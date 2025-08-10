augusztus 10., vasárnap

Edzői nyilatkozatok

1 órája

A ZTE FC vezetőedzője gratulált a közönségnek is

A labdarúgó NB I. 3. fordulójában döntetlen született a ZTE Arénában. A ZTE FC hiába vezetett, döntetlent játszott az ETO FC Győrrel.

Kerkai Attila
A ZTE FC vezetőedzője gratulált a közönségnek is

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője a közönségnek is köszönetet mondott.

Fotó: Szekeres Péter

A labdarúgó NB I. Fizz Liga 3. fordulójában lejátszott ZTE FC - ETO FC Győr  mérkőzés utáni edzői nyilatkozatok.  A  3. forduló vasárnapi mérkőzése Egerszegen 1-1-es döntetlennel ért véget

ZTE FC ETO FC Győr
A ZTE FC csapata ikszelt és ez a harmadik döntetlen a szezonban. 
Fotó: Szekeres Péter

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzőjének nyilatkozata

- Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, sok helyzetet dolgoztunk ki, ha a passzok pontosabbak, korábban is vezethettünk volna - kezdte a mérkőzés utáni nyilatkozatát Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője. - Jó volt a futballunk, de az első félidő végén nem tudtuk azt a magabiztosságot megszerezni, ami még jobb eredmény eléréséhez vezetett volna. A második félidő elején ha kettő-null az eredmény, azzal ott lett volna az esély, hogy lezárjuk a meccset. Sok kontránk volt, melyekben veszélyt jelentettek. A végén próbáltuk védeni az eredményt, de jött az egyenlítés. 

A mérkőzés előtt a ZTE FC szakvezetője azt nyilatkozta, hogy nagyon kellene egy győzelem, ami még nagyobb önbizalmat adna a csapatnak. Azt kérdeztük tőle, hogy  érez-e csalódottságot esetleg, hogy nem sikerült nyerni. 

- Tudtuk, hogy egy olyan csapat a mai ellenfél, amely az európai kupákban szerepel, ettől függetlenül nagyon akartuk a három pontot, de az ellenfélnek is ez volt a célja.  Úgy érzem, egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy végre  győztes mérkőzés után vonuljunk le a pályáról. Vannak még részletek, melyek hiánya miatt ez nem sikerült ma, de idővel egyre jobbak leszünk. Jó úton haladunk, jó dolgokat mutatunk. Három mérkőzést játszottunk  és egyszer sem kellett vesztesként elhagyni a pályát, ezek jó eredmények, amire lehet építkezni. És még valami. Gratulálok a szurkolóinknak, valamint köszönet jár nekik. Vannak pillanatok, amikor ők segítik  a csapatot abban, hogy átlendüljön a holtponton. A Győr egy jó csapat, neki pedig sok sikert kívánok az újabb nemzetközi mérkőzésére. 

Borbély Balázs: több volt ebben a meccsben 

A vendégek, vagyis az ETO FC Győr a ZTE FC-hez hasonlóan három döntetlennel kezdte a bajnokságot. 

  - Egész érdekes mérkőzést játszottunk ma, sok helyzettel - mondta Borbély Balázs, a győriek szakvezetője. - Az első tizenöt percben három helyzetet is kialakítottunk. A tizenegyesből kapott gól viszont visszafogott bennünket, kicsit mintha görcsösebbé is tett volna bennünket a kelleténél. A szünet után a tervezett cseréinkkel azt akartuk elérni, hogy maradjon öt magyar a pályán. A csere jól sikerült, mert jött a plusz energia a kispadról. Végül jött az egyenlítés is, és úgy érzem, hogy közelebb álltunk a győzelemhez. 

Borbély Balázs arról kérdeztük: a májusi, vagy a mostani döntetlennek örül jobban. 

- A májusi döntetlen a nemzetközi kupában való indulást hozta  számunkra, most viszont ennél, vagyis az iksznél több volt ebben a meccsben - válaszolta. - Az európai mérkőzések energiát vesznek el a csapattól, még akkor is, ha bő a keret, ugyanakkor sok a fiatal benne. Nem játszottunk ma rosszul, de nem nyertünk. Végre azt szeretném elmondani, hogy nem játszunk rosszul és nyerünk is. 

 

 

 

 

 

