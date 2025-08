Elkezdte a ZTE KK a munkát, a csapat Nagykanizsán is játszik felkészülési mérkőzést (galéria, videó)

A májusi utolsó találkozót követően a nyári szabadság után először találkozott a Zalakerámia ZTE KK kerete. Az új bajnokságra új vezetőedző érkezett, méghozzá Sebastjan Krasovec személyében, akit viszont nem kell különösebben bemutatni. A szlovén szakember a 2022-23-as szezonban már irányította a ZTE KK együttesét, méghozzá nagyon sikeresen, hiszen hosszú idő után sikerült ismét a legjobb négy közé jutnia a kék-fehéreknek a bajnokságban. Krasovec mester akkor nem maradt a csapatnál, most viszont visszatért. Méghozzá örömmel.

A Zalakerámia ZTE KK játékosai és a szakvezetés tart egy rövid egyeztetést az első tréning előtt.

Fotó: Pezzetta Umberto

Sebastjan Krasovec remek emlékekkel tért vissza

- Nagyon jó érzésekkel tértem vissza, hiszen remek szezonunk volt a bajnokságban a csapattal, az első edzősködésem idején - válaszolta Sebastja Krasovec arra a kérdésünkre, hogy miként emlékezik vissza arra a szezonra és persze, hogy milyen reményekkel várja a második egerszegi időszakát. - Remek volt a hangulat, kiváló volt a kapcsolatom a klub vezetőivel, az itt élő emberekkel és persze a szurkolókkal, akik mindig mellettünk álltak. Nem beszélve arról, hogy nagyon jó eredményt értünk el a bajnokságban. Bízom benne, hogy legalább ilyen eredményes szezon elé nézünk most is! Új a csapatunk, úgyhogy neki kell vágni a munkának és azt szerettük volna, ha minél több meccset játszhatunk a felkészülés során. Augusztus 22-én már el is kezdjük, amikor Sopronban lépünk pályára, és akkor már velünk lesznek a külföldi játékosaink is.