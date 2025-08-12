ZTE FC: újabb védő, ezúttal Mexikóból

Tovább erősödik a latin (dél-amerikai) vonal a ZTE FC labdarúgó csapatánál, bár Mexikó éppenséggel nem feltétlen tartozik Dél-Amerikához. Mindenesetre az egerszegi klub argentin tulajdonosai az amerikai földrészről igazolnak játékosokat, ezúttal egy mexikói labdarúgó érkezését jelentette be az egerszegi klub. David López, a mexikói védő már megérkezett Egerszegre.

David López a ZTE FC legújabb szerzeménye.

Forrás: Facebook/ZTE FC

A ZTE FC beszámolója szerint David Jaret López Cedillo 2004. február 21-én született a Tenancingo nevű mexikói településen, amely Toluca városától mindössze ötven kilométerre található. Minden bizonnyal a csekély távnak is köszönhető, hogy David López a Toluca utánpótlás rendszerében fejlődött, ott sajátította el a labdarúgás fortélyait. Annál a Tolucánál, amely a legutóbbi szezonban megnyerte a mexikói bajnokságot.

- Korábbi tapasztalatainkra támaszkodva mélyen hiszünk a mexikói futballisták kiváló képességeiben és fejlődési lehetőségeiben. Szeretnénk megbízható támogatást nyújtani számukra, hogy az európai futball világában megtehessék az első fontos lépéseiket. Nuno (Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője - a szerk.), aki a Toluca együttesénél már dolgozott Daviddal, személyesen ismeri képességeit, és biztos benne, hogy nálunk kiteljesedhet. Ez a szerződtetés is jól tükrözi elkötelezettségünket a legígéretesebb fiatal tehetségek gondozása iránt, és azt a szándékunkat, hogy elindítsuk őket a siker útján - nyilatkozta az új igazolás kapcsán a ZTE FC sportért felelős elnöke, Andrés Jornet.

A klub oldalán megjelent írásban megemlítik, hogy az elmúlt két szezonban David Lópezre a csapat rendszeresen jobb szélső védőként számított, de jobb futóként is megállja a helyét. A 19 lejátszott U20-as mérkőzésén 1 gólt szerzett, míg az U23-as keretben összesen 72 alkalommal lépett pályára, ezalatt háromszor zörgette meg az ellenfelek hálóját.

David Lopéz kettő plusz egyéves szerződést írt alá a ZTE FC csapatánál.