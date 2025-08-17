augusztus 17., vasárnap

Tíz emberrel szereztek pontot

1 órája

Majdnem összejött ZTE FC első győzelme: Gundel-Takács kivédte a paksiak szemét

Címkék#4. forduló#NB I Fizz Liga#labdarúgás#Paksi FC#ZTE FC

A labdarúgó NB I. zárófordulója maradt az egerszegi futballistáknak, akik vasárnap este a Paksi FC vendégei voltak. A ZTE FC három döntetlennel a háta mögött érkezett a két győzelemmel és egy döntetlennel nyitó tolnaiak otthonába.

Kerkai Attila

A labdarúgó NB I. Fizz Liga 4. forduló zárómérkőzését jelentette a vasárnap esti összecsapás. A ZTE FC és a Paksi FC tehát már úgy léphetett pályára, hogy ismert volt a forduló  többi mérkőzésének eredménye. A ZTE FC csapata nagyon szerette volna megszerezni az új szezon első győzelmét, de mint tudjuk, a Paks otthonában nyerni nem egyszerű feladat. 

ZTE FC Paksi FC NB I.
A ZTE FC játékosa, Joao Victor (fehérben) igyekszik átjátszani Kinyik Ákost a vasárnap esti találkozón. 
Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A ZTE FC közel volt a bravúrhoz

Paksi FCZTE FC 2-2 (0-0)

Paks, néző. Jv.: dr. Csonka (Garai, Belicza). 

Paksi FC: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Vécsei (Pető, 82.) - Osváth, Papp K., Horváth K. (Windecker, 82.), Gyurkits (Böde, 71.), Silye - Galambos (Tóth B., 64.), Hahn (Haraszti, 64.). Vezetőedző: Bognár György. 

ZTE FC: Gundel-Takács - Nyíri (Lopez, 59.), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - Szendrei (Amato, 59.), Csonka - Dénes V.,  Kiss B. (Krajcsovics, 59.) , Joao Victor (Huszti, 86.) - Croizet-Kollár (Peraza, 77.).  Vezetőedző: Nuno Campos. 

Gólszerzők: Silye (49.), Tóth B. (90.+3.), illetve Croizet-Kollár (69.- 11-esből). 

Sárga lap:  Papp K. (14.), illetve Dénes V. (27.), Várkonyi (38.), Joao Victor (44.), Gundel-Takács (87.). 

Kiállítva: Dénes V. (72.). 

A hazaiak győzelem esetén a tabella élére ugrottak volna azt követően, hogy csütörtökön búcsúztak az európai kupaporondról. A ZTE FC viszont  első  győzelmét szerette volna megszereznie az új szezonban. A Pakstól kölcsönvett Skribek Alen, aki  három mérkőzésen két gólt szerzett az ZTE FC csapatában maradjunk a tényeknél: hiányzott az összeállításból.  

A két csapat az utóbbi szezonokban gólgazdag találkozókat játszottak egymással. A Paks igyekezett minél előbb előnyhöz jutni, de ehhez a legközelebb a ZTE FC csapata volt, amikor a 16. percben Kiss Bence lövését a gólvonal elől Kinyik vágta ki. Ez ziccer volt, s akadt két paksi lehetőség is, de Gundel-Takács mindkétszer jó helyen állt és védett. A zalaiak többet birtokolták a labdát, ugyanakkor a Paks játéka érvényesült. Az első félidőben nem született gól, pedig mindkét csapat közel volt ahhoz, hogy betaláljon. 

Nem változtatott csapata összetételén egyik szakvezető sem a második félidőre, az eredmény viszont gyorsan módosult. A 49. percben Osváth beadásába Csóka csúsztatott bele, a labda pedig így lett abszolút tökéletes Silye Erik számára: öt méterről helyezett a kapuba, 1-0. A bekapott gól nem túl jó előjelnek számított a ZTE FC-nek, hiszen olyan nagy erővel azért nem támadta addig a kaput. Tetézte a gondokat, hogy Szendrei megsérült. 

Lendületet adott a hármas csere

Hármas cserére szánta el magát Nuno Campos, a zalaiak szakvezetője, érkezett a pályára Krajcsovics Ábel, mellett a héten igazolt mexikói David Lopez és az argentin Fabricio Amato is beszállt. A 65. percben Krajcsovics remek szólója után Kovácsik kapus védett nagyot, majd jött egy VAR-vizsgálat. Osváth kezében akadt el egy beadás, még úgy is, hogy a paksi védő háttal állt a labdának. A játékvezető büntetőt ítélt, és a 69. percben Croizet-Kollár félmagasan helyezett a kapuba, amivel egyenlített a ZTE FC, 1-1.  

Így már jóval érdekesebb lett a mérkőzés, viszont második sárga lapjával kiszállt a játékból Dénes Vilmos. Tíz emberrel folytatta a ZTE FC és vezetéshez jutott! A 73. percben David Lopez robogott el a jobb oldalon, beadását Krajcsovics Ábel az ötös vonalánál átvette, és egy csel után a kapuba lőtt, 1-2.  Két zalai csere hozta össze a gólt, ráadásul Krajcsovics vasárnap ünnepelte születésnapját. 

Emberhátrányban...

Érdekes találkozó lett, hiszen a Paks érezhetően nem arra számított, hogy az emberhátrányba került ellenfél vezetéshez jut. A hazaiak mestere, Bognár György cserékkel igyekezett frissíteni csapatán, és kipróbált játékosokat küldhetett pályára (Böde, Windecker, Haraszti). A Paks nyomott, a kérdés az volt, hogy a ZTE FC kihúzza-e a meccs végéig. Hétperces hosszabbítás következett, egy alkalommal Gundel-Takács védett nagyot egy saját társán megpattanó labda után. A 93. percben azonban már nem volt ellenszer: Tóth Barna 6 méterről csúsztatott a léc alá, 2-2. 

Kilenc mérkőzés után sem nyert a ZTE FC, viszont kilenc mérkőzés óta veretlen: zsinórban kilencszer ikszelt a zalai csapat.  

 

 

