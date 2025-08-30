41 perce
A ZTE FC edzője megerősítette Dénes távozását, szerinte az első félidő nyomta rá bélyegét a találkozóra
A nemrég véget ért ZTE FC-Kisvárda NB I.-es labdarúgó mérkőzés utáni edzői nyilatkozatok. A ZTE FC szakvezetője szerint az első gól nagyon visszavetette csapatát, a kisvárdai vezetőedző szerint pokoli nehéz meccsen jutottak túl.
A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos szerint az első félidővel volt a baj....
A labdarúgó NB I. 6. fordulójában rendezett ZTE FC - Kisvárda összecsapás 2-1-es kisvárdai győzelmet hozott. A mérkőzést utáni edzői nyilatkozatok.
A ZTE FC szakvezetője megerősítette Dénes távozását
– Meglehetősen nehezen indult a találkozó, hiszen annak ellenére, hogy semmilyen helyzete nem volt ellenfelünknek, vezetéshez jutott büntetőből – mondta Nuno Campos, a ZTE FC szakvezetője. – Innentől nagyon rossz volt játszani, majd a második gól még jobban visszavetett bennünket Most nem játszottunk olyan jól, mint a korábbi találkozóinkon. A második félidőre váltottunk, és az ellenfél is, amely innentől tizenegy emberrel védekezett... Az első félidei eredmény rányomta a bélyegét a találkozóra.
Következtek a kérdések, először is arról, hogy Dénes Csanád Vilmos és Yohan Croizet sorsa miként alakul.
– Amikor idekerültem, Dénessel leültem beszélgetni és elmondtam neki, hogy fejlessze magát, s akkor még több csapat fogja majd keresni. Ő megfogadta ezt, keményen dolgozott, és eljött az idő, hogy egy másik ligában s egy másik országban futballozzon. Jó ajánlatot kapott, ami neki és a klubnak is megfelelt, így távozik. A mi filozófiánk is ez, hogy játékosokat neveljünk, hozzunk fel, és amikor eljön a pillanat, akkor váltsanak. Yohan Croizet-vel kapcsolatban nincs információm.
Visszatérve a mérkőzésre, arra a felvetésre, hogy az első kisvárdai gólig a ZTE FC sem tudott helyzetet kialakítani, egyetértett a portugál szakember.
– Igen, elismerem, mi sem alakítottunk ki helyzeteket, a baj az volt, hogy hosszú indításokkal próbálkoztunk, de ehhez nem voltak meg a pályán a megfelelő emberek, hogy ezt játsszuk. A második félidőre készülve elmondtam a csapatnak, mit kell tenni, és egészen másik félidőt láthattunk. Megvoltak a helyzeteink, de csak egy gól született. Most egy másfajta ellenféllel álltunk szemben, amelyik úgy nyert az Újpest és a Puskás ellen is, hogy ugyanúgy védekezett, mint ellenünk. Nyilván a hibáink is megvoltak, ezeket majd kiértékeljük. A korábbi találkozóinkon volt esély, hogy nyerjünk, és a jövőben is minden találkozóra úgy megyünk ki, hogy nyerni akarunk. Viszont ez egy folyamat, fejlődnie kell a csapatnak, és szerintem elég meccset fogunk a jövőben nyerni.
A Kisvárda vezetőedzője két ellentétes félidőt látott
– Van mit értékelni e mérkőzést követően – kezdte Gerliczki Máté, a Kisvárda vezetőedzője. – Nagyon nehéz mérkőzés volt ez, noha az első félidei eredmény alapján nem úgy nézett ki. A ZTE FC változtatott előtte, három belső védővel kezdett, és ehhez még a kezdés előtt alkalmazkodni kellett. Mi arra készültünk, hogy magasan letámadva próbáljuk meg hibákra kényszeríteni az ellenfelet, de ez az elképzelés ezzel a felállással nem volt kivitelezhető. Az első félidő rendben volt, de a második játékrészre a ZTE nagyon jó játékosokat küldött a pályára. Megváltozott minden, elvesztettük a kontrollt. Összességében az első félidő miatt megérdemelten nyertünk, de ezzel a második 45 perccel majd kell kezdenünk valamit...
