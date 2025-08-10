A ZTE FC vezetőedzője gratulált a közönségnek is

A labdarúgó NB I. Fizz Liga 3. fordulójában lejátszott ZTE FC - ETO FC Győr mérkőzés utáni edzői nyilatkozatok. A 3. forduló vasárnapi mérkőzése Egerszegen 1-1-es döntetlennel ért véget.

A ZTE FC csapata ikszelt és ez a harmadik döntetlen a szezonban.

Fotó: Szekeres Péter

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzőjének nyilatkozata

- Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, sok helyzetet dolgoztunk ki, ha a passzok pontosabbak, korábban is vezethettünk volna - kezdte a mérkőzés utáni nyilatkozatát Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője. - Jó volt a futballunk, de az első félidő végén nem tudtuk azt a magabiztosságot megszerezni, ami még jobb eredmény eléréséhez vezetett volna. A második félidő elején ha kettő-null az eredmény, azzal ott lett volna az esély, hogy lezárjuk a meccset. Sok kontránk volt, melyekben veszélyt jelentettek. A végén próbáltuk védeni az eredményt, de jött az egyenlítés.

A mérkőzés előtt a ZTE FC szakvezetője azt nyilatkozta, hogy nagyon kellene egy győzelem, ami még nagyobb önbizalmat adna a csapatnak. Azt kérdeztük tőle, hogy érez-e csalódottságot esetleg, hogy nem sikerült nyerni.

- Tudtuk, hogy egy olyan csapat a mai ellenfél, amely az európai kupákban szerepel, ettől függetlenül nagyon akartuk a három pontot, de az ellenfélnek is ez volt a célja. Úgy érzem, egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy végre győztes mérkőzés után vonuljunk le a pályáról. Vannak még részletek, melyek hiánya miatt ez nem sikerült ma, de idővel egyre jobbak leszünk. Jó úton haladunk, jó dolgokat mutatunk. Három mérkőzést játszottunk és egyszer sem kellett vesztesként elhagyni a pályát, ezek jó eredmények, amire lehet építkezni. És még valami. Gratulálok a szurkolóinknak, valamint köszönet jár nekik. Vannak pillanatok, amikor ők segítik a csapatot abban, hogy átlendüljön a holtponton. A Győr egy jó csapat, neki pedig sok sikert kívánok az újabb nemzetközi mérkőzésére.

Borbély Balázs: több volt ebben a meccsben

A vendégek, vagyis az ETO FC Győr a ZTE FC-hez hasonlóan három döntetlennel kezdte a bajnokságot.

- Egész érdekes mérkőzést játszottunk ma, sok helyzettel - mondta Borbély Balázs, a győriek szakvezetője. - Az első tizenöt percben három helyzetet is kialakítottunk. A tizenegyesből kapott gól viszont visszafogott bennünket, kicsit mintha görcsösebbé is tett volna bennünket a kelleténél. A szünet után a tervezett cseréinkkel azt akartuk elérni, hogy maradjon öt magyar a pályán. A csere jól sikerült, mert jött a plusz energia a kispadról. Végül jött az egyenlítés is, és úgy érzem, hogy közelebb álltunk a győzelemhez.