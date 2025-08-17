Majdnem összejött ZTE FC első győzelme: Gundel-Takács kivédte a paksiak szemét

A labdarúgó NB I. Fizz Liga 4. forduló zárómérkőzését jelentette a vasárnap esti összecsapás. A ZTE FC és a Paksi FC tehát már úgy léphetett pályára, hogy ismert volt a forduló többi mérkőzésének eredménye. A ZTE FC csapata nagyon szerette volna megszerezni az új szezon első győzelmét, de mint tudjuk, a Paks otthonában nyerni nem egyszerű feladat.

A ZTE FC játékosa, Joao Victor (fehérben) igyekszik átjátszani Kinyik Ákost a vasárnap esti találkozón.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A ZTE FC közel volt a bravúrhoz

Paksi FC–ZTE FC 2-2 (0-0)

Paks, néző. Jv.: dr. Csonka (Garai, Belicza).

Paksi FC: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Vécsei (Pető, 82.) - Osváth, Papp K., Horváth K. (Windecker, 82.), Gyurkits (Böde, 71.), Silye - Galambos (Tóth B., 64.), Hahn (Haraszti, 64.). Vezetőedző: Bognár György.

ZTE FC: Gundel-Takács - Nyíri (Lopez, 59.), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - Szendrei (Amato, 59.), Csonka - Dénes V., Kiss B. (Krajcsovics, 59.) , Joao Victor (Huszti, 86.) - Croizet-Kollár (Peraza, 77.). Vezetőedző: Nuno Campos.

Gólszerzők: Silye (49.), Tóth B. (90.+3.), illetve Croizet-Kollár (69.- 11-esből).

Sárga lap: Papp K. (14.), illetve Dénes V. (27.), Várkonyi (38.), Joao Victor (44.), Gundel-Takács (87.).

Kiállítva: Dénes V. (72.).

A hazaiak győzelem esetén a tabella élére ugrottak volna azt követően, hogy csütörtökön búcsúztak az európai kupaporondról. A ZTE FC viszont első győzelmét szerette volna megszereznie az új szezonban. A Pakstól kölcsönvett Skribek Alen, aki három mérkőzésen két gólt szerzett az ZTE FC csapatában – maradjunk a tényeknél: – hiányzott az összeállításból.

A két csapat az utóbbi szezonokban gólgazdag találkozókat játszottak egymással. A Paks igyekezett minél előbb előnyhöz jutni, de ehhez a legközelebb a ZTE FC csapata volt, amikor a 16. percben Kiss Bence lövését a gólvonal elől Kinyik vágta ki. Ez ziccer volt, s akadt két paksi lehetőség is, de Gundel-Takács mindkétszer jó helyen állt és védett. A zalaiak többet birtokolták a labdát, ugyanakkor a Paks játéka érvényesült. Az első félidőben nem született gól, pedig mindkét csapat közel volt ahhoz, hogy betaláljon.

Nem változtatott csapata összetételén egyik szakvezető sem a második félidőre, az eredmény viszont gyorsan módosult. A 49. percben Osváth beadásába Csóka csúsztatott bele, a labda pedig így lett abszolút tökéletes Silye Erik számára: öt méterről helyezett a kapuba, 1-0. A bekapott gól nem túl jó előjelnek számított a ZTE FC-nek, hiszen olyan nagy erővel azért nem támadta addig a kaput. Tetézte a gondokat, hogy Szendrei megsérült.