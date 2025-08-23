augusztus 23., szombat

Labdarúgó NB I., 5. forduló

19 perce

Vége a ZTE FC sorozatának, kiszakadt az újpesti gólzsák (galéria)

Címkék#ZTE Aréna#labdarúgó NB I.#foci#5. forduló#Újpest FC#ZTE FC

A mostani, foghíjas forduló második mérkőzését szombaton este a ZTE Arénában játszották. Az eddig négy döntetlent szerző ZTE FC a két vereségen túljutott Újpest FC-t fogadta, így a győzelmi kényszer mindkét csapatra igaz volt, ennek megfelelően érdekes összecsapás ígérkezett.

Kerkai Attila
Vége a ZTE FC sorozatának, kiszakadt az újpesti gólzsák (galéria)

A ZTE FC játékosa, Skribek Alen a félidő előtt szépített büntetőből.

Fotó: Pezzetta Umberto

A labdarúgó NB I. Fizz Liga 5. fordulója keretében csak négy mérkőzésre kerül sor a mostani hétvégén. Az elsőt pénteken már lejátszották és meglepetés született, ugyanis a DVSC 3-1-re nyert a Puskás FC ellen, Felcsúton. A két, még állva maradt magyar kupacsapat, az FTC és az ETO FC Győr találkozóit elhalasztották a nemzetközi kötelezettségekre való tekintettel. A ZTE FC szombaton este az Újpestet fogadta, amellyel legutóbb három hónapja ugyanitt találkozott, de akkor nem született gól. Most, mindkét csapat azt ígérte, hogy támadni fognak, mert kellenek a gólok. 

ZTE FC Újpest
Aljosa Matko, a vendégek játékosa a ZTE FC labdarúgóinak gyűrűjében. 

ZTE FC - Újpest FC 1-4 (1-2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4467  néző. Jv.: Antal P. (Rózsa, Ország). 

ZTE FC: Gundel-Takács- Nyíri (Lopez, 46.), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - Szendrei, Kiss B. (Csonka, 46.) - Krajcsovics (Bakti, 60.), Joao Victor, Skribek - Croizet-Kollár (Klausz, 78.). Vezetőedző: Nuno Campos. 

Újpest FC: Piscitelli - Fiola, Nunes, Koburi, Goncalves (Bese, 74.) - Rasak (Vlijter, 69.), Lacoux (Ademi, 60.) - Matko, Medeiros (Gergényi, 74.), Horváth K.  (Ljujic, 60.) - Tucic. Vezetőedző: Damir Krznar. 

Gólszerzők: Skribek (45. - 11-esből), illetve Tucic (8., 50.), Medeiros (17.- 11-esből), Bese (77.).

Sárga lap: Várkonyi (16.), Lopez (87.), illetve Lacoux (45+4.), Matko (66.), Ademi (88.).

Két gyors újpesti gól

A szokottnál több néző gyülekezett a ZTE Arénában, de ez érthető volt, hiszen a zalai és az újpesti csapat mindenkori összecsapására mindig többen kíváncsiak. A fővárosi drukkerek egy szektort megtöltöttek és élénk hangpárbajt vívtak már a kezdés előtt a hazai táborral. A futballhangulat tehát jelen volt a ZTE Arénában és a futball is, hiszen nem nagyon óvatoskodott egyik csapat sem. Olyannyira, hogy az Újpest már a 8. percben vezetést szerzett, amikor Medeiros átadása a védők mögé hullt, érkezett Goncalves, aki egyből lőtt. Gundel-Takács kapus ezt a löketet még lábbal hárította, de a kipattanó Tucichoz került, aki 11 méterről a léc alá bombázott, 0-1. A ZTE FC támadott, de a megpróbáltatásai folytatódtak. A 16. percben Medeiros lépett be a védők vonalába,  Várkonyi megfogta a karját a 16-oson belülre érve. Az újpesti játékos nem maradt talpon... Ez bizony tizenegyes, amit a sértett végzett el és laposan a jobb sarokba helyezett, 0-2. Veszélybe került a ZTE FC kilenc  meccs óta tartó döntetlen sorozata, hiszen a tavalyi  szezon zárásával együtt kilenc meccsen nem nyert, de nem is vesztett a kék-fehér alakulat. A kétgólos vezetés még magabiztosabbá tette az Újpestet, az egerszegi kulcsjátékosokat jól védték, így pedig nehéz volt előre építkezni. 

A ZTE FC a félidő hajrájára feltámadt és szépített

Mondhatni azt is, hogy bajban volt a ZTE FC, hiszen a meccset a vendégek irányították. Sőt, egy lesről esett találat következett, majd egy hiba után Gundel-Takács jött ki jól a kapujából és mentett. Aztán hirtelen megváltozott minden, feléledt a ZTE FC. A hajrá már az övé volt és a 42. percben Krajcsovics lövését Piscitelli védte, de visszakerült a labda a zalai játékoshoz, akinek a lábát elrúgta Kobouri. Jött a VAR-vizsgálat, hogy így történt-e, de igen. A megítélt büntetőt Skribek a bal sarokba lőtte, 1-2. Jókor jött ez a találat, és nem volt semmi sem veszve. 

Kettős hazai csere a szünetben, de jött az újabb gól

Kettős cserét hajtott végre Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője a szünetben, a védelemben és a középpályán váltott. A  zalaiak neki is estek az Újpestnek, azonban egy hazai szöglet után au újpesti kontra végén újra két gól lett a vendégek előnye. Bal oldali beadást ért el Matko, akinek a lábáról a kapufára pattant a labda, a kipattanót pedig Tucic két lépésről a léc alá vágta, 1-3. Újabb cserék érkeztek, de ezek már a későbbi taktikát is befolyásolhatták. Az újpestiek a középpályát   erősítették megfriss emberekkel, az egerszegiek pedig igyekeztek mindennel. Az igyekezettel  nem volt gond, a lelkesedés megvolt, de  túl sok volt a hiba. 

Vége a sorozatnak, csak nem így gondolták...

A 77. percben ugyanis jött az újabb vendéggól. Bal oldali szöglet után Besére nem figyeltek, aki 6 méterről fejelt a zalai kapuba, 1-4. Innentől már nem lehetett kérdéses az Újpest győzelme, igaz, addig se nagyon. A ZTE FC sorozata tehát véget ért, csak éppen nem úgy, ahogy azt Egerszegen szerették volna. Kilenc veretlenül, döntetlenekkel megvívott találkozó után a tizedik találkozóján kapott ki. Az Újpest győzelme pedig teljesen megérdemelt, az egerszegi hibákat könyörtelenül büntette. 

ZTE - Újpest mérkőzés

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

