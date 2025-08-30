57 perce
Dénes búcsúmeccse lehetett – ZTE FC-vereség a Kisvárdától... (galéria)
Győzelem, vagy... – nem is érdemes folytatni, hiszen a ZTE FC és hívei szombaton nem akartak másra gondolni, csakis a sikerre. A labdarúgó NB I. 6. fordulójában a Kisvárda volt a vendég a ZTE Arénában, s a vendégek elvitték a pontokat.
A ZTE FC két játékosa, Szenderei Norbert és Joao Victor próbálja szerelni az első kisvárdai gól szerzőjét, Branimir Cipetic-et.
Fotó: Szekeres Péter
A ZTE FC kezdőjében ott volt Dénes Csanád Vilmos, a kispadon pedig Yohan Croizet. Mindez amiatt volt érdekes szombaton, hiszen sajtóhírek szerint mind a két játékos távozóban van, sőt, Dénes Csanád esetében konkrétumokról is hallani lehetett már. Vagyis, a belga Kortrijk konkrét ajánlatot tett a támadóért, és 1.1 millió eurós vételárat fizethet a zalaiaknak, plusz a későbbi továbbértékesítésből is 20 százalék illetné meg a zalaiakat. Dénes Csanád kezdett, ami az előbbiekkel éppen cáfolná – de nem: a 21 éves játékosnak vélhetően a szombati volt a búcsúfellépése a kék-fehéreknél. Yohan Croizet esete más, a francia játékost állítólag a DVTK csábítja, ám az, hogy kimaradt a kezdőből, nem feltétlen van ezzel összefüggésben.
ZTE FC - Kisvárda Master Good 1-2 (0-2)
Zalaegerszeg ZTE Aréna, 2209 néző. Jv.: Derdák (Horváth Z., Aradi).
ZTE FC: Gundel-Takács - Peraza (Alegria, 75.), Várkonyi, Csóka, Papp Cs. - Lopez (Croizet, 46.), Szendrei, Csonka (Kiss B., 46.), Skribek (Bakti, 46.) - Dénes Cs., Joao Victor (Klausz, 46.). Vezetőedző: Nuno Campos.
Kisvárda: Popovic - Cipetic (Lippai, 85.), Matic, Chlumecky - Soltész (Medgyes, 73.), Nagy K. (Jovicic, 75.), Popoola, Melnyik, Bíró (Körmendi, 66.)- Novothny, Mesanovic (Pintér A., 73.). Vezetőedző: Gerliczki Máté
Gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (27. - 11-esből), Nagy K. (45+1.)
Sárga lap: Csonka (19.), Szendrei 26.), Dénes (82.), Papp Cs. (83.), illetve Cipetic (83.), Matic (88.).
A ZTE FC az első győzelmére hajtott
A 12 mérkőzés óta nyeretlen, és a mostani bajnokságban eddig négy döntetlent begyűjtő ZTE FC ezúttal a Kisvárda ellen a 4-4-2-es hadrendet választotta. A Kisvárda eddig jobban áll, hiszen a labdarúgó NB I. Fizz Liga 6. fordulóját úgy várta, hogy van már 7 pontja, és egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a többieknél, ugyanis a múlt heti, FTC elleni találkozóját elhalasztották. A vendégek újoncként tértek vissza a ZTE Arénába, hiszen a legutóbbi szezont az NB II.-ben töltötték.
A Kisvárda lőtte a gólokat
Újonc, de rutinos társaság a szabolcsi, elég csak Novothny Somára, Bohdan Melnyikre, Nagy Krisztiára, vagy éppen Jasmin Mesanovicra gondolni, akik épp eleget edződtek már az NB I.-ben is. A ZTE FC volt, hogy ötfős védővonalat húzott, de Lopez azért inkább a jobb szélen mozgott előrébb. A mérkőzés eleje is inkább a taktikázásról szólt, hogy ki, miként viszonyul a másikhoz, így helyzet nem adódott egyik oldalon sem. Nem volt éppenséggel a leglátványosabbak egyike a játék. A 22. percben pedig megállt a mérkőzés, mert a VAR jelzett egy kezezést. Csóka és Matic felugrásánál a zalai védő kezét érte a labda, ami így tizenegyes. A labda mögé Cipetic állt, aki félmagasan lőtt a hálóba, 0-1.
Vezetett tehát a Kisvárda egy olyan találkozón, amin addig egyik csapat játékában sem volt benne a gól. A ZTE két támadója, Dénes Csanád és Joao Victor alig találkozott a labdával, ami így nem nézett ki jól. A Kisvárdának semmi nem volt sürgős, vezetett, és enyhén szólva sem kellett nyomás alatt futballoznia... A félidő hosszabbításában aztán addig adogattak a vendégek a zalai tizenhatosnál, hogy végül egy balról érkező labda kipattant, Nagy Krisztián pedig 10 méterről laposan lőtt a kapuba, 0-2. Ez nagyon gyenge futball volt, amit láttunk a ZTE részéről, és mindent elmond a játékról: két kapura tartó labda volt, abból mindkettő gól lett. A ZTE FC az első félidőben egyetlen egy alkalommal próbálkozott lövéssel, az is mellé ment...
ZTE FC – Kisvárda labdarúgó mérkőzés (1. félidő)Fotók: Szekeres Péter
"Tömeges" csere hazai oldalon
Az lett volna a meglepetés, ha Nuno Campos nem cserélt volna a szünetben, ráadásul négy helyen is változtatott. Érkezett Croizet, Bakti, Kiss B. és Klausz a pályára, és aktívabb lett a ZTE FC játéka. Áttevődött a játék a Kisvárda térfelére, és csak ritkán kontrázott a vendégcsapat. Húzta az időt a szabolcsi együttes, de tehette, hiszen vezetett, és sokkal inkább a zalaiaknak volt sürgős már minden egyes pillanat.
Jöttek a hazai helyzetek és a gól
A 62. percben kétszer is betalálhatott volna a ZTE, előbb Várkonyi lövését vágták ki a kapu torkából, majd egy hajszállal maradt le az átadásról Klausz. A következő tűzijáték a 67. percben jött, amikor Bakti lövését blokkolták, majd Papp Cs. löketébe ért bele egy láb, ami így végül szöglet lett. A támadásokban már benne volt a gól, de kivédekezte ezeket a Kisvárda. Nem nagyon tudott mit kezdeni a ZTE ezzel a masszív védekezéssel. A 77. percben a csereként pályára lépett Alegria lövése volt az első tisztán kapura menő ZTE-lövést, de védett a kapus. A 78. percben viszont tehetetlen volt: Papp Cs. bal oldali beadása után Klausz egy parádés felhőfejessel juttatta a labdát a léc alá, 1-2. Ebből még kinézhetett egy döntetlen, hiszen a ZTE nyomott, de nem volt könnyű dolga. Klausz harcolt ki szabadrúgást, ám Kiss lövését blokkolták, pedig ez ígéretes volt.
Újabb vereség hazai pályán
Az idő viszont vészesen fogyott... Két tökéletesen ellentétes félidőt produkált a ZTE FC, ezért is érthetetlen, miért nem a második félidőben játszókat kezdette a haza tréner. A vége vereség lett, így most már 13 mérkőzés óta nyeretlen a ZTE FC.