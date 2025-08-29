augusztus 29., péntek

Szombaton az arénában

50 perce

A ZTE FC eladhatta Dénes Csanádot, de fontosabb, hogy a Kisvárda ellen nyerni kell!

A hosszú szünet előtti utolsó forduló jön... Mármint a labdarúgó NB I.-ben, hiszen a Fizz Liga hétvégi, 6. fordulója után nagy "csend" következik, és majd csak három hét múlva rendeznek újra fordulót a hazai élvonalban. A ZTE FC csapata szombaton (14.45) a Kisvárdát fogadja, és az egerszegieknek úgy kellene már a győzelem, mint egy falat kenyér...

Kerkai Attila
A ZTE FC eladhatta Dénes Csanádot, de fontosabb, hogy a Kisvárda ellen nyerni kell!

A szombati nap nagy kérdése lesz Egerszegen: vajon a ZTE FC játékosainak lesz-e oka az ünneplésre a lefújás után is? Ha igen, akkor az azt jelenti, megvan az első győzelem.

Fotó: Szekeres Péter

Nincs még győzelme a ZTE FC együttesének a mostani szezonban, a Kisvárdának viszont már kettő is. A labdarúgó NB I.-be visszakerült szabolcsi együttes a Puskás FC és az Újpest legyőzésével szerzett már két sikert, hogy aztán a legutóbbi mérkőzést az FTC ellen elhalasszák. Most jön a 6. forduló, majd a válogatott vb-selejtezői miatt három hét szünet következik. 

ZTE FC Kisvárda ZTE Aréna
A szombati nap nagy kérdése lesz Egerszegen: vajon a ZTE FC játékosainak lesz-e oka az ünneplésre a lefújás után is? Ha igen, akkor az azt jelenti, megvan az első győzelem.  
Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC jobban meccsben van? 

Az, hogy jól jött-e a Kisvárdának a pihenő két győztes meccs után, amikor kvázi lendületben volt, majd elválik. Mindezt csak az ETO FC csütörtöki, KL-meccse kapcsán jön elő, hiszen az ETO is halasztotta legutóbbi mérkőzését. A győri kiesés után Vitális Milán, a kisalföldiek  játékosa azt mondta: a Rapid talán jobban meccsben volt azzal, hogy lejátszotta a hétvégi mérkőzését. Nos, nehéz eldönteni, mi a jó és mi nem. Mindenesetre ha nyersz, akkor jól jött a pihenő, ha veszítesz, akkor nem...  A Kisvárda együttesében játszik a nyártól Medgyes Sinan, aki a ZTE-től került a szabolcsiakhoz, de Soltész István és Oláh Bálint is eltöltött egy rövid időt a ZTE mezében, Körmendi Kevin pedig az egerszegi utánpótlásból indult. 

A Kisvárda még nem kapott ki a ZTE Arénában az NB I.-ben

A két együttes közös múltja az NB I.-ben 2019-ben kezdődött, azóta 15 mérkőzésen találkoztak, ezeken 7 kisvárdai siker született, 5 döntetlen és 3 ZTE FC-győzelem mellett. A Zalaegerszegen rendezett  hét találkozón viszont egyetlen egyszer sem kapott még ki a Kisvárda. Háromszor nyert, négyszer döntetlen született.

Most kell nyerni, vagy "soha"!

A ZTE FC  egy hete az Újpest ellen  szenvedett vereséget, lezárva a kilenc meccs óta tartó döntetlensorozatát. Nuno Campos együttesének most nagyon kellene a siker, erre vágynak a szurkolók és a csapat is. A szombat kérdése többek között az lesz, sikerül-e végre három pontot szerezni, illetve hogy  a keretben lesz-e Dénes Csanád, valamint Yohan Croizet. Ha igaz a sajtóban megjelent információ, akkor Dénes Belgiumba, a Kortrijk csapatához szerződhet, Croizet pedig a DVTK célkeresztjében áll. Dénes Csanáddal kapcsolatban pénteken megjelent egy információ, hogy 1,1 millió eurót fizethet a belga csapat a zalai támadóért. 

Brazil játékos érkezhet

Pénteken a ZTE  FC a két játékossal kapcsolatban nem tett közzé semmit, viszont bejelentették, hogy Németh Dániel kölcsönben a Videoton FC-hez  kerül. Egy brazil játékos kölcsönvétele is biztos, Daniel Lima már napok óta Egerszegen készült. A 20 éves támadó a brazil Série B-ben szereplő Atlético Goianiense csapatától érkezett. Ő komolyabb fogásnak tűnik, mint a korábbi dél-amerikai igazolások, hiszen az értékét 600 ezer euróra becsülik. 

Kisvárda: nem az a tipikus újonccsapat...

Szombaton kemény meccsre számíthat a ZTE FC a Kisvárda ellen a ZTE Aréna  gyepszőnyegén. Az ellenfél rutinos, kipróbált játékosokból áll, kemény külföldi maggal, szóval nem az a tipikus újonccsapat.... 

 

 

