Kiszurkolták! 23 éve "fél Zala" ment reménykedve a ZTE-Manchester meccsre – aztán Koplárovics Béla a mennybe ment (galéria)

Ennyi szívélyes és udvarias riportalannyal egyébként ritkán találkozik az újságíró. – Ha az Üllői úton vagy Zalaegerszegen lenne a mérkőzés, akkor győzelmet várnék – fogalmazott Molnár Attila, az Armada egyik vezetője a ZTE-Manchester meccsre készülve.

Indulás a történelmi ZTE-Manchester meccsre. Az emlék máig eleven

Forrás: ZH archívum

ZTE-Manchester a Népstadionban

– A Népstadionban sok lesz a divatszurkoló. Egy döntetlennel így is kiegyezek, vagy szoros meccsen 3-0-ával. Az 1993-ban alakult Armada valamennyi alapító és jelenlegi tagja vonatra ült tegnap. – Helyt fogunk állni, és döntetlen lesz — szögezte le Végh Miklós –, és jó zalaegerszeginek lenni.

– Én elégedett leszek azzal is, ha gólt rúgunk. Hű, de pesszimista vagyok! – így Tóth Norbert. Horváth Csaba is tisztes helytállást és legalább egy Zete- gólt vár. A Manchestertől viszont egyet sem. Társa, Göndics László mindemellett ingyen repülőjegy után vágyakozik. A Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház szervezési osztályának vezetője, Nagy Ferenc is a vonattal utazott a fővárosba.

– Egy gólos győzelem, kapott találat nélkül – adott hangot kívánságának. – Kiegyeznék 0-0-ás döntetlennel is.

A körülötte lévők kijelentették, Manchesterbe is utaznak. Szerintük nyerni fog a Zete. Nagy Ferenc közbevetette: "Persze, hogy nyerünk! Őrültnek lenni jobb, mint kétségbeesettnek".

Bagladi József szerint is szépen megtett mindent a csapat. Most 1-1 -re számít, Manchesterben pedig 2-2-re. Így idegenben lőtt több góllal juthatnánk tovább. Pogacsics Lajos a fővárosi újságírókat „marasztalta el”: "Ez a történet nem a Manchester Unitedről szól, hanem a Zetéről. A zalaegerszegi focistákat kellett volna favorizálni inkább. Természetesen írni kell az ellenfélről is, de nem ilyen aránytalanul sokat".

ZTE-Manchester United: Szurkolók a vonaton 2002-ben Fotó: ZH Archívum

Húszan vigyázták a rendet

A szerelvényen a rendőrökkel együtt húszan vigyázták a rendet – tudtuk meg Papp Károlytól, a Magnum 2000 Kft. biztonsági szolgálatvezetőjétől. Elmondta, a Manchester Unitedet csak klubtagok kísérték, így a notórius rendzavarók vélhetőleg nem jutnak be a stadionba. Az Armada hat tagja is ügyelt rá, hogy atrocitás nélkül tegyék meg a több mint háromórás utat a lelkes ZTE-szimpatizánsok. Az előrelátók egyébiránt temperát is hoztak magukkal. Akinek jutott a festékből, kék-fehér csíkkal az arcán szállhatott le a vonatról. (Zalai Hírlap, 2002. augusztus 15-ei lapszámában megjelent tudósítás.)