Németh Dániel a Fehérvár FC-nél folytatja

Hivatalosan még nem erősítették meg, de a sportlap információja szerint Németh Dániel, a ZTE FC csapatától a Fehérvár FC-hez igazol. Egyelőre kölcsönben, hiszen a zalai támadó kevés lehetőséget kapott eddig a játékra és az NB II.-ben erre minden bizonnyal több lehetősége lesz. Ráadásul az a Boér Gábor a vezetőedző a második vonalban szereplő fehérváriaknál, akivel dolgozott már együtt.

A ZTE FC játékosa, Németh Dániel (97) kölcsönben kerül a Fehérvár FC-hez

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE FC ugyanakkor újabb igazolást tervez. Mindez információink szerint bármikor bejelenthetik, ugyanakkor továbbra is fiatalabb játékosok érkezhetnek a zalai csapathoz, főleg Dél-Amerikából.