A brazil Daniel Lima a ZTE FC-ben folytatja, kölcsönbe érkezik

A 2004-es születésű Daniel Lima az Atlético Goianiense csapatában kezdte el a futballt. Később a brazil Série B ligában az Operário-PR együttesében és a Clube de Regatas Brasil játékosaként lépett pályára.

A ZTE FC csapatában folytatja Daniel Lima.

Fotó: ZTE FC

Daniel Lima remek fizikai mutatókkal rendelkezik, hiszen 186 centiméter magas, erőteljes támadó.

– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és már most otthon érzem magam. Nagy lelkesedéssel érkeztem, szeretném gólokkal és jó játékkal segíteni a csapatot, és mindent megtenni azért, hogy együtt sikeresek legyünk – nyilatkozta Daniel Lima a ZTE honlapján.

Amúgy a klubnál több külföldi, főleg fiatal tehetség is van, akik főleg a ZTE FC II. csapatában játszhatnak. Ecuadori, brazil, nigériai játékosokról van szó.