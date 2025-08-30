augusztus 30., szombat

Erőteljes csatár

39 perce

A brazil Daniel Lima a ZTE FC-ben folytatja, kölcsönbe érkezik

Címkék#Daniel Lima#támadó#kölcsönadás#brazil#ZTE FC

A ZTE FC hivatalosan is bejelentette, hogy a brazil Daniel Lima Egerszegen folytatja. A ZTE FC cikkéből kiderül, hogy a brazil támadó kölcsönszerződéssel került a kék-fehérekhez.

Kerkai Attila

A 2004-es születésű Daniel Lima az Atlético Goianiense csapatában kezdte el a futballt. Később a brazil Série B ligában az Operário-PR együttesében és a Clube de Regatas Brasil játékosaként lépett pályára. 

ZTE FC Daniel Lima
A ZTE FC csapatában folytatja Daniel Lima. 
Fotó: ZTE FC

Daniel Lima remek fizikai mutatókkal rendelkezik, hiszen 186 centiméter magas, erőteljes támadó.

Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és már most otthon érzem magam. Nagy lelkesedéssel érkeztem, szeretném gólokkal és jó játékkal segíteni a csapatot, és mindent megtenni azért, hogy együtt sikeresek legyünk nyilatkozta Daniel Lima a ZTE honlapján. 

Amúgy a klubnál több külföldi, főleg fiatal tehetség is van, akik főleg a ZTE FC II. csapatában játszhatnak. Ecuadori, brazil, nigériai  játékosokról van szó. 

 

 

