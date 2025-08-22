17 perce
A ZTE FC és az Újpest is támadni fog, a kérdés, hogy lesz-e győztes?
Lassan "sorozatfüggőnek" kiáltják ki az egerszegi futaballcsapatot, pedig nem az... Természetesen a döntetlenekre gondolunk, hiszen a ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapata immár kilencmeccs óta csak döntetlent játszik. Szombaton (17.45) viszont az Újpest érkezik a ZTE Arénába, amely ellen véget vethet sorozatának a zalai együttes.
A két csapat legutóbbi, májusi találkozóján Csonka Andtás (kékben) a ZTE FC és Tom Lacoux, a fővárosi játékosa.
Fotó: Umberto Pezzetta
A sorozat persze így is, meg úgy is megszakadhat, vagy éppenséggel folytatódik... A labdarúgó NB I. Fizz Liga 5. fordulója után erre is választ kapunk, de az biztos, hogy a ZTE FC szombaton győzelemre játszik, hiszen régóta vár már egy győzelemre. Az Újpest FC csapata viszont két vereséggel a háta mögött érkezik, vagyis, egy másik, sikerre éhes együttes lesz a ZTE Aréna vendége.
A ZTE FC sorozatának már része az Újpest is...
Nézzük a múltat, ami gazdag ebben a párosításban. Összesen 94 mérkőzést játszott egymás ellen a ZTE FC és az Újpest. "Történetük" 1972. október 22-én kezdődött, amikor Zalaegerszegen először találkoztak és Tóth József találatával a ZTE nyert 1-0-ra. Lehetne elmerülni még a statisztikákban, de ugorjunk inkább a végére, a legutóbbi találkozókra. Érdekesen alakultak ezek, hiszen az utolsó 10 mérkőzésen vegyes a kép. Négy Újpest-győzelem, három döntetlen és három ZTE-siker született ezeken. Legutóbb idén május 11-én randevúztak egymással, az volt Damir Krznar bemutatkozó mérkőzése az Újpest kispadján és 0-0 született. Az a döntetlen már a ZTE mostani, kilenc döntetlent számláló sorozatának a része volt.
Damir Krznar: mi szerezzünk több gólt
Az újpesti szakvezető most egy küzdelmes időszakot említett, ami mögöttük van, hiszen csapata kikapott a legutóbbi két mérkőzésén, ráadásul hazai pályán a Pakstól és a Kisvárdától.
- A Zalaegerszeg futballozni akar és futballozik is, védekezésben és támadásban is erős. Amit az idei négy fellépésük alapján mondhatok róluk, az az, hogy mindenkivel felveszik a harcot, egyértelműen a gólszerzés a céljuk. Ezért is gondolom, hogy a szombati egy nyílt sisakos, jó mérkőzés lesz, hiszen két, alapvetően támadó szellemű csapat találkozik. A célunk pedig az, hogy mi szerezzük a több gólt, hiszen ez passzol a mi felfogásunkhoz - nyilatkozta Damir Krznar a szombati meccsel kapcsolatban a klub honlapjának.
Krajcsovics Ábel nagyon vágyik a sikerre
A ZTE FC fiatal játékosa, Krajcsovics Ábel remek gólt lőtt legutóbb a Paks elleni döntetlen (2-2) alkalmával. Ő is vágyik már az első sikerre.
- Nagyszerű keretünk van és remek az összhang a pályán, az öltözőben is - nyilatkozta Krajcsovics a ZTE FC honlapján. - Természetesen van bennünk egy fajta csalódottság, hogy az első győzelmünk még várat magára, de ezzel egyetemben még veretlenek vagyunk és ahogy telnek a fordulók, egyre elszántabban harcolunk a három pont megszerzéséért. Rajtunk áll, hogy ez mikor jön el, ki kell javítanunk a hibáinkat és dolgozunk rajta, hogy az első siker, akár az Újpest elleni, hazai találkozón megérkezzen. Már nagyon szeretnénk!
Ki helyettesíti Dénes Vilmost?
Dénes Vilmos eltiltás miatt nem áll Nuno Campos vezetőedző rendelkezésére. A támadó kihagyhatatlan volt eddig a csapatból, folyamatosan kezdő volt, s noha mind a négy találkozón lecserélték, de nem amiatt, mert gyenge teljesítményt nyújtott volna... Taktikai oka volt ennek mindannyiszor, most kérdés, kivel helyettesíti őt Nuno Campos. A legutóbbi találkozón hiányzó Skribek Alen és Bakti Balázs a héten a többiekkel készült, de nem csak velük számolhat a szakvezetés. Németh Dániel, Fabricio Amato, Krajcsovics Ábel is bármikor bevethető a támadószekcióban.
Az Újpest és a ZTE FC is 4-4 ponttal rendelkezik.