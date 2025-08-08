augusztus 8., péntek

A ZTE FC vendége vasárnap a Győr

1 órája

A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos szerint fontos, hogy megnyerjék a következő meccset

Címkék#ZTE FC#ETO FC Győr#labdarúgó NB I.#Nuno Campos#3. forduló

Mindent meg kell tenni a sikerért, és a szurkolókért. Röviden összegezve ez a mondandója Nuno Camposnak, a ZTE FC labdarúgó csapatának vezetőedzőjének a vasárnapi (17.45), ETO FC Győr elleni újabb találkozó előtt.

Kerkai Attila

A portugál szakvezető a DVTK elleni döntetlent csak a lelátóról figyelhette, hiszen a nyitófordulóban, a Debrecen ellen Káprály Mihály játékvezető kiállította heves reklamálás miatt. Vasárnap újra hazai pályán szerepel a ZTE FC együttese, amelynek a nemzetközi kupában is érdekelt ETO FC Győr lesz az ellenfele a labdarúgó NB I. 3. fordulójában. 

ZTE FC Nuno Campos ETO FC GYŐR
A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos a vasárnapi ETO FC Győr elleni találkozóval kapcsolatban nyilatkozva elismerte, hogy két döntetlen után most nagyon kellene egy győzelem. 
Fotó: Szekeres Péter

Nuno Campos látja a fejlődést

Az újabb hazai fellépés előtt nyilatkozott a klub közösségi felületén Nuno Campos, aki beszélt az eddigiekről és persze a vasárnapi mérkőzés is szóba került. 

- Azt látom, hogy a csapat rengeteget fejlődött, még úgy is, hogy nem olyan rég kezdtük el  közös munkát - mondta Nuno Campos. - Még több időre van szükségünk, hogy még tovább fejlődjünk. A legutóbbi két találkozónkon öt gólt szereztünk, ami azt mutatja, hogy összességében sok helyzetet dolgozunk ki. A védekezésben még fejlődni kell, mert vannak olyan apró részletek, melyek miatt gólokat kapunk. Összességében szerintem valami fontos épül most a klub számára. 

Vasárnap a legfontosabb a győzelem

Nuno Campos azt is megemlítette, hogy nagyon szeretné már ő is, ha csapata nyerne. 

- Egy győzelem mindig önbizalmat ad, természetesen nekünk és a szurkolóinknak nagyon fontos lenne ez, mert ők is ezt várják tőlünk - tért  ki erre a szakvezető. - Az eddig lejátszott két találkozónkon is velünk együtt szerettek volna győzelmet ünnepelni, ezért fontos most, hogy a következő meccset megnyerjük.  Mindent megteszünk a három pont megszerzéséért vasárnap. Most azt érzem, hogy a drukkerek támogatásával egy nagyszerű mérkőzést játszhatunk. Meg kell szereznünk a három pontot. 

A ZTE FC kemény ellenfélre számíthat

Nos, nem lesz egyszerű, hiszen az ETO FC Győr úgy tűnik, hogy nem gyengült. A legutóbbi szezon meglepetéscsapata (újoncként lett 4. helyezett) az Európa Konferencia-liga selejtező 3. fordulójában csütörtökön  ugyan 2-1-re kikapott az AIK Stockholm otthonában, de nem reménytelen a helyzete. Előtte az örmény Pjunik Jerevánt búcsúztatták a győriek. Borbély Balázs csapata idehaza, a labdarúgó NB I. Fizz Liga első két fordulójában pedig a Paks (3-3) és az Újpest ellen (1-1) két döntetlennel nyitott. Az előző szezonban látott csapata gerince megmaradt, erre építhetnek a kisalföldiek. 

Ami a ZTE FC-t illeti, a hét elején újabb brazil játékos érkezett Maxsuell Alegria személyében, majd a  hét második felében bejelentették, hogy Dénes Csanád Vilmos egy évvel, a027-ig  meghosszabbította 2027-ig a szerződését. 

 

 

