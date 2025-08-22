A ZTE FC és az Újpest is támadni fog, a kérdés, hogy lesz-e győztes?

A sorozat persze így is, meg úgy is megszakadhat, vagy éppenséggel folytatódik... A labdarúgó NB I. Fizz Liga 5. fordulója után erre is választ kapunk, de az biztos, hogy a ZTE FC szombaton győzelemre játszik, hiszen régóta vár már egy győzelemre. Az Újpest FC csapata viszont két vereséggel a háta mögött érkezik, vagyis, egy másik, sikerre éhes együttes lesz a ZTE Aréna vendége.

A ZTE FC kapusa, Gundel-Takács Bence parádésan védett a Paks ellen. Szükség lesz a jó formájára az Újpest ellen is.

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE FC sorozatának már része az Újpest is...

Nézzük a múltat, ami gazdag ebben a párosításban. Összesen 94 mérkőzést játszott egymás ellen a ZTE FC és az Újpest. "Történetük" 1972. október 22-én kezdődött, amikor Zalaegerszegen először találkoztak és Tóth József találatával a ZTE nyert 1-0-ra. Lehetne elmerülni még a statisztikákban, de ugorjunk inkább a végére, a legutóbbi találkozókra. Érdekesen alakultak ezek, hiszen az utolsó 10 mérkőzésen vegyes a kép. Négy Újpest-győzelem, három döntetlen és három ZTE-siker született ezeken. Legutóbb idén május 11-én randevúztak egymással, az volt Damir Krznar bemutatkozó mérkőzése az Újpest kispadján és 0-0 született. Az a döntetlen már a ZTE mostani, kilenc döntetlent számláló sorozatának a része volt.

Damir Krznar: mi szerezzünk több gólt

Az újpesti szakvezető most egy küzdelmes időszakot említett, ami mögöttük van, hiszen csapata kikapott a legutóbbi két mérkőzésén, ráadásul hazai pályán a Pakstól és a Kisvárdától.

- A Zalaegerszeg futballozni akar és futballozik is, védekezésben és támadásban is erős. Amit az idei négy fellépésük alapján mondhatok róluk, az az, hogy mindenkivel felveszik a harcot, egyértelműen a gólszerzés a céljuk. Ezért is gondolom, hogy a szombati egy nyílt sisakos, jó mérkőzés lesz, hiszen két, alapvetően támadó szellemű csapat találkozik. A célunk pedig az, hogy mi szerezzük a több gólt, hiszen ez passzol a mi felfogásunkhoz - nyilatkozta Damir Krznar a szombati meccsel kapcsolatban a klub honlapjának.

Krajcsovics Ábel nagyon vágyik a sikerre

A ZTE FC fiatal játékosa, Krajcsovics Ábel remek gólt lőtt legutóbb a Paks elleni döntetlen (2-2) alkalmával. Ő is vágyik már az első sikerre.