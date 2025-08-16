23 éve történt a csoda: ZTE FC-Manchester United 1-0 (galéria)

A Zalai Hírlap 2002. augusztus 15-ei lapszáma természetesen beszámolt az eseményről: „Egy hét várakozás, majd két nap örömteli izgalom. Így lehetne jellemezni az e.on-ZTE FC-nek a Bajnokok Ligája selejtezőjében történt továbbjutása óta eltelt időt. Zágrábban eldőlt, hogy a ZTE jóvoltából a világhírű Manchester United látogat Magyarországra, s a belépőjegyekért azonnal megindult a hajsza. Két napja több ezer zalai drukker tartotta nagyon nagy becsben a megszerzett bilétát, amiért bizony harcot kellett vívni. Tegnap este aztán a Puskás Ferenc stadionban, ahogy érkeztek a szurkolók, zúgott a Zeg-Zeg-Zeg-Zalaegerszeg rigmus.” A ZTE FC-Manchester United BL-összecsapás aztán szenzációt hozott.

ZTE FC-Manchester United: A mérkőzés egyik pillanata Fotó: ZH Archívum

ZTE FC-Manchester United 1-0

Budapest, Puskás Ferenc-stadion, 28.000 néző. Jv.: Stark (Wezel, Greipl, mindhárom német) ZTE: Dics - Babati, Csóka, Urbán, Budisa, Szamosi - Egressy (Molnár, 64. p.), Vincze, Ljubojevics, Fa ragó (Balog, 73. p.) - Kenesei (Koplárovics, 83. p.). Edző: Bozsik Péter. Manchester: Carroll - Brown (P. Nevill, 6. p.), Blanc, O'shea, Silvestre - Beckham, Keane, Verőn, Giggs - Solksjaer (Forlan, 80. p.), van Nistelroy. Edző: Alex Ferguson. Sárga lap: van Nistelrooy a 63., Beckham 68., Dics, 92. p., Molnár B. 93. p.

