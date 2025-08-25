Sorozatról sorozatra: a ZTE FC 12 meccs óta nyeretlen, Márton Gáborral győztek utoljára

A labdarúgó NB I. 5. fordulójából egyelőre négy mérkőzést rendeztek meg, hiszen két találkozót decemberre halasztottak. A lejátszott négy találkozó viszont egyforma sémát mutat: valamennyin vendégsiker született. A ZTE Arénában is, ahol az Újpest FC 4-1-re győzött a ZTE FC ellen. A zalaiaknak ezzel véget ért a döntetlenszériájuk is, ami kilenc, egymás után lejátszott bajnoki találkozójukon tartott.

A ZTE FC utoljára áprilisban nyert, akkor Yohan Croizet duplájával verte a Fehérvár FC-t. A francia az Újpest ellen küzdött, de nem tudott ő sem igazán helyzetbe kerülni.

Fotó: Pezzetta Umberto

A kapu előtt veszélyesebb volt az Újpest

A már közölt edzői értékelések szerint a ZTE FC és az Újpest között nem volt ekkora a különbség, legalábbis a játék képe alapján. Ebben Damir Krznar, az Újpest és Nuno Campos, a ZTE FC edzője is egyetértett, csakhogy a rúgott gólok számítanak, és abban a fővárosi csapat egyértelműen jobb volt. Ha a mérkőzés statisztikáját nézzük, akkor valóban így volt, hiszen a labdabirtoklásban jobb volt a ZTE FC (53/47), a szerelések terén és a pontos passzok tekintetében is. Viszont a támadó harmadban már az Újpest érezte jobban magát, és veszélyesebb is volt, ráadásul valamivel több párharcot nyert meg. És a mérkőzést is, ami számára a legjobbkor jött.

A ZTE FC egy másik sorozata még él...

A ZTE FC számára pedig a vereség a legrosszabbkor jött, ha lehet így fogalmazni. A döntetlenek sorozatát a kék-fehérek természetesen egy győzelemmel szerették volna átadni a múltnak, ez a vereség viszont most kitolt egy még hosszabb sorozatot: immár 12 mérkőzés óta tart a ZTE FC nyeretlenségi szériája. Az utolsó győzelmét április 6-án aratta a Fehérvár FC ellen (2-0). Akkor még Márton Gábor volt a vezetőedző, majd őt követte a kispadon Mihalecz István öt döntetlennel (egyben bennmaradással), a nyártól pedig Nuno Campos vezetőedző irányít, akinek a mérlege négy döntetlen és egy vereség. Igen, a ZTE FC csapatának most egy győzelem kellene végre. A szombati nem a zalaiaknak napja volt, az azt megelőző négy meccsen viszont bőven volt esély nyerni, ami azokon sem jött össze.

Kötelező lesz a győzelem

Szombaton (14.45) a Kisvárda érkezik a ZTE Arénába, hogy aztán három hét bajnoki szünet következzen. Kötelező lesz a győzelem idehaza, ezt el kell fogadni, de nyilván a futballban nem lehet előre kijelenteni semmit, hiszen az ellenfél is ugyanazt akarja. A ZTE FC szurkolóinak pedig legalább annyira szükségük van a győzelemre, mint a csapatnak.