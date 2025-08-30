Dénes búcsúmeccse lehetett – ZTE FC-vereség a Kisvárdától... (galéria)

A ZTE FC kezdőjében ott volt Dénes Csanád Vilmos, a kispadon pedig Yohan Croizet. Mindez amiatt volt érdekes szombaton, hiszen sajtóhírek szerint mind a két játékos távozóban van, sőt, Dénes Csanád esetében konkrétumokról is hallani lehetett már. Vagyis, a belga Kortrijk konkrét ajánlatot tett a támadóért, és 1.1 millió eurós vételárat fizethet a zalaiaknak, plusz a későbbi továbbértékesítésből is 20 százalék illetné meg a zalaiakat. Dénes Csanád kezdett, ami az előbbiekkel éppen cáfolná – de nem: a 21 éves játékosnak vélhetően a szombati volt a búcsúfellépése a kék-fehéreknél. Yohan Croizet esete más, a francia játékost állítólag a DVTK csábítja, ám az, hogy kimaradt a kezdőből, nem feltétlen van ezzel összefüggésben.

Kékben Dénes Csanád Vilmos, a ZTE FC játékosa, akinek nagy valószínűséggel ez volt a búcsúmeccse, mert Belgiumba szerződik.

Fotó: Szekeres Péter

ZTE FC - Kisvárda Master Good 1-2 (0-2)

Zalaegerszeg ZTE Aréna, 2209 néző. Jv.: Derdák (Horváth Z., Aradi).

ZTE FC: Gundel-Takács - Peraza (Alegria, 75.), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - Lopez (Croizet, 46.), Szendrei, Csonka (Kiss B., 46.), Skribek (Bakti, 46.) - Dénes Cs., Joao Victor (Klausz, 46.). Vezetőedző: Nuno Campos.

Kisvárda: Popovic - Cipetic (Lippai, 85.), Matic, Chlumecky - Soltész (Medgyes, 73.), Nagy K. (Jovicic, 75.), Popoola, Melnyik, Bíró (Körmendi, 66.)- Novothny, Mesanovic (Pintér A., 73.). Vezetőedző: Gerliczki Máté

Gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (27. - 11-esből), Nagy K. (45+1.)

Sárga lap: Csonka (19.), Szendrei 26.), Dénes (82.), Papp Cs. (83.), illetve Cipetic (83.), Matic (88.).

A ZTE FC az első győzelmére hajtott

A 12 mérkőzés óta nyeretlen, és a mostani bajnokságban eddig négy döntetlent begyűjtő ZTE FC ezúttal a Kisvárda ellen a 4-4-2-es hadrendet választotta. A Kisvárda eddig jobban áll, hiszen a labdarúgó NB I. Fizz Liga 6. fordulóját úgy várta, hogy van már 7 pontja, és egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a többieknél, ugyanis a múlt heti, FTC elleni találkozóját elhalasztották. A vendégek újoncként tértek vissza a ZTE Arénába, hiszen a legutóbbi szezont az NB II.-ben töltötték.

A Kisvárda lőtte a gólokat

Újonc, de rutinos társaság a szabolcsi, elég csak Novothny Somára, Bohdan Melnyikre, Nagy Krisztiára, vagy éppen Jasmin Mesanovicra gondolni, akik épp eleget edződtek már az NB I.-ben is. A ZTE FC volt, hogy ötfős védővonalat húzott, de Lopez azért inkább a jobb szélen mozgott előrébb. A mérkőzés eleje is inkább a taktikázásról szólt, hogy ki, miként viszonyul a másikhoz, így helyzet nem adódott egyik oldalon sem. Nem volt éppenséggel a leglátványosabbak egyike a játék. A 22. percben pedig megállt a mérkőzés, mert a VAR jelzett egy kezezést. Csóka és Matic felugrásánál a zalai védő kezét érte a labda, ami így tizenegyes. A labda mögé Cipetic állt, aki félmagasan lőtt a hálóba, 0-1.