Vasárnap a Paks otthonában

ZTE FC: Mim Gergely visszatérésének van egy feltétele

A Paksnak majdnem összejött a bravúr, de mostantól már csak a hazai bajnokságra koncentrál. A ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapatának következő ellenfele a csütörtökön a Konferencia-ligától búcsúzó Paksi FC lesz, és ez lesz a 4. forduló zárómérkőzése is, melyet vasárnap 20.00 órától rendeznek Pakson.

Kerkai Attila

Kis túlzással "éjszakai műszak" vár tehát a ZTE FC labdarúgóira, és azon el lehet gondolkodni, hogy vajon jó, vagy sem, hogy a Paks búcsúzott a nemzetközi porondtól. Mondjuk, az eddigi bajnoki mérkőzésein Bognár György együttesén nem látszott meg a kétfrontos küzdelem, hiszen egy döntetlen és két győzelem a mérlege a bajnokságban. A csütörtöki Konferencia-liga mérkőzésen volt egy pont 2-0-nál, amikor a paksiak az ukrán Polisszja Zsitomir ellen újra nyílttá tehették volna a továbbjutás kérdését, de nem jött a szükséges harmadik paksi gól, ellenben szépített az ellenfél és 4-2-es összesítéssel az ukránok léptek tovább. 

ZTE FC Paksi FC Mim Gergely
A kép egy éve készült. Mim Gergely, a ZTE FC játékosa és csapattársa, Németh Dániel ünneplik meg a középpályás találatát, amit a Paksnak lőtt és azon a meccsen Németh Dániel is betalált. 
Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC szurkolói is várják már vissza

A ZTE FC együttese eddig három döntetlent játszott az NB I.-ben, de kellene már egy siker. Ebből a szempontból most nem éppen az az ellenfél következik, aki ellen a papírforma zalai sikert ígérne. És kellenének a zalai gólok. Valaki hiányzik azonban a csapatból. Mim Gergely április 27-én lépett pályára utoljára, azóta sérült. Volt, hogy azt jósolták, hamarosan visszatérhet. Pedig a Paks ellen jól szokott menni neki, ám vasárnap biztosan nem látunk majd Mim Gergely-találatot. Pedig a ZTE FC szurkolói is egészen biztosan szeretnék már látni a pályán a középpályást. 

-  Az április végi  Kecskemét elleni mérkőzés után álltam  ki,  fájdalmain voltak, és végül május végén  megműtötték a térdem porccal, nos, azóta lábadozok - adott rövid helyzetjelentést önmagáról, de Mim Gergely visszatérése egyelőre nem tudni, mikor jön el. 

Még fáj a térd, ez a baj...

Ott van a csapattal, a maga munkáját végzi, sőt néhány hete Hollandiában is járt Marco Van Der Steen-nél, a korábbi  ZTE FC erőnléti edzőnél. Mim Gergely szerint hasznos egy hetet töltött kint. Itthon pedig nem jó a lelátón ülni... 

- Nem bizony, rossz ott ülni, de azon dolgozok, hogy minél előbb én is játszhassak - mondta. - Pedig nagyon várom már a játékot, hiszen látom, hogy pozitív irányba mozdult el a csapat és én is részese akarok már ennek lenni.  Ott vagyok a többiekkel, elvégzem a magam feladatát, de csapatedzéseket még nem tudok végezni, hiszen fáj még a térd bizonyos mozdulatoknál. Ennek kell elmúlnia. 

Helyzetek kellenek vasárnap, mert abból van csak gól

A vasárnapi mérkőzésre rákanyarodva, a középpályás szerint nem számít, hogy a Paks csütörtökön nemzetközi meccset játszott,  viszont szerinte megvan az, hogy mivel lehetne csapata eredményes a Paks ellen. 

- Azt szoktam mondani és az a véleményem is: aki eljut a nemzetközi porondra,  ezen a szinten már nem számít, hogy valaki csütörtök után vasárnap is játszik - vélekedett Mim Gergely. -  Nekünk arra kell majd figyelni, hogy a saját futballunkat játsszuk. Helyzetekre lesz szükség a Paks ellen, hogy eredményesek legyünk. Az első három mérkőzésen is volt esély a győzelmekre, most remélem, meglesz az első siker is.  

 

 

