ZTE FC: iksz helyett most győzelem – ebben bízik Várkonyi Bence is

A ZTE FC két játékosa, Skribek Alen és Várkonyi Bence az előző kiírásban még egymással szemben állt, lévén, hogy Skribek a Paks kölcsönjátékosaként a tavaszt DVTK kötelékében töltötte. Most viszont a ZTE sikeréért harcol, ráadásul a nyitányon, a DVSC ellen máris megszerezte első idénybeli gólját. A labdarúgó NB I. Fizz Liga 2. fordulójában Skribek visszatér Diósgyőrbe.

A ZTE FC csapata a DVTK vendége lesz. Várkonyi Bence (középen) is reméli hogy együttesével nem térnek haza üres kézzel.

Fotó: Szekeres Péter

Skribek Alen visszatér

– Az első fordulóban hiába vezettünk háromszor is a DVSC ellen, szombaton két olyan csapat találkozik esetünkben, akik az első győzelmükért fognak harcolni. A múlt heti eredménytől függetlenül úgy gondolom, már az első bajnokin pozitív jeleket mutattunk és idő kell, amíg Nuno Campos elképzeléseit teljes mértékben elsajátítjuk a pályán – vélekedett a szombati találkozóval kapcsolatban Skribek Alen a klub honlapján.

A ZTE FC edzője, Nuno Campos csak a lelátón

Az, hogy Nuno Campos elképzeléseit kell megvalósítani a pályán, most duplán hangsúlyos, hiszen a ZTE FC szakvezetőjét, Nuno Campost eltiltották egy mérkőzésre múlt heti kiállítása miatt. A kispadon a pályaedző Gonçalo Gil Da Silva Cruz ül, aki kollégája utasításait kell, hogy átadja majd a játékosoknak. Nuno Campos természetesen ott lesz a mérkőzésen és ahogy ilyen esetekben lenni szokott, a háttérből, a lelátóról irányítja majd csapatát.

Várkonyi Bence kapott gól nélkül fejezné be a meccset

A DVTK kikapott (3-1) az első fordulóban Újpesten, a ZTE FC 3-3-as döntetlent játszott hazai pályán a DVSC-vel. Várkonyi Bence, a ZTE FC védőjátékosa szerint mindkét csapat más meccset játszik majd, mint volt az előző.

– Úgy készültünk, és készülünk, hogy meg akarjuk nyerni a mérkőzést – említette Várkonyi Bence már útban Miskolc felé pénteken délután. – Próbáljuk kijavítani a hibáinkat, amiket elkövettünk egy hete, de összességében jó a hangulat, mert jó meccset játszottunk a nyitányon. Úgy kell futballoznunk, hogy a végén ne döntetlen, hanem győzelem álljon a nevünk mellett. A Diósgyőr odahaza játszik, nyilván ők is a három pont reményében lépnek pályára, de ez természetes. Én azt gondolom, hogy teljesen más meccs lesz úgy nekünk, mint a házigazdának ahhoz képest, mint amilyen mérkőzést vívtunk az első fordulóban. Diósgyőrben minden bizonnyal sok néző lesz, fel kell készülni erre is. Az is cél, hogy kapott gól nélkül hozzuk a le szombati találkozót, hiszen az már jó kiindulóalap egy jó eredmény eléréséhez.