Péntektől együtt a keret

1 órája

Megérkeznek a Zalakerámia ZTE KK amerikai légiósai

Csütörtökre várják a külföldiek érkezését az egerszegi kosarasoknál, így péntektől már teljes kerettel készülhet Sebastjan Krasovec együttese. A Zalakerámia ZTE KK négy légióssal tervez nekivágni az új szezonnak, ami szeptember utolsó hétvégéjén kezdődik.

Kerkai Attila

egy hete indult a munka a Zalakerámia ZTE KK csapatánál, ám a külföldi kontingens nélkül. Viszont nem sokáig dolgozik így az együttes, ugyanis csütörtökön Magyarországra érkezik  mind a négy kiszemelt kosaras, így péntektől már a teljes kerettel dolgozhat Sebastjan Krasovec vezetőedző. 

ZTE KK légiósok megérkeznek
Középen kékben Sebastjan Krasovec, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője, aki péntektől már teljes kerettel dolgozhat, hiszen megérkeznek a csapat amerikai kosarasai. 
Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE KK a jövő héten már a pályán

Nyilván az ismerkedésre még kell majd egy kis idő, de túl sokat nem várnak a felkészülési mérkőzések indításával sem. Augusztus 22-én ugyanis Sopronban zárt kapus találkozóval kezd az egerszegi csapat, majd az osztrák Oberwarttal találkozik augusztus 30-án. Szeptember 5-én viszont a kanizsai kosárlabdázók kezdeményezésére a Kanizsa Arénában rendezik meg (16.00)  a Zalakerámia ZTE KKKaposvár felkészülési meccset, ami a sportág számára  egyfajta hírverő találkozónak is számít majd a dél-zalai városban.  Két torna szerepel a programban, a körmendi  XIX. Mogyorósy Szilárd Emléktorna (szeptember 12-13,) és a haza Göcsej-kupa (szeptember 19-20.), amire információink szerint egy családi nappal is készülnek az egerszegiek.  

A négy légiós megérkezik

A négy légiós, tehát csütörtökön érkezik,  és valamennyiük amerikai. Brandon Johnsonnak ez lesz az első európai szezonja, Hasan Varance, Jericole Hellems és Jaylin Hunter viszont már játszott az öreg kontinensen, viszont Magyarországon még egyikük sem. 

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
