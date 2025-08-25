augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

20°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kötelező a győzelem

1 órája

Sorozatról sorozatra: a ZTE FC 12 meccs óta nyeretlen, Márton Gáborral győztek utoljára

Címkék#ZTE FC#Márton Gábor#labdarúgó NB I.#nyeretlenség#Újpest FC

Vasárnap késő estére vált teljessé a labdarúgó NB I. hétvégi mérkőzéseinek sorozata, és bizony ez a forduló nem a hazai csapatoké lett. Ebbe beletartozik a ZTE FC együttese is, amely szombaton hazai pályán kapott ki az Újpest csapatától. Mondhatni simán, vagy mégsem?

Kerkai Attila

A labdarúgó NB I. 5. fordulójából egyelőre négy mérkőzést rendeztek meg, hiszen két találkozót decemberre halasztottak. A  lejátszott négy találkozó viszont egyforma sémát mutat: valamennyin vendégsiker született. A ZTE Arénában is, ahol az Újpest FC 4-1-re győzött a ZTE FC ellen. A zalaiaknak ezzel véget ért a döntetlenszériájuk is, ami kilenc, egymás után lejátszott bajnoki találkozójukon tartott. 

ZTE FC Újpest
A ZTE FC utoljára áprilisban nyert, akkor Yohan Croizet duplájával verte a Fehérvár FC-t. A francia az Újpest ellen küzdött, de nem tudott ő sem igazán helyzetbe kerülni. 
Fotó: Pezzetta Umberto

A kapu előtt veszélyesebb volt az Újpest

A már közölt edzői értékelések szerint a ZTE FC és az Újpest között nem volt ekkora a különbség, legalábbis a játék képe alapján. Ebben Damir Krznar, az Újpest és Nuno Campos, a ZTE FC edzője is egyetértett, csakhogy a rúgott gólok számítanak, és abban a fővárosi csapat egyértelműen jobb volt. Ha a mérkőzés statisztikáját nézzük, akkor valóban így volt,  hiszen a labdabirtoklásban jobb volt a ZTE FC (53/47), a szerelések terén és a pontos passzok tekintetében is. Viszont a támadó harmadban már az Újpest érezte jobban magát, és veszélyesebb is volt, ráadásul valamivel több párharcot nyert meg. És a mérkőzést is, ami számára a legjobbkor jött. 

A ZTE FC egy másik sorozata még él...

A ZTE FC számára pedig a vereség a legrosszabbkor jött, ha lehet így fogalmazni. A döntetlenek sorozatát a kék-fehérek természetesen egy győzelemmel szerették volna átadni a múltnak,  ez a vereség viszont most kitolt egy még hosszabb sorozatot: immár 12 mérkőzés óta tart a ZTE FC nyeretlenségi szériája. Az utolsó győzelmét április 6-án aratta a Fehérvár FC ellen (2-0).  Akkor még Márton Gábor volt a vezetőedző, majd őt követte a kispadon Mihalecz István öt döntetlennel (egyben bennmaradással), a nyártól pedig Nuno Campos vezetőedző irányít, akinek a mérlege négy döntetlen és egy vereség. Igen, a ZTE FC csapatának most egy győzelem kellene végre. A szombati nem a zalaiaknak napja volt, az azt megelőző négy meccsen viszont bőven volt esély nyerni, ami azokon sem jött össze. 

Kötelező lesz a győzelem

Szombaton (14.45) a Kisvárda érkezik a ZTE Arénába, hogy aztán három hét bajnoki szünet következzen. Kötelező lesz a győzelem idehaza, ezt el kell fogadni, de nyilván a futballban nem lehet előre kijelenteni semmit, hiszen az ellenfél is ugyanazt akarja. A ZTE FC szurkolóinak pedig legalább annyira szükségük van a győzelemre, mint a csapatnak.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu