29 perce
ZTE FC: továbbra is a döntetlen a sláger a ZTE Arénában (galéria)
Három hónappal a legutóbb tett látogatását követően ismét az ETO FC Győr volt a vendég Zalaegerszegen. A labdarúgó NB I.-ben a ZTE FC vasárnap este fogadta a csütörtökön még Stockholmban pályára lépő győrieket.
Így örültek a gólnak a ZTE FC játékosai. Skribek Alen nyakában Joao Victor a vezető találat után.
Fotó: Szekeres Péter
Májusban, amikor az ETO FC Győr a ZTE Arénában szerepelt, 0-0 lett a végeredmény, és akkor az az egy pont mind a két csapatnak aranyat ért. Az ETO FC ugyanis ezzel biztosította be a negyedik helyezését, amivel eldőlt, hogy indulhat az Európa Konferencia-ligában. A ZTE FC egy pontja pedig egy nap várakozás után értékelődött fel, amikor a labdarúgó NB I. 32. fordulójának valamennyi találkozóját lejátszották: a döntetlennel a ZTE FC biztosan megmenekült a kieséstől. Nos, így érkezett el a vasárnap este, az ETO FC csütörtökön még az AIK Stockholm vendégeként kapott ki 2-1-re, de készülhet a visszavágóra. A ZTE FC-nél ezúttal úgy voltak vele: most nem elégednének meg a döntetlennel, hiszen két iksz után az első hazai győzelemre fájt a foguk a kék-fehéreknek.
ZTE FC - ETO FC Győr 1-1 (1-0)
Zalaegerszeg, 3463 néző. Jv: Erdős (Ország, Nagy V.).
ZTE FC: Gundel-Takács – Nyíri, Peraza, Csóka, Papp Cs. - Szendrei, Kiss B. - Dénes Cs. (Huszti, 74.), Joao Victor (Bakti, 74.), Skribek (Csonka, 66.) - Croizet (Klausz, 90.). Vezetődző: Nuno Campos.
ETO FC Győr: Petrás – Vladoiu, Abrahamsson (Csinger, 57.), Boldor, Stefulj – Vingler, Vitális – Bánáti (Tóth A., 57.), Ouro (Benbouali, 57.), Tollár (Zivkovic, 75.)– Pytschuk (Huszár, 75.). Vezetődző: Borbély Balázs.
Gólszerzők: Skribek (20. - 11-esből), illetve Huszár (82.).
Sárga lap: Pytschuk (5.), Boldor (18.), Zivkovic (77.)
Skribek büntetőjével vezetett a ZTE FC
Várkonyi Bencét kiállították a DVTK elleni mérkőzésen, a helyére pedig a szezon során először került a csapatba kezdőként a Joseth Peraza. Az ETO csapata néhány kulcsjátékosát csak a kispadra jelölte, Bumba pedig egy sérülés miatt került ki a keretből. A ZTE FC az elejétől igyekezett irányítani a játékot, de a Győr jól reagált erre, sőt a 13. percben Tollár szlalomozása után Gundel-Takács védett bravúrral. Aztán jött a VAR, amikor Boldor és Peraza összecsapása után a videóbíró könyöklésért ítélt büntetőt. A 20. percben Skribek magabiztosan lőtt a bal alsó sarokba, 1-0. Az egész napos kánikulát friss szél enyhítette, ami nem jött rosszul a játékosoknak, de azért senki nem fázott... Kissé hullámzó volt a játék, hiszen a meccs hol úgy tűnt, hogy kezd felpörögni, hogy aztán lassuljon az iram. Az ETO vezetett sokpasszos, gördülékeny támadásokat, de ugyanúgy, ahogy a ZTE, „hajlamos” volt belehibázni ezekbe. A 34. percben Dénes Cs. lövése alig ment mellé, pedig szépen tört be a 16-oson belülre. Az első félidő kevés helyzetet hozott, több hibát mindkét oldalon, de azért vezetett a ZTE FC, és nem volt unalmas sem a játék. Főleg úgy, hogy az ETO a szünet előtt teljesen beszorította a ZTE-t.
Nem lett elég az egy gól a sikerhez
A második félidő hatalmas ZTE-helyzettel kezdődött, amikor Joao Victor a kapu torkából lőtt mellé. Ezt már mindenki bent látta, viszont a zalaiak direkt futballja továbbra sem változott, az ETO FC pedig pályára küldte a Tóth R.-Benbouali-Csinger hármast, akikkel nem gyengült a csapatuk... Előtte viszont Croizet fejesét fogta a kapus, ami nagy helyzet volt, és a ZTE-nek mindenféleképpen kellett volna még egy gól. A Győr ugyanis egyre jobban futballozott, jól támadtak le a vendégek. A 61. percben Benbouali lövését fogta ismét bravúrral a zalai kapus. Ekkor az látszott, hogy nem lesz elég az az egy gól a ZTE FC-nek, hogy három ponttal gazdagodjon, de aztán rendezte a sorokat a ZTE FC. Közben érkeztek a cserék is a pályára, hiszen elkelt a frissítés. A 81. perben aztán a csereként beállt Huszár maradt egyedül a kapu előtt, és 6 méterről nem hibázott, 1-1. Megint érett a döntetlen, ahogy májusban, sőt a találkozó végén az ETO megint beszorította a zalai csapatot. Hét perc hosszabbítás volt, esett egy lesgól, amit a győriek szereztek, de ez lett a vége. A ZTE FC harmadik mérkőzésén is ikszelt.
ZTE FC - Győri ETO (első félidő)Fotók: Szekeres Péter