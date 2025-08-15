ZTE FC: Mim Gergely visszatérésének van egy feltétele

Kis túlzással "éjszakai műszak" vár tehát a ZTE FC labdarúgóira, és azon el lehet gondolkodni, hogy vajon jó, vagy sem, hogy a Paks búcsúzott a nemzetközi porondtól. Mondjuk, az eddigi bajnoki mérkőzésein Bognár György együttesén nem látszott meg a kétfrontos küzdelem, hiszen egy döntetlen és két győzelem a mérlege a bajnokságban. A csütörtöki Konferencia-liga mérkőzésen volt egy pont 2-0-nál, amikor a paksiak az ukrán Polisszja Zsitomir ellen újra nyílttá tehették volna a továbbjutás kérdését, de nem jött a szükséges harmadik paksi gól, ellenben szépített az ellenfél és 4-2-es összesítéssel az ukránok léptek tovább.

A kép egy éve készült. Mim Gergely, a ZTE FC játékosa és csapattársa, Németh Dániel ünneplik meg a középpályás találatát, amit a Paksnak lőtt és azon a meccsen Németh Dániel is betalált.

Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC szurkolói is várják már vissza

A ZTE FC együttese eddig három döntetlent játszott az NB I.-ben, de kellene már egy siker. Ebből a szempontból most nem éppen az az ellenfél következik, aki ellen a papírforma zalai sikert ígérne. És kellenének a zalai gólok. Valaki hiányzik azonban a csapatból. Mim Gergely április 27-én lépett pályára utoljára, azóta sérült. Volt, hogy azt jósolták, hamarosan visszatérhet. Pedig a Paks ellen jól szokott menni neki, ám vasárnap biztosan nem látunk majd Mim Gergely-találatot. Pedig a ZTE FC szurkolói is egészen biztosan szeretnék már látni a pályán a középpályást.

- Az április végi Kecskemét elleni mérkőzés után álltam ki, fájdalmain voltak, és végül május végén megműtötték a térdem porccal, nos, azóta lábadozok - adott rövid helyzetjelentést önmagáról, de Mim Gergely visszatérése egyelőre nem tudni, mikor jön el.

Még fáj a térd, ez a baj...

Ott van a csapattal, a maga munkáját végzi, sőt néhány hete Hollandiában is járt Marco Van Der Steen-nél, a korábbi ZTE FC erőnléti edzőnél. Mim Gergely szerint hasznos egy hetet töltött kint. Itthon pedig nem jó a lelátón ülni...

- Nem bizony, rossz ott ülni, de azon dolgozok, hogy minél előbb én is játszhassak - mondta. - Pedig nagyon várom már a játékot, hiszen látom, hogy pozitív irányba mozdult el a csapat és én is részese akarok már ennek lenni. Ott vagyok a többiekkel, elvégzem a magam feladatát, de csapatedzéseket még nem tudok végezni, hiszen fáj még a térd bizonyos mozdulatoknál. Ennek kell elmúlnia.