1 órája
A ZTE FC edzője: kreatív futballt akarunk játszani, s még az út elején járunk
Sorozatban a kilencedik bajnoki mérkőzésén ért el döntetlent a ZTE FC csapata. Valószínűleg ez a sorozat a zalai klub életében rekordot jelent, ami ugyebár egyenlő a kilencedik veretlenül megvívott találkozóval is. A ZTE FC vezetőedzője a vasárnap esti, Paksi FC elleni 2-2 után továbbra is hangsúlyozta: csapata még az út elején jár, de egyre jobban megismerik egymást.
Hiszen nagy volt a mozgás a nyáron a ZTE FC-nél, mostanra pedig lement már négy forduló a labdarúgó NB I. új szezonjából. A ZTE FC vasárnap este, a labdarúgó NB I. Fizz Liga 4. fordulójának a zárómérkőzésén 2-2-es döntetlent ért el a Paksi FC otthonában, s ha egy kicsit szerencsésebb, akár megszülethetett volna az első győzelme is. Viszont az is igaz: ha a zalaiak kapusa, Gundel-Takács Bence nem véd ilyen parádésan, a találkozó utolsó 10 percében a Paks akár több gólt is lőhetett volna. A mérkőzés utáni értékelések reálisak.
A ZTE FC nem bírta ki a nyomást
A mérkőzésen a házigazda kezdett jobban, ugyanakkor Kiss Bencének a 15. percben volt egy remek lövése, amit szó szerint a kapu torkából mentett egy láb. A második félidő elején gyorsan megszerezte a vezetést a Paks, de egy VAR-ozás után, kezezés miatt megítélt büntetővel a ZTE FC egyenlített. Majd gyorsan tíz főre fogyatkozott, hiszen Dénes Vilmos a második sárga lapja után kiszállt (az első sárgája máig talány, miért kapta, a második valóban meggondolatlanság volt a részéről). Azonban Krajcsovics Ábel vezetéshez juttatta zalaiakat, ám jött a találkozó vége... Tényleg úgy tűnt, hogy a ZTE FC kihúzza ezt az időszakot, Gundel-Takács Bence pedig egyre jobban belemelegedett, mindent védett, de a 93. percben a Paks egyenlített.
Gundel-Takács Bence: intenzív mérkőzés volt
– Nagyon intenzív mérkőzés volt. Szerintem a döntetlen igazságos eredmény, de fájó, hogy ismét csak egy hajszálon múlt a győzelem. Nem lehetünk elégedetlenek, mert a Paks ellen nagyon nehéz játszani, főleg emberhátrányban. Jó úton indult el a csapat a szezonban, nagyon erős közösségünk van, és ezt szerintem már többször is bizonyítottuk – nyilatkozta a klub oldalán a meccs zalai hőse, Gundel-Takács Bence.
Nuno Campos: nem bírtuk ki a nyomást
Nuno Campos, a zalaiak mestere tulajdonképpen elégedett volt a látottakkal, persze elismerte: jobb lett volna nyerni.
– Sajnos nem bírtuk ki a nyomást a végén, de közel álltunk az első sikerünkhöz – nyilatkozta a találkozó után a ZTE FC portugál szakvezetője. – Az, hogy elmaradt a siker, nem jó, de a játékosok nagyon sokat tettek a győzelemért, ám a végén a három helyett egy pontot szereztünk. Mi még az út elején járunk, de az látszik, hogy kreatív futballt szeretnénk játszani. A csapaton belül pedig nincs kezdő vagy cserejátékos, számunkra minden egyes labdarúgó ugyanolyan fontos. Van, aki előbb érkezett, s van, aki később a felkészülésben. Új játékstílust próbálunk építeni. Ami kiemelendő még, hogy a szurkolók hatalmas segítséget adnak, és így volt ez Pakson is.
Bognár György: 2-2 után is volt még lehetőségünk
A hazaiak vezetőedzője, Bognár György úgy értékelt, hogy a végén akár a győzelmet is megszerezhették volna
– A mérkőzés nagy részében nyomasztó fölényben játszottunk – kezdte a tapasztalt vezetőedző. – Az, hogy nem sikerült legalább egy gólt lőnünk már az első félidőben, az vagy az utolsó passzokon, vagy a racionális döntések hiányán múlt. Ezt hiányoltam a csapat játékából. A kiállítás után érthetetlen volt, hogy az ellenfél végigvitt egy-két kontrát. A végén örültünk a döntetlennek, amit kiharcoltunk, bár 2-2 után is még számos lehetőségünk volt . Gratulálok az ellenfélnek, mert nagyon nagyot küzdött.
A ZTE FC együttese négy döntetlennel áll, most két hazai találkozó következik egymás után: most szombaton az Újpest látogat Zalaegerszegre, rá egy hétre pedig a Kisvárda lesz a vendég a ZTE Arénába.
