48 perce
Németh Dániel a Fehérvár FC-nél folytatja
Németh Dániel a ZTE FC csapatától az NB II-es Fehérvár FC-hez kerül kölcsön. A Nemzeti Sport értesülése szerint a ZTE FC újabb igazolást is tervez.
Hivatalosan még nem erősítették meg, de a sportlap információja szerint Németh Dániel, a ZTE FC csapatától a Fehérvár FC-hez igazol. Egyelőre kölcsönben, hiszen a zalai támadó kevés lehetőséget kapott eddig a játékra és az NB II.-ben erre minden bizonnyal több lehetősége lesz. Ráadásul az a Boér Gábor a vezetőedző a második vonalban szereplő fehérváriaknál, akivel dolgozott már együtt.
A ZTE FC ugyanakkor újabb igazolást tervez. Mindez információink szerint bármikor bejelenthetik, ugyanakkor továbbra is fiatalabb játékosok érkezhetnek a zalai csapathoz, főleg Dél-Amerikából.