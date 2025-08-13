Megérkeznek a Zalakerámia ZTE KK amerikai légiósai

Bő egy hete indult a munka a Zalakerámia ZTE KK csapatánál, ám a külföldi kontingens nélkül. Viszont nem sokáig dolgozik így az együttes, ugyanis csütörtökön Magyarországra érkezik mind a négy kiszemelt kosaras, így péntektől már a teljes kerettel dolgozhat Sebastjan Krasovec vezetőedző.

Középen kékben Sebastjan Krasovec, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője, aki péntektől már teljes kerettel dolgozhat, hiszen megérkeznek a csapat amerikai kosarasai.

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE KK a jövő héten már a pályán

Nyilván az ismerkedésre még kell majd egy kis idő, de túl sokat nem várnak a felkészülési mérkőzések indításával sem. Augusztus 22-én ugyanis Sopronban zárt kapus találkozóval kezd az egerszegi csapat, majd az osztrák Oberwarttal találkozik augusztus 30-án. Szeptember 5-én viszont a kanizsai kosárlabdázók kezdeményezésére a Kanizsa Arénában rendezik meg (16.00) a Zalakerámia ZTE KK–Kaposvár felkészülési meccset, ami a sportág számára egyfajta hírverő találkozónak is számít majd a dél-zalai városban. Két torna szerepel a programban, a körmendi XIX. Mogyorósy Szilárd Emléktorna (szeptember 12-13,) és a haza Göcsej-kupa (szeptember 19-20.), amire információink szerint egy családi nappal is készülnek az egerszegiek.

A négy légiós megérkezik

A négy légiós, tehát csütörtökön érkezik, és valamennyiük amerikai. Brandon Johnsonnak ez lesz az első európai szezonja, Hasan Varance, Jericole Hellems és Jaylin Hunter viszont már játszott az öreg kontinensen, viszont Magyarországon még egyikük sem.