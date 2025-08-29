A ZTE FC eladhatta Dénes Csanádot, de fontosabb, hogy a Kisvárda ellen nyerni kell!

Nincs még győzelme a ZTE FC együttesének a mostani szezonban, a Kisvárdának viszont már kettő is. A labdarúgó NB I.-be visszakerült szabolcsi együttes a Puskás FC és az Újpest legyőzésével szerzett már két sikert, hogy aztán a legutóbbi mérkőzést az FTC ellen elhalasszák. Most jön a 6. forduló, majd a válogatott vb-selejtezői miatt három hét szünet következik.

A szombati nap nagy kérdése lesz Egerszegen: vajon a ZTE FC játékosainak lesz-e oka az ünneplésre a lefújás után is? Ha igen, akkor az azt jelenti, megvan az első győzelem.

Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC jobban meccsben van?

Az, hogy jól jött-e a Kisvárdának a pihenő két győztes meccs után, amikor kvázi lendületben volt, majd elválik. Mindezt csak az ETO FC csütörtöki, KL-meccse kapcsán jön elő, hiszen az ETO is halasztotta legutóbbi mérkőzését. A győri kiesés után Vitális Milán, a kisalföldiek játékosa azt mondta: a Rapid talán jobban meccsben volt azzal, hogy lejátszotta a hétvégi mérkőzését. Nos, nehéz eldönteni, mi a jó és mi nem. Mindenesetre ha nyersz, akkor jól jött a pihenő, ha veszítesz, akkor nem... A Kisvárda együttesében játszik a nyártól Medgyes Sinan, aki a ZTE-től került a szabolcsiakhoz, de Soltész István és Oláh Bálint is eltöltött egy rövid időt a ZTE mezében, Körmendi Kevin pedig az egerszegi utánpótlásból indult.

A Kisvárda még nem kapott ki a ZTE Arénában az NB I.-ben

A két együttes közös múltja az NB I.-ben 2019-ben kezdődött, azóta 15 mérkőzésen találkoztak, ezeken 7 kisvárdai siker született, 5 döntetlen és 3 ZTE FC-győzelem mellett. A Zalaegerszegen rendezett hét találkozón viszont egyetlen egyszer sem kapott még ki a Kisvárda. Háromszor nyert, négyszer döntetlen született.

Most kell nyerni, vagy "soha"!

A ZTE FC egy hete az Újpest ellen szenvedett vereséget, lezárva a kilenc meccs óta tartó döntetlensorozatát. Nuno Campos együttesének most nagyon kellene a siker, erre vágynak a szurkolók és a csapat is. A szombat kérdése többek között az lesz, sikerül-e végre három pontot szerezni, illetve hogy a keretben lesz-e Dénes Csanád, valamint Yohan Croizet. Ha igaz a sajtóban megjelent információ, akkor Dénes Belgiumba, a Kortrijk csapatához szerződhet, Croizet pedig a DVTK célkeresztjében áll. Dénes Csanáddal kapcsolatban pénteken megjelent egy információ, hogy 1,1 millió eurót fizethet a belga csapat a zalai támadóért.