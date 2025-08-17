augusztus 17., vasárnap

Legendás mérkőzés

2 órája

Kiszurkolták! 23 éve "fél Zala" ment reménykedve a ZTE-Manchester meccsre – aztán Koplárovics Béla a mennybe ment (galéria)

„A zalaegerszegi állomáson 14 óra körül már eufórikus hangulat uralkodott. A többség hagyományos úton-módon szállt a tízkocsiból álló szerelvényre, ám akadt, aki az ablakon át. Civilek és vasutasok zászlóval és sállal vettek búcsút a szerencsés utasoktól, akik a ZTE-Manchester meccsre indultak, a fővárosba. Amerre a vonat ment, néhány percre leállt a munka, mindenütt integettek. Az utasok közül néhányan kártyázással igyekeztek múlatni az időt, de általában énekeltek, sörrel-borral hangolódtak a mérkőzésre", írtuk 23 évvel ezelőtt.

Nagy Betti

Ennyi szívélyes és udvarias riportalannyal egyébként ritkán találkozik az újságíró. Ha az Üllői úton vagy Zalaegerszegen lenne a mérkőzés, akkor győzelmet várnék fogalmazott Molnár Attila, az Armada egyik vezetője a ZTE-Manchester meccsre készülve.  

ZTE-Manchester
Indulás a történelmi ZTE-Manchester meccsre. Az emlék máig eleven 
Forrás:  ZH archívum

ZTE-Manchester a Népstadionban

A Népstadionban sok lesz a divatszurkoló. Egy döntetlennel így is kiegyezek, vagy szoros meccsen 3-0-ával. Az 1993-ban alakult Armada valamennyi alapító és jelenlegi tagja vonatra ült tegnap. Helyt fogunk állni, és döntetlen lesz — szögezte le Végh Miklós –, és jó zalaegerszeginek lenni.

Én elégedett leszek azzal is, ha gólt rúgunk. Hű, de pesszimista vagyok! így Tóth Norbert. Horváth Csaba is tisztes helytállást és legalább egy Zete- gólt vár. A Manchestertől viszont egyet sem. Társa, Göndics László mindemellett ingyen repülőjegy után vágyakozik. A Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház szervezési osztályának vezetője, Nagy Ferenc is a vonattal utazott a fővárosba.

Egy gólos győzelem, kapott találat nélkül adott hangot kívánságának. Kiegyeznék 0-0-ás döntetlennel is. 

A körülötte lévők kijelentették, Manchesterbe is utaznak. Szerintük nyerni fog a Zete. Nagy Ferenc közbevetette: "Persze, hogy nyerünk! Őrültnek lenni jobb, mint kétségbeesettnek". 

Bagladi József szerint is szépen megtett mindent a csapat. Most 1-1 -re számít, Manchesterben pedig 2-2-re. Így idegenben lőtt több góllal juthatnánk tovább. Pogacsics Lajos a fővárosi újságírókat „marasztalta el”: "Ez a történet nem a Manchester Unitedről szól, hanem a Zetéről. A zalaegerszegi focistákat kellett volna favorizálni inkább. Természetesen írni kell az ellenfélről is, de nem ilyen aránytalanul sokat".

ZTE-Manchester
ZTE-Manchester United: Szurkolók a vonaton 2002-ben Fotó: ZH Archívum

Húszan vigyázták a rendet

A szerelvényen a rendőrökkel együtt húszan vigyázták a rendet tudtuk meg Papp Károlytól, a Magnum 2000 Kft. biztonsági szolgálatvezetőjétől. Elmondta, a Manchester Unitedet csak klubtagok kísérték, így a notórius rendzavarók vélhetőleg nem jutnak be a stadionba. Az Armada hat tagja is ügyelt rá, hogy atrocitás nélkül tegyék meg a több mint háromórás utat a lelkes ZTE-szimpatizánsok. Az előrelátók egyébiránt temperát is hoztak magukkal. Akinek jutott a festékből, kék-fehér csíkkal az arcán szállhatott le a vonatról. (Zalai Hírlap, 2002. augusztus 15-ei lapszámában megjelent tudósítás.)

23 évvel ezelőtt indult el a vonat zalai szurkolóival a ZTE-Manchester United mérkőzésre

Fotók: ZH Archívum

 

 

