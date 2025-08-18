A ZTE FC edzője: kreatív futballt akarunk játszani, s még az út elején járunk

Hiszen nagy volt a mozgás a nyáron a ZTE FC-nél, mostanra pedig lement már négy forduló a labdarúgó NB I. új szezonjából. A ZTE FC vasárnap este, a labdarúgó NB I. Fizz Liga 4. fordulójának a zárómérkőzésén 2-2-es döntetlent ért el a Paksi FC otthonában, s ha egy kicsit szerencsésebb, akár megszülethetett volna az első győzelme is. Viszont az is igaz: ha a zalaiak kapusa, Gundel-Takács Bence nem véd ilyen parádésan, a találkozó utolsó 10 percében a Paks akár több gólt is lőhetett volna. A mérkőzés utáni értékelések reálisak.

A ZTE FC kapusa, Gundel-Takács Bence nem unatkozott a vasárnap esti találkozón. Legfőképpen a mérkőzés hajrájában mutatott be nagy bravúrokat.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A ZTE FC nem bírta ki a nyomást

A mérkőzésen a házigazda kezdett jobban, ugyanakkor Kiss Bencének a 15. percben volt egy remek lövése, amit szó szerint a kapu torkából mentett egy láb. A második félidő elején gyorsan megszerezte a vezetést a Paks, de egy VAR-ozás után, kezezés miatt megítélt büntetővel a ZTE FC egyenlített. Majd gyorsan tíz főre fogyatkozott, hiszen Dénes Vilmos a második sárga lapja után kiszállt (az első sárgája máig talány, miért kapta, a második valóban meggondolatlanság volt a részéről). Azonban Krajcsovics Ábel vezetéshez juttatta zalaiakat, ám jött a találkozó vége... Tényleg úgy tűnt, hogy a ZTE FC kihúzza ezt az időszakot, Gundel-Takács Bence pedig egyre jobban belemelegedett, mindent védett, de a 93. percben a Paks egyenlített.

Gundel-Takács Bence: intenzív mérkőzés volt

– Nagyon intenzív mérkőzés volt. Szerintem a döntetlen igazságos eredmény, de fájó, hogy ismét csak egy hajszálon múlt a győzelem. Nem lehetünk elégedetlenek, mert a Paks ellen nagyon nehéz játszani, főleg emberhátrányban. Jó úton indult el a csapat a szezonban, nagyon erős közösségünk van, és ezt szerintem már többször is bizonyítottuk – nyilatkozta a klub oldalán a meccs zalai hőse, Gundel-Takács Bence.

Nuno Campos: nem bírtuk ki a nyomást

Nuno Campos, a zalaiak mestere tulajdonképpen elégedett volt a látottakkal, persze elismerte: jobb lett volna nyerni.

– Sajnos nem bírtuk ki a nyomást a végén, de közel álltunk az első sikerünkhöz – nyilatkozta a találkozó után a ZTE FC portugál szakvezetője. – Az, hogy elmaradt a siker, nem jó, de a játékosok nagyon sokat tettek a győzelemért, ám a végén a három helyett egy pontot szereztünk. Mi még az út elején járunk, de az látszik, hogy kreatív futballt szeretnénk játszani. A csapaton belül pedig nincs kezdő vagy cserejátékos, számunkra minden egyes labdarúgó ugyanolyan fontos. Van, aki előbb érkezett, s van, aki később a felkészülésben. Új játékstílust próbálunk építeni. Ami kiemelendő még, hogy a szurkolók hatalmas segítséget adnak, és így volt ez Pakson is.