A Csesztregen győztes ZTE FC II-ben már játszottak a dél-amerikai játékosok is
Szombaton a 3. forduló mérkőzéseivel folytatódott a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályának küzdelemsorozata. Az újonc Becsehely a második félidőben fordított és az első két fordulóban elért két döntetlen után nyerni tudott, így továbbra is veretlen. A játéknap további mérkőzésen idegenben győzött az ATE, a Zalaszentgrót és a ZTE FC II is.
Képünkön Király Marcell, a ZTE FC II játékosa, akinek a 16. percben esett góljával kialakult a végeredmény is (0-2) Csesztregen
Fotó: Szekeres Péter
ZNET-Telekom Becsehely–Kiskanizsai Sáskák 4–2 (1–2)
Becsehely, 250 néző. Jv.: Baranyai R.
Becsehely: Bébecz – Berta (Hóbor), Nemes, Horváth M. (Horváth F.), Horváth G., Török (Födő), Matyók, Bódi (Salamon), Szakony, Kovács Gy., Bölcz. Játékos-edző: Kovács György.
Kiskanizsa: Parragi – Rákhely, Kotnyek, Pál, Dolmányos, Petánovics, Kiss J., Bilák P. (Bilák B.), Baglady (Pataky), Ötvös, Ágoston. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.
Az első adódó helyzetből gólt szerzett a hazai csapat. Utána magához ragadta a kezdeményezést a vendég együttes, két egyéni hibából megfordították a mérkőzés állását. Ezt követően az első félidőben a hazai ziccerek kimaradtak. A második játékrészben ismét az első lehetőségből egyenlítettek a hazaiak, majd szépen, lassan felőrölte ellenfelét a Becsehely. A jobb helyzetkihasználás döntött ezen a találkozón.
Gólszerzők: Horváth M. (2), Kovács Gy., Bódi, ill. Pál, Petánovics.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Csesztreg–ZTE FC II 0–2 (0–2)
Csesztreg, 200 néző. Jv.: Dominkó J.
Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Péter, Németh G., Németh D., Csiszár (Kovács E.), Kiss Bá., Biharvári, Mentes, Elek, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.
ZTE FC II: Tóth I. – Vincze, Rózsa, Leonardy Mendoza (Oluwafemi), Vert, Nagy Á., Wolf, Király, Belső (Papp P.), Hugo Gil (Csonka), Takács M. Edző: Gonzalo Escudero.
A ZTE csapata két korai góllal bebiztosította győzelmét Csesztregen. Az egerszegieknél a szezonban először már pályára léptek a csapat dél-amerikai játékosai is. Az eredmény a papírformának megfelelt.
Gólszerzők: Leonardy Mendoza, Király.
Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Swisspor Lenti TE–Magnetic Andráshida TE 0–5 (0–3)
Lenti, 150 néző. Jv.: Hegedüs M.
Lenti TE: Káli – Pál, Grózner, Gortka G. (Fentős), Sárkány, Völgyi (Horváth L.), Iványi (Prenkpalaj Francesko), Kiss K. (Kondákor), Takács G., Balogh B. (Végi), Gortka D. Játékos-edző: Völgyi Márk.
Andráshida TE: Czirjék (Tóth B.) – Péhl (Cséber), Baksa M. (Györe), Karvalics (Bognár), Szabó P., Baksa B., Cserép, Kaprinai, Anti (Szabó B.), Szabó M. (Kotsis), Benczik (Igazi). Edző: Szabó II Zsolt.
Kulturált, sportszerű mérkőzésen, kitűnő játékvezetés mellett ilyen arányban is megérdemelten nyert a vendégcsapat.
Gólszerzők: Baksa M. (2), Karvalics, Szabó P., Kaprinai (11-esből).
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Zalakomár ESE-Zalakaros–Zalaszentgrót 1–2 (0–1)
Zalakomár, 150 néző. Jv.: Lakics P.
Zalakomár-Zalakaros: Tóth Pajor – Sipőcz, Nagy G., Mutter, Vass (Tinó), Horváth J. (Tóth A.), Madarász Z. (Takács Cs.), Szabó Á., Horváth T., Mészáros, Madarász S. (Neubauer). Edző: Mutter Attila.
Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Doszpoth, Fülöp, Horváth S. (Kovács-Braun), Kovács L., Soós, Kovács D. (Baráth), Papp L., Horváth D., Varga G. Edző: Bencze Péter.
Helyzetekkel indult a mérkőzés mindkét oldalon, majd a szentgrótiak szerezték meg a vezetést: egy szöglet utáni kavarodást követően Fülöp szerzett gólt 5 méterről. A félidő közepén Sipőczöt buktatták a büntetőterületen belül, a megítélt 11-est Horváth J. lőtte a kapu fölé. A második játékrész elején Fülöp ugrott ki a hazai védők között, a lövését a zalakomáriak kapusa még hárította, a kipattanót azonban a zalaszentgróti játékos a kapuba lőtte, 0-2. A félidő további részében a komáriak beszorították a fáradó szentgrótiakat, akik a kontráikban bíztak. A 68. percben egy szögletet követően Nagy G. bólintott a kapuba, 1-2. A mérkőzés további részében a vendégek térfelén pattogott a labda, de újabb gól már nem született. Szoros, küzdelmes mérkőzésen a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.
Gólszerzők: Nagy G., ill. Fülöp (2).
Jók: Mutter, Mészáros, Sipőcz, ill. az egész csapat.
Szepetnek–Technoroll Teskánd 3–1 (3–0)
Szepetnek, 80 néző. Jv.: Varga P.
Szepetnek: Bocskai – Üst (Dömötör), Pápai, Kolman, Szabó B., Csavari (Kocsis), Kobra (Millei), Orsós (Koller), Pál (Béli), Bános, Schuller. Játékos-edző: Nagy Tamás.
Teskánd: Szalay – Orbán (Bakos), Boronyák, Jándli, Fábián, Takács R. (Propszt), Ferenczy, Horváth A., Major, Kónya, Csik (Németh D.). Edző: Szente Gábor.
Ha nehezen is tört meg a jég, az első gól után a szepetnekieknél már jöttek a további találatok. A második félidő elején is kimondottan kulturált futballt mutattak be a hazaiak a teskándiak ellen, s ugyan a vendégek szépíteni tudtak, de azt követően Nagy Tamás tanítványai okosan hozták le a találkozót.
Gólszerzők: Pápai, Schuller, Kobra, ill. Jándli.
Jók: az egész csapat, ill. Jándli.
Vasárnap Tarr Andráshida SC–Semjénháza és Hévíz–Clean Medic Zalalövő mérkőzéseket rendeznek.