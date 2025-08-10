ZTE FC: továbbra is a döntetlen a sláger a ZTE Arénában (galéria)

Májusban, amikor az ETO FC Győr a ZTE Arénában szerepelt, 0-0 lett a végeredmény, és akkor az az egy pont mind a két csapatnak aranyat ért. Az ETO FC ugyanis ezzel biztosította be a negyedik helyezését, amivel eldőlt, hogy indulhat az Európa Konferencia-ligában. A ZTE FC egy pontja pedig egy nap várakozás után értékelődött fel, amikor a labdarúgó NB I. 32. fordulójának valamennyi találkozóját lejátszották: a döntetlennel a ZTE FC biztosan megmenekült a kieséstől. Nos, így érkezett el a vasárnap este, az ETO FC csütörtökön még az AIK Stockholm vendégeként kapott ki 2-1-re, de készülhet a visszavágóra. A ZTE FC-nél ezúttal úgy voltak vele: most nem elégednének meg a döntetlennel, hiszen két iksz után az első hazai győzelemre fájt a foguk a kék-fehéreknek.

A ZTE FC csapatkapitánya, Szendrei Norbert indít újabb támadást a Győr ellen.

Fotó: Szekeres Péter

ZTE FC - ETO FC Győr 1-1 (1-0)

Zalaegerszeg, 3463 néző. Jv: Erdős (Ország, Nagy V.).

ZTE FC: Gundel-Takács – Nyíri, Peraza, Csóka, Papp Cs. - Szendrei, Kiss B. - Dénes Cs. (Huszti, 74.), Joao Victor (Bakti, 74.), Skribek (Csonka, 66.) - Croizet (Klausz, 90.). Vezetődző: Nuno Campos.

ETO FC Győr: Petrás – Vladoiu, Abrahamsson (Csinger, 57.), Boldor, Stefulj – Vingler, Vitális – Bánáti (Tóth A., 57.), Ouro (Benbouali, 57.), Tollár (Zivkovic, 75.)– Pytschuk (Huszár, 75.). Vezetődző: Borbély Balázs.

Gólszerzők: Skribek (20. - 11-esből), illetve Huszár (82.).

Sárga lap: Pytschuk (5.), Boldor (18.), Zivkovic (77.)

Skribek büntetőjével vezetett a ZTE FC

Várkonyi Bencét kiállították a DVTK elleni mérkőzésen, a helyére pedig a szezon során először került a csapatba kezdőként a Joseth Peraza. Az ETO csapata néhány kulcsjátékosát csak a kispadra jelölte, Bumba pedig egy sérülés miatt került ki a keretből. A ZTE FC az elejétől igyekezett irányítani a játékot, de a Győr jól reagált erre, sőt a 13. percben Tollár szlalomozása után Gundel-Takács védett bravúrral. Aztán jött a VAR, amikor Boldor és Peraza összecsapása után a videóbíró könyöklésért ítélt büntetőt. A 20. percben Skribek magabiztosan lőtt a bal alsó sarokba, 1-0. Az egész napos kánikulát friss szél enyhítette, ami nem jött rosszul a játékosoknak, de azért senki nem fázott... Kissé hullámzó volt a játék, hiszen a meccs hol úgy tűnt, hogy kezd felpörögni, hogy aztán lassuljon az iram. Az ETO vezetett sokpasszos, gördülékeny támadásokat, de ugyanúgy, ahogy a ZTE, „hajlamos” volt belehibázni ezekbe. A 34. percben Dénes Cs. lövése alig ment mellé, pedig szépen tört be a 16-oson belülre. Az első félidő kevés helyzetet hozott, több hibát mindkét oldalon, de azért vezetett a ZTE FC, és nem volt unalmas sem a játék. Főleg úgy, hogy az ETO a szünet előtt teljesen beszorította a ZTE-t.