augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

19°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékelések a paksi 2-2 után

1 órája

A ZTE FC edzője: kreatív futballt akarunk játszani, s még az út elején járunk

Címkék#ZTE FC#Paks#Gundel-Takács Bence#Labdarúgó NB I#döntetlen#foci

Sorozatban a kilencedik bajnoki mérkőzésén ért el döntetlent a ZTE FC csapata. Valószínűleg ez a sorozat a zalai klub életében rekordot jelent, ami ugyebár egyenlő a kilencedik veretlenül megvívott találkozóval is. A ZTE FC vezetőedzője a vasárnap esti, Paksi FC elleni 2-2 után továbbra is hangsúlyozta: csapata még az út elején jár, de egyre jobban megismerik egymást.

Kerkai Attila

Hiszen nagy volt a mozgás a nyáron a ZTE FC-nél, mostanra pedig lement már négy forduló a labdarúgó NB I. új szezonjából. A ZTE FC vasárnap este, a labdarúgó NB I. Fizz Liga 4. fordulójának a zárómérkőzésén 2-2-es döntetlent ért el a Paksi FC otthonában, s ha egy kicsit szerencsésebb, akár megszülethetett volna az első győzelme is. Viszont az is igaz: ha a zalaiak kapusa, Gundel-Takács Bence nem véd ilyen parádésan, a találkozó utolsó 10 percében a Paks akár több gólt is lőhetett volna. A mérkőzés utáni  értékelések reálisak.

ZTE FC Paks döntetlen
A ZTE FC kapusa, Gundel-Takács Bence nem unatkozott a vasárnap esti találkozón. Legfőképpen a mérkőzés hajrájában mutatott be nagy bravúrokat. 
Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A ZTE FC nem bírta ki a nyomást 

A mérkőzésen a házigazda kezdett jobban, ugyanakkor Kiss Bencének a 15. percben volt egy remek lövése, amit szó szerint a kapu torkából mentett egy láb. A második félidő elején gyorsan megszerezte a vezetést a Paks, de egy VAR-ozás után, kezezés miatt megítélt büntetővel a ZTE FC  egyenlített. Majd gyorsan  tíz főre fogyatkozott, hiszen Dénes Vilmos a második sárga lapja után kiszállt (az első sárgája máig talány, miért kapta, a második valóban meggondolatlanság volt a részéről). Azonban Krajcsovics Ábel vezetéshez juttatta zalaiakat, ám jött a találkozó vége... Tényleg úgy tűnt, hogy a ZTE FC kihúzza ezt az időszakot, Gundel-Takács Bence pedig egyre jobban belemelegedett, mindent védett, de a 93. percben a Paks egyenlített.   

Gundel-Takács Bence: intenzív mérkőzés volt

Nagyon intenzív mérkőzés volt. Szerintem a döntetlen igazságos eredmény, de fájó, hogy ismét csak egy hajszálon múlt a győzelem. Nem lehetünk elégedetlenek, mert a Paks ellen nagyon nehéz játszani, főleg emberhátrányban. Jó úton indult el a csapat a szezonban, nagyon erős közösségünk van, és ezt szerintem már többször is bizonyítottuk nyilatkozta a klub oldalán a meccs zalai hőse, Gundel-Takács Bence. 

Nuno Campos: nem bírtuk ki a nyomást

Nuno Campos, a zalaiak mestere tulajdonképpen elégedett volt a látottakkal, persze elismerte: jobb lett volna nyerni. 

Sajnos nem bírtuk ki a nyomást a végén, de közel álltunk az első sikerünkhöz nyilatkozta a találkozó után a ZTE FC portugál szakvezetője. Az, hogy elmaradt a siker, nem jó, de a játékosok nagyon sokat tettek a győzelemért, ám a végén a három helyett egy pontot szereztünk. Mi még az út elején járunk, de az látszik, hogy kreatív futballt szeretnénk játszani. A csapaton belül pedig nincs kezdő vagy cserejátékos, számunkra minden egyes labdarúgó ugyanolyan fontos. Van, aki előbb érkezett, s van, aki később a felkészülésben. Új játékstílust próbálunk építeni. Ami kiemelendő még, hogy a szurkolók hatalmas segítséget adnak, és így volt ez Pakson is. 

Bognár György: 2-2 után is volt még lehetőségünk

A hazaiak vezetőedzője, Bognár György úgy értékelt, hogy a végén akár a győzelmet is megszerezhették volna  

A mérkőzés nagy részében nyomasztó fölényben játszottunk kezdte a tapasztalt vezetőedző.   Az, hogy nem sikerült legalább egy gólt lőnünk már az első félidőben, az vagy az utolsó passzokon, vagy a racionális döntések hiányán múlt. Ezt hiányoltam a csapat játékából. A kiállítás után érthetetlen volt, hogy az ellenfél végigvitt egy-két kontrát. A végén örültünk a döntetlennek, amit kiharcoltunk,  bár 2-2 után  is még számos lehetőségünk volt . Gratulálok az ellenfélnek, mert nagyon nagyot küzdött.

A ZTE FC együttese négy döntetlennel áll, most két hazai találkozó következik egymás után: most szombaton az Újpest látogat Zalaegerszegre, rá egy hétre pedig a Kisvárda  lesz a vendég a ZTE Arénába. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu