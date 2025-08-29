Hivatalos: Németh Dániel távozik, a Videoton FC-nél folytatja

Németh Dániel 2021-ben a Honvédtól érkezett a ZTE FC-hez, összesen 73 mérkőzést játszott zalai színekben az NB I.-ben, és 7 gólt jegyzett. A legemlékezetesebb találata viszont a Magyar Kupához kötődik, hiszen a 2023-as MK-sikerben ő lőtte a ZTE FC első találatát a Budafok ellen, s az összecsapást végül csapata 2-0-ra nyert meg. Németh Dániel most kölcsönbe kerül az NB II.-es klubhoz.

Németh Dánielt kölcsönadta a ZTE FC a Videoton FC-nek.

Fotó: Pezzetta Umberto