A brazil Daniel Lima a ZTE FC-ben folytatja, kölcsönbe érkezik
A ZTE FC hivatalosan is bejelentette, hogy a brazil Daniel Lima Egerszegen folytatja. A ZTE FC cikkéből kiderül, hogy a brazil támadó kölcsönszerződéssel került a kék-fehérekhez.
A 2004-es születésű Daniel Lima az Atlético Goianiense csapatában kezdte el a futballt. Később a brazil Série B ligában az Operário-PR együttesében és a Clube de Regatas Brasil játékosaként lépett pályára.
Daniel Lima remek fizikai mutatókkal rendelkezik, hiszen 186 centiméter magas, erőteljes támadó.
– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és már most otthon érzem magam. Nagy lelkesedéssel érkeztem, szeretném gólokkal és jó játékkal segíteni a csapatot, és mindent megtenni azért, hogy együtt sikeresek legyünk – nyilatkozta Daniel Lima a ZTE honlapján.
Amúgy a klubnál több külföldi, főleg fiatal tehetség is van, akik főleg a ZTE FC II. csapatában játszhatnak. Ecuadori, brazil, nigériai játékosokról van szó.