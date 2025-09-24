szeptember 24., szerda

Utánpótlás

49 perce

Az Atom Kupán is villantak a zalai cselgáncsozók

Címkék#Atom Kupa#Zalaegerszegi Judo SE#cselgáncs#Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa

Igazi versenydömping volt az utánpótláskorú cselgáncsozóknál. A zalai klubok is aktívan részt vettek ebben, és az ifjú cselgáncsozók eredményesen szerepeltek.

Kerkai Attila

Pakson Atom Kupa serdülő és ifjúsági nemzetközi versenyt, Diák C Magyar Kupát és Diák A országos bajnokságot, valamint Diák B országos rangsorversenyt rendeztek. Nem csoda, hogy gyakorlatilag megtelt a paksi sportcsarnok ifjú cselgáncsozókkal, hiszen több mint hétszázan indultak e viadalokon. Összesen öt korosztály részére rendeztek versenyt Pakson, s itt a zalai klubok közül a Zalaegerszegi Judo SE és a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa képviseltette magát. 

Cselgáncs Atom Kupa
A cselgáncsozók Atom Kupáján az ifjúsági korosztályban az ifjúsági Eb-résztvevő és EYOF-érmes Takács Nóra a dobogó legmagasabb fokára állhatott, Ilya Bulgakov pedig bronzérmet szerzett. 
Forrás: ZJSE

Cselgáncs minden mennyiségben

A Zalaegerszegi Judo SE 14 versenyzőt nevezett a hosszú paksi hétvégére. A Diák A országos bajnokságon Takács Anna a 41 kg-sok között a második helyen végzett, míg Hencz Magor a 41 kg-sok mezőnyében a 7.helyen zárt. A Diák B országos rangsorversenyen Tófei-Kiss Olivér a 26 kg-sok között első lett. A Diák C Magyar Kupán Takács Maja a 40 kg-sok között szintén első helyen végzett, Sallai Kitán a 39 kg-sok között az 5. pozíciót érte el. 

A vasárnapi serdülő és ifjúsági Atom Kupa nemzetközi versenyen összesen kilenc zalaegerszegi cselgáncsozó indult, és az alábbi helyezéseket érték el. 

Serdülő korosztály. 57 kg: 3. Csizmadia Flóra. 73 kg: 2. Verebi Ádám, 5. Sallai Botond. 

Ifjúsági korosztály. 40 kg: 1. Takács Nóra. 73 kg: 5. Verebi Ákos. 90 kg: 3. Ilya Bulgakov. 

Edzők: ifj. Nagysolymosi Sándor, Varga Zoltán, Márton Tibor, Korpos Judith, Kiss Zoltán.

A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa sportolói is szép eredményekkel zártak. Szinte valamennyi kategóriában értek el jó helyezéseket és dobogós eredményeket. 

Diák A országos bajnokság. 50 kg: 3. Ács Flóra. 54 kg: 5. Kustán Levente. 

Diák C Magyar Kupa. 30 kg: 2. Balaicz Anna. 

Diák B ORV. 38 kg: 5. Kele Marcell +60 kg: 7. Kozma Kristóf. 

Serdülő ORV. +70 kg: 1. Tamás Norina. 46 kg: 3. Nagy Noel. 44 kg: 5. Szalai Nóra. 

Ifjúsági ORV. 40 kg: 3. Pirbus-Gróf Nóra. 

Edzők: Hóbár-Horváth Edina és Hóbár Péter. 

 

