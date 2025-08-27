augusztus 27., szerda

A ZTE FC kölcsönadja

57 perce

Németh Dániel a Fehérvár FC-nél folytatja

Címkék#ZTE FC#Fehérvár FC#kölcsönben#Németh Dániel#foci

Németh Dániel a ZTE FC csapatától az NB II-es Fehérvár FC-hez kerül kölcsön. A Nemzeti Sport értesülése szerint a ZTE FC újabb igazolást is tervez.

Kerkai Attila

Hivatalosan még nem erősítették meg, de a sportlap információja szerint Németh Dániel, a ZTE FC csapatától a Fehérvár FC-hez igazol. Egyelőre kölcsönben, hiszen a zalai támadó kevés lehetőséget kapott eddig a játékra és az NB II.-ben erre minden bizonnyal több lehetősége lesz. Ráadásul az a Boér Gábor a vezetőedző a második vonalban szereplő fehérváriaknál, akivel dolgozott már együtt.

ZTE FC Németh Dániel
A ZTE FC játékosa, Németh Dániel (97) kölcsönben kerül a Fehérvár FC-hez
Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE FC ugyanakkor újabb igazolást tervez. Mindez információink szerint bármikor bejelenthetik, ugyanakkor továbbra is fiatalabb játékosok érkezhetnek a zalai csapathoz, főleg Dél-Amerikából. 

 

