augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igazoltak az egrszegiek

1 órája

ZTE FC: újabb védő, ezúttal Mexikóból

Címkék#védő#igazolás#mexikói#ZTE FC

Ismét új játékos érkezését jelentették be Zalaegerszegen. A ZTE FC NB I.-es csapata ugyanis leigazolta a mexikói David Lópezt.

Kerkai Attila

Tovább erősödik a latin (dél-amerikai) vonal a ZTE FC labdarúgó csapatánál, bár Mexikó éppenséggel nem feltétlen tartozik Dél-Amerikához. Mindenesetre az egerszegi klub argentin tulajdonosai az amerikai földrészről igazolnak játékosokat, ezúttal egy  mexikói  labdarúgó érkezését jelentette be az egerszegi klub.  David López, a mexikói védő már megérkezett Egerszegre. 

David López a ZTE FC legújabb szerzeménye.
Forrás: Facebook/ZTE FC

  

 

A ZTE FC beszámolója szerint  David Jaret López Cedillo 2004. február 21-én született a Tenancingo nevű mexikói településen, amely Toluca városától mindössze ötven kilométerre található. Minden bizonnyal a csekély távnak is köszönhető, hogy David López a Toluca utánpótlás rendszerében fejlődött, ott sajátította el a labdarúgás fortélyait. Annál a Tolucánál, amely a legutóbbi szezonban megnyerte a mexikói bajnokságot. 

 - Korábbi tapasztalatainkra támaszkodva mélyen hiszünk a mexikói futballisták kiváló képességeiben és fejlődési lehetőségeiben. Szeretnénk megbízható támogatást nyújtani számukra, hogy az európai futball világában megtehessék az első fontos lépéseiket. Nuno (Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője - a szerk.), aki a Toluca együttesénél már dolgozott Daviddal, személyesen ismeri képességeit, és biztos benne, hogy nálunk kiteljesedhet. Ez a szerződtetés is jól tükrözi elkötelezettségünket a legígéretesebb fiatal tehetségek gondozása iránt, és azt a szándékunkat, hogy elindítsuk őket a siker útján - nyilatkozta az új igazolás kapcsán a  ZTE FC sportért felelős elnöke, Andrés Jornet. 

A klub oldalán megjelent írásban megemlítik, hogy az elmúlt két szezonban David Lópezre a csapat rendszeresen jobb szélső védőként számított, de jobb futóként is megállja a helyét. A 19 lejátszott U20-as mérkőzésén 1 gólt szerzett, míg az U23-as keretben összesen 72 alkalommal lépett pályára, ezalatt háromszor zörgette meg az ellenfelek hálóját.

David Lopéz kettő plusz egyéves szerződést írt alá a ZTE FC csapatánál. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu