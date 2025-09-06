A Csesztregen győztes ZTE FC II-ben már játszottak a dél-amerikai játékosok is

ZNET-Telekom Becsehely–Kiskanizsai Sáskák 4–2 (1–2)

Becsehely, 250 néző. Jv.: Baranyai R.

Becsehely: Bébecz – Berta (Hóbor), Nemes, Horváth M. (Horváth F.), Horváth G., Török (Födő), Matyók, Bódi (Salamon), Szakony, Kovács Gy., Bölcz. Játékos-edző: Kovács György.

Kiskanizsa: Parragi – Rákhely, Kotnyek, Pál, Dolmányos, Petánovics, Kiss J., Bilák P. (Bilák B.), Baglady (Pataky), Ötvös, Ágoston. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Az első adódó helyzetből gólt szerzett a hazai csapat. Utána magához ragadta a kezdeményezést a vendég együttes, két egyéni hibából megfordították a mérkőzés állását. Ezt követően az első félidőben a hazai ziccerek kimaradtak. A második játékrészben ismét az első lehetőségből egyenlítettek a hazaiak, majd szépen, lassan felőrölte ellenfelét a Becsehely. A jobb helyzetkihasználás döntött ezen a találkozón.

Gólszerzők: Horváth M. (2), Kovács Gy., Bódi, ill. Pál, Petánovics.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Csesztreg–ZTE FC II 0–2 (0–2)

Csesztreg, 200 néző. Jv.: Dominkó J.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Péter, Németh G., Németh D., Csiszár (Kovács E.), Kiss Bá., Biharvári, Mentes, Elek, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.

ZTE FC II: Tóth I. – Vincze, Rózsa, Leonardy Mendoza (Oluwafemi), Vert, Nagy Á., Wolf, Király, Belső (Papp P.), Hugo Gil (Csonka), Takács M. Edző: Gonzalo Escudero.

A ZTE csapata két korai góllal bebiztosította győzelmét Csesztregen. Az egerszegieknél a szezonban először már pályára léptek a csapat dél-amerikai játékosai is. Az eredmény a papírformának megfelelt.

Gólszerzők: Leonardy Mendoza, Király.

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Swisspor Lenti TE–Magnetic Andráshida TE 0–5 (0–3)

Lenti, 150 néző. Jv.: Hegedüs M.

Lenti TE: Káli – Pál, Grózner, Gortka G. (Fentős), Sárkány, Völgyi (Horváth L.), Iványi (Prenkpalaj Francesko), Kiss K. (Kondákor), Takács G., Balogh B. (Végi), Gortka D. Játékos-edző: Völgyi Márk.

Andráshida TE: Czirjék (Tóth B.) – Péhl (Cséber), Baksa M. (Györe), Karvalics (Bognár), Szabó P., Baksa B., Cserép, Kaprinai, Anti (Szabó B.), Szabó M. (Kotsis), Benczik (Igazi). Edző: Szabó II Zsolt.

Kulturált, sportszerű mérkőzésen, kitűnő játékvezetés mellett ilyen arányban is megérdemelten nyert a vendégcsapat.

Gólszerzők: Baksa M. (2), Karvalics, Szabó P., Kaprinai (11-esből).

Jók: senki, ill. az egész csapat.