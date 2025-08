Tovább "brazilosodik" a ZTE FC, megérkezett az újabb igazolás

A labdarúgó NB I. Fizz Liga 2. fordulójában a ZTE FC - akárcsak a nyitányon, a DVSC ellen - döntetlent ért el a DVTK vendégeként. A két döntetlen mégsem ugyanaz, hiszen míg az első körben a zalaiak vezettek háromszor, és úgy szereztek egy pontot, addig szombaton kétgólos hátrány után mentették a találkozót döntetlenre.

A ZTE FC új játékosa, Maxsuell Alegria.

Fotó: ZTE FC

Önmagában az eredmény a DVTK otthonában nem rossz. De persze a ZTE FC játékosai és a szurkolók is nagyon vágynának már egy győzelemre. Utoljára bajnoki mérkőzésen kilenc fordulóval ezelőtt, április 6-án sikerült a zalaiaknak győzelmet ünnepelniük a Fehérvár FC vendégeként. Az viszont már a múlt, a korábbi bajnokságban volt, az új kiírásban eddig két iksz jött össze. Maga a ZTE FC játéka most sem volt rossz, és voltak "nehezítő" körülmények is. Gondoljunk csak arra, hogy Nuno Campos vezetőedző eltiltás miatt nem ülhetett a kispadon, bár segítője, a meccset levezénylő Gonzalo Cruz igazából nem csinált problémát belőle, mondván, a taktikát, a meccset továbbra is vezetőedző találja ki. A ZTE FC két szép gólt lőtt és 0-2-nél sem állt le. Jól tette. A brazil Joao Victor ismét betalált, az egyenlítő találatot pedig Kiss Bence szerezte a 90. percben. Ez sem volt csúnya lövés...

- Úgy gondolom, hogy mi tettük nehéz mérkőzéssé a mait. Jól kezdtünk, sok helyzetet dolgoztunk ki, de a két bekapott gól után hasonló érzések voltak bennem, mint tavaly. Remélem, nem ez fog minket jellemezni az idei szezonban. Végig nálunk volt a labda, de mégis sikerült egy nagyon peches gólt kapni, majd a másodikat is a szünet előtt. A félidőben tudtuk, hogy a játékunk rendben van, és együtt kell maradnunk egészen a lefújásig, ez sikerült is. Hétről hétre fejlődünk, látszik, hogy mit szeretnénk játszani, és remekül haladunk - nyilatkozta Kiss Bence a klub honlapjának.

Hétfőn pedig elkezdődött a munka az újabb feladatra. Vasárnap a ZTE Arénában az ETO FC Győr lesz az ellenfél. Nuno Campos visszatérhet a kispadra, a DVTK ellen kiállított Várkonyi Bence eltiltást kap, de kiegészült a keret egy újabb dél-amerikai futballistával. A ZTE FC ugyanis hétfőn bejelentette a 21 éves brazil Maxsuell Alegria leigazolását. S ha már brazilok. A ZTE FC nyári igazolása, Joao Victor mérlege eddig két meccs, két gól, ha így "brazilosodik" a ZTE FC, ám legyen!