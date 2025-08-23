Vége a ZTE FC sorozatának, kiszakadt az újpesti gólzsák (galéria)

A labdarúgó NB I. Fizz Liga 5. fordulója keretében csak négy mérkőzésre kerül sor a mostani hétvégén. Az elsőt pénteken már lejátszották és meglepetés született, ugyanis a DVSC 3-1-re nyert a Puskás FC ellen, Felcsúton. A két, még állva maradt magyar kupacsapat, az FTC és az ETO FC Győr találkozóit elhalasztották a nemzetközi kötelezettségekre való tekintettel. A ZTE FC szombaton este az Újpestet fogadta, amellyel legutóbb három hónapja ugyanitt találkozott, de akkor nem született gól. Most, mindkét csapat azt ígérte, hogy támadni fognak, mert kellenek a gólok.

Aljosa Matko, a vendégek játékosa a ZTE FC labdarúgóinak gyűrűjében.

ZTE FC - Újpest FC 1-4 (1-2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4467 néző. Jv.: Antal P. (Rózsa, Ország).

ZTE FC: Gundel-Takács- Nyíri (Lopez, 46.), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - Szendrei, Kiss B. (Csonka, 46.) - Krajcsovics (Bakti, 60.), Joao Victor, Skribek - Croizet-Kollár (Klausz, 78.). Vezetőedző: Nuno Campos.

Újpest FC: Piscitelli - Fiola, Nunes, Koburi, Goncalves (Bese, 74.) - Rasak (Vlijter, 69.), Lacoux (Ademi, 60.) - Matko, Medeiros (Gergényi, 74.), Horváth K. (Ljujic, 60.) - Tucic. Vezetőedző: Damir Krznar.

Gólszerzők: Skribek (45. - 11-esből), illetve Tucic (8., 50.), Medeiros (17.- 11-esből), Bese (77.).

Sárga lap: Várkonyi (16.), Lopez (87.), illetve Lacoux (45+4.), Matko (66.), Ademi (88.).

Két gyors újpesti gól

A szokottnál több néző gyülekezett a ZTE Arénában, de ez érthető volt, hiszen a zalai és az újpesti csapat mindenkori összecsapására mindig többen kíváncsiak. A fővárosi drukkerek egy szektort megtöltöttek és élénk hangpárbajt vívtak már a kezdés előtt a hazai táborral. A futballhangulat tehát jelen volt a ZTE Arénában és a futball is, hiszen nem nagyon óvatoskodott egyik csapat sem. Olyannyira, hogy az Újpest már a 8. percben vezetést szerzett, amikor Medeiros átadása a védők mögé hullt, érkezett Goncalves, aki egyből lőtt. Gundel-Takács kapus ezt a löketet még lábbal hárította, de a kipattanó Tucichoz került, aki 11 méterről a léc alá bombázott, 0-1. A ZTE FC támadott, de a megpróbáltatásai folytatódtak. A 16. percben Medeiros lépett be a védők vonalába, Várkonyi megfogta a karját a 16-oson belülre érve. Az újpesti játékos nem maradt talpon... Ez bizony tizenegyes, amit a sértett végzett el és laposan a jobb sarokba helyezett, 0-2. Veszélybe került a ZTE FC kilenc meccs óta tartó döntetlen sorozata, hiszen a tavalyi szezon zárásával együtt kilenc meccsen nem nyert, de nem is vesztett a kék-fehér alakulat. A kétgólos vezetés még magabiztosabbá tette az Újpestet, az egerszegi kulcsjátékosokat jól védték, így pedig nehéz volt előre építkezni.