A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos szerint fontos, hogy megnyerjék a következő meccset

A portugál szakvezető a DVTK elleni döntetlent csak a lelátóról figyelhette, hiszen a nyitófordulóban, a Debrecen ellen Káprály Mihály játékvezető kiállította heves reklamálás miatt. Vasárnap újra hazai pályán szerepel a ZTE FC együttese, amelynek a nemzetközi kupában is érdekelt ETO FC Győr lesz az ellenfele a labdarúgó NB I. 3. fordulójában.

A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos a vasárnapi ETO FC Győr elleni találkozóval kapcsolatban nyilatkozva elismerte, hogy két döntetlen után most nagyon kellene egy győzelem.

Fotó: Szekeres Péter

Nuno Campos látja a fejlődést

Az újabb hazai fellépés előtt nyilatkozott a klub közösségi felületén Nuno Campos, aki beszélt az eddigiekről és persze a vasárnapi mérkőzés is szóba került.

- Azt látom, hogy a csapat rengeteget fejlődött, még úgy is, hogy nem olyan rég kezdtük el közös munkát - mondta Nuno Campos. - Még több időre van szükségünk, hogy még tovább fejlődjünk. A legutóbbi két találkozónkon öt gólt szereztünk, ami azt mutatja, hogy összességében sok helyzetet dolgozunk ki. A védekezésben még fejlődni kell, mert vannak olyan apró részletek, melyek miatt gólokat kapunk. Összességében szerintem valami fontos épül most a klub számára.

Vasárnap a legfontosabb a győzelem

Nuno Campos azt is megemlítette, hogy nagyon szeretné már ő is, ha csapata nyerne.

- Egy győzelem mindig önbizalmat ad, természetesen nekünk és a szurkolóinknak nagyon fontos lenne ez, mert ők is ezt várják tőlünk - tért ki erre a szakvezető. - Az eddig lejátszott két találkozónkon is velünk együtt szerettek volna győzelmet ünnepelni, ezért fontos most, hogy a következő meccset megnyerjük. Mindent megteszünk a három pont megszerzéséért vasárnap. Most azt érzem, hogy a drukkerek támogatásával egy nagyszerű mérkőzést játszhatunk. Meg kell szereznünk a három pontot.

A ZTE FC kemény ellenfélre számíthat

Nos, nem lesz egyszerű, hiszen az ETO FC Győr úgy tűnik, hogy nem gyengült. A legutóbbi szezon meglepetéscsapata (újoncként lett 4. helyezett) az Európa Konferencia-liga selejtező 3. fordulójában csütörtökön ugyan 2-1-re kikapott az AIK Stockholm otthonában, de nem reménytelen a helyzete. Előtte az örmény Pjunik Jerevánt búcsúztatták a győriek. Borbély Balázs csapata idehaza, a labdarúgó NB I. Fizz Liga első két fordulójában pedig a Paks (3-3) és az Újpest ellen (1-1) két döntetlennel nyitott. Az előző szezonban látott csapata gerince megmaradt, erre építhetnek a kisalföldiek.