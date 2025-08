A DVTK szakvezetője is elismerte: megérdemelt a ZTE FC pontszerzése

A labdarúgó NB I. Fizz Liga 2. fordulójában a ZTE FC a DVTK vendége volt. Ismét mozgalmas mérkőzést játszott a zalai együttes, amely végül 2-2-es döntetlent ért el. Edzői értékelések.

Ünnepelnek a ZTE FC játékosai. Teszik ezt joggal, hiszen megérdemelt volt a pontszerzésük. Középen a két gólszerző, Skribek Alen (7) és Kiss Bence (49).

Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

Radekkovic: a ZTE FC pontszerzése megérdemelt

- Nagyon jó mérkőzést játszottunk, különösen az első félidőben voltam elégedett azzal, amit láttam, sokkal jobban, mint a másodikban - nyilatkozta a mérkőzés után Vladimir Radenkovic, a DVTK mestere. - Kettő-egy után viszont okosabban kellett volna futballoznunk, főleg a tizenhatos előterében. Fontos kiemelni, hogy Esiti egy nagyon fontos játékosa csapatunknak. Amikor ő fenn van a pályán, az egy másik Diósgyőr. Le kellett cserélni, de mellette maradt még egy sor tapasztalt játékosom a pályán, akiknek meg kellett volna oldani azt a szituációt, hogy az ellenfél már létszámhátrányban van és az előnyt meg kellett volna tartanunk. Viszont egy nagyon jó ellenféllel találkoztunk, amely megérdemelte játékával egy egyik pontot.

Goncalo Cruz: a játékosok kezdenek hinni benne

A ZTE FC kispadján Nuno Campos eltiltása miatt segítője, Goncalo Cruz ült, így értelemszerűen ő nyilatkozott a találkozó után is.

- Jó futballt láthattunk, két jó csapattal és gólokkal - értékelt Goncalo Cruz. - Ma is azt a játékot képviselte a csapat, amire építeni szeretnénk a jövőben a klubot. Tudjuk, hogy még nagyon sok mindenben kell fejlődni, azonban nagyon sok dolgot viszont már most is megvalósítottunk, amit hosszú távon is szeretnénk látni. A játékosok kezdenek hinni abban, amit mi szeretnénk látni. A mai találkozón az első félidőben is több lehetőségünk volt, azonban a Diósgyőr tudott változtatni a játékán, különösen középen és ezekből szerezte a góljait is. Mi viszont nem estünk össze, megőriztük a pozitív felfogásunkat ekkor is. Nálunk volt a labda a második félidőben, mi irányítottunk, ahogy a teljes mérkőzésen is. Mindenképpen megérdemelt volt, hogy sikerült az egyenlítő gólt belőnünk a végén.

A ZTE FC csapata a 3. fordulóban augusztus 10-én vasárnap (17.45) az ETO FC Győr csapatát fogadja.