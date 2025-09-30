Az egerszegi lány visszatért San Fernandóba, és világbajnok lett

A WSKA Ippon Shobu karate világbajnokságot a spanyolországi San Fernando városában rendezték meg, és a magyar JKA válogatottba természetesen meghívást kapott az egerszegi Dancs Lora is. Aki egyébként a Cádiz tartományban található San Fernandóba visszatért, hiszen korábban, 2023-ban éppen itt lett az ESKA szervezet Európa-bajnoka.

Dancs Lora (középen) és csapattársai ünnepelnek a világbajnoki címük kihirdetése után.

Fotó: JKA

Dancs Lora nagy sikere

Ezúttal a Japán Út Harcművészeti Egyesület és a Nyíregyházi Revolution SE tagja – mivel ősztől Dancs Lora a szabolcsi városban végzi egyetemi tanulmányait – remek eredményeket ért el. Junior kata csapatban bronzérmes lett. A női kumite csapattal viszont világbajnoki címet szerzett, ami a magyar karatesport számára is dicsőséget jelentett.