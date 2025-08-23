augusztus 23., szombat

Értékeltek az edző a ZTE-Újpest után

1 órája

A ZTE FC edzője, Nuno Campos szerint az eredmény nem fair csapata számára (galéria)

Címkék#labdarúgó NB I.#foci#edzői nyilatkozatok#Újpest FC#ZTE FC

A nemrég véget ért ZTE FC-Újpest mérkőzés utáni edzői nyilatkozatok. A ZTE FC és az Újpest találkozója 4-1-es vendégsikert hozott.

Kerkai Attila

A labdarúgó NB I. 5. fordulójában lejátszott szombat esti találkozón a ZTE FC és az Újpest FC  gólgazdag mérkőzést játszott, de 4-1-re a vendégek nyertek. A találkozó utáni edzői nyilatkozatok. 

ZTE FC Újpest
Ünnepel a ZTE FC tábora Skribek Alen tizenegyesből elért találata után. Akkor 2-1-re vezetett az Újpest, még bármi lehetett volna, de jött a szünet és az Újpest gyors gólja a második félidőben.... 
Fotó: Pezzetta Umberto

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzőjének összegzése

- Az eredmény a mi szempontunkból nem fair, ennél  ugyanis jobban játszottunk - kezdte evvel összegzését Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője. - Ezzel nem azt mondom, hogy az Újpest ne érdemelte volna meg  a győzelmet. A kulcs az első és a harmadik találat volt, mert fontos pillanatokban estek. A második félidőre például úgy jöttünk ki, hogy megyünk és megpróbáljuk az egyenlítést, de gyorsan jött az a bizonyos harmadik találat. A mérkőzésen sok helyzetünk volt, de mindig hiányzott egy passz, egy jó érintés, egy  átadás.  

ZTE - Újpest mérkőzés 1-4

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Arra a kérdésre, hogy meglepte-e csapatát az Újpest, illetve, hogy a kapott gólokat figyelmetlenségek rovására írja-e, így felelt:  

- Az Újpest egy nagyon jó csapat, nagyon jó játékosokkal. Négy különböző  szituációból kaptuk a gólokat, talán, mert nálunk még hiányzik az a tapasztalat, ami viszont az ellenfélnél megvolt. Igen, volt, amikor a koncentráció nem volt  a helyén, a figyelmen kell még javítani. 

Damir Krznar (Újpest) értékelése

- Óriási gratuláció jár csapatomnak, mert minden követ megmozgatott, hogy eljussunk a kapuig - mondta Damir Krznar. - Ha az eredményt nézzük, akkor ez egy könnyű győzelmet sejtet, de nem volt az, mert nagyon keményen meg kellett dolgozni érte. A ZTE  ugyanis megdolgoztatta csapatomat, jól játszották meg a középpályát, és amikor 2-1 lett az eredmény csak egy célunk lehetett, hogy  kihúzzuk a szünetig. Aztán jött a harmadik találat, ami viszont lezárt mindent. Nagyon sok energiát kellett ebbe a mérkőzésbe tennünk, hogy ezt az eredményt érjük el, a kulcs az átmenetekben rejlett, hogy gyorsan játszottuk védekezésből támadásba. Egyáltalán nem volt könnyű mérkőzés. 

ZTE - Újpest szurkolók

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Amikor májusban itt járt először, az első meccse volt a ZTE FC elleni. Mondhatni, még nem az ő csapata volt. A kérdésünk úgy hangzott: a jelenlegi Újpest már az ő csapata? 

- Ez a győzelem még nem  a munka végét  jelenti. Épül a csapatunk, építjük, viszont valóban ez már sokkal inkább az én csapatom. Jó út, amit kijelöltünk, de nem szabad itt megállni. Viszont ez a mérkőzés is megmutatta, hogy együttesem sok harcosból áll. 

ZTE - Újpest mérkőzés

Fotók: Pezzetta Umberto

 

