancs Lora WSKA világabjnok
Dancs Lora (középen) és csapattársai ünnepelnek a világbajnoki címük  kihirdetése után. 
Fotó: JKA

Dancs Lora nagy sikere

 Ezúttal a Japán Út Harcművészeti Egyesület  és a Nyíregyházi Revolution SE tagja mivel ősztől Dancs Lora a szabolcsi városban végzi egyetemi tanulmányait remek eredményeket ért el. Junior kata csapatban bronzérmes lett. A női kumite csapattal viszont világbajnoki címet szerzett, ami a magyar karatesport számára is dicsőséget jelentett. 

 

