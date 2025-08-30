A ZTE FC edzője megerősítette Dénes távozását, szerinte az első félidő nyomta rá bélyegét a találkozóra

A labdarúgó NB I. 6. fordulójában rendezett ZTE FC - Kisvárda összecsapás 2-1-es kisvárdai győzelmet hozott. A mérkőzést utáni edzői nyilatkozatok.

Yohan Croizet a második félidőre szállt be, jobb is lett a ZTE FC játéka. Az ő sorsáról nem sokat tudtunk meg.

Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC szakvezetője megerősítette Dénes távozását

– Meglehetősen nehezen indult a találkozó, hiszen annak ellenére, hogy semmilyen helyzete nem volt ellenfelünknek, vezetéshez jutott büntetőből – mondta Nuno Campos, a ZTE FC szakvezetője. – Innentől nagyon rossz volt játszani, majd a második gól még jobban visszavetett bennünket Most nem játszottunk olyan jól, mint a korábbi találkozóinkon. A második félidőre váltottunk, és az ellenfél is, amely innentől tizenegy emberrel védekezett... Az első félidei eredmény rányomta a bélyegét a találkozóra.

Következtek a kérdések, először is arról, hogy Dénes Csanád Vilmos és Yohan Croizet sorsa miként alakul.

– Amikor idekerültem, Dénessel leültem beszélgetni és elmondtam neki, hogy fejlessze magát, s akkor még több csapat fogja majd keresni. Ő megfogadta ezt, keményen dolgozott, és eljött az idő, hogy egy másik ligában s egy másik országban futballozzon. Jó ajánlatot kapott, ami neki és a klubnak is megfelelt, így távozik. A mi filozófiánk is ez, hogy játékosokat neveljünk, hozzunk fel, és amikor eljön a pillanat, akkor váltsanak. Yohan Croizet-vel kapcsolatban nincs információm.

Visszatérve a mérkőzésre, arra a felvetésre, hogy az első kisvárdai gólig a ZTE FC sem tudott helyzetet kialakítani, egyetértett a portugál szakember.

– Igen, elismerem, mi sem alakítottunk ki helyzeteket, a baj az volt, hogy hosszú indításokkal próbálkoztunk, de ehhez nem voltak meg a pályán a megfelelő emberek, hogy ezt játsszuk. A második félidőre készülve elmondtam a csapatnak, mit kell tenni, és egészen másik félidőt láthattunk. Megvoltak a helyzeteink, de csak egy gól született. Most egy másfajta ellenféllel álltunk szemben, amelyik úgy nyert az Újpest és a Puskás ellen is, hogy ugyanúgy védekezett, mint ellenünk. Nyilván a hibáink is megvoltak, ezeket majd kiértékeljük. A korábbi találkozóinkon volt esély, hogy nyerjünk, és a jövőben is minden találkozóra úgy megyünk ki, hogy nyerni akarunk. Viszont ez egy folyamat, fejlődnie kell a csapatnak, és szerintem elég meccset fogunk a jövőben nyerni.