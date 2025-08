A ZTE FC fölénye és emberhátránya után döntetlen Diósgyőrben

A labdarúgó NB I. FIZZ Liga nyitányán a ZTE FC döntetlent játszott a DVSC ellen (3-3), míg a DVTK 3-1-re kikapott az Újpest vendégeként. A diósgyőriek viszont most hazai pályán várták az újabb fordulót és nem is csináltak titkot belőle, hogy nyerni akarnak.

Nem készült másként a ZTE FC sem, még úgy sem, hogy Nuno Campos eltiltása miatt nem ülhetett le a kispadra. Másodedzője, Concalo Cruz irányított, aki önbizalommal várta a találkozót.

- Nuno hozza meg a döntéseket és az ötleteket, úgyhogy ez a mostani mérkőzés is a szokványos, csak éppen nem ül a kispadon. Győzni akarunk, azt akarjuk megvalósítani, amit a héten gyakoroltunk, így bizakodva várjuk a találkozót - nyilatkozta az M4 Sport kamerájának a zalai másodedző.

A ZTE FC játékosa, Yohan Croizet (10) próbálkozik lövéssel.

Fotó: Nemzeti Sport

DVTK - ZTE FC 2-2 (2-0)

Diósgyőr, 5600 néző. Jv.: Zierkelbach (Szert, Belicza).

DVTK: Sentic - Gera D. (Tamás M., 75.), Komlósi, Kecskés, Vallejo, Demeter (Szakos, 61.)- Esiti (Holdampf, 45+2.), Bényei - Jurek (Babos, 61.), Saponjic, Pozeg Vancas (Acolatse, 61.). Vladimir Radenkovic.

ZTE FC: Gundel-Takács - Nyíri, Várkonyi, Csóka D. - Dénes Cs. (Krajcsovics, 68.), Kiss B., Skribek (Pereza, 90+2.), Szendrei, Papp Cs. - Joao Victor (Klausz, 75.), Croizet (Bakti, 68.). Megbízott edző: Goncalo Cruz.

Gólszerző: Demeter (37.). Pozeg Vancas (45+4.), illetve Joao Victor (58.), Kiss B. (90.).

Sárga lap: Kecskés (22.), Holdampf (52.), Saponjic (77.), Komlósi (90.), illetve Szendrei (45+4.), Várkonyi (46.), Gundel-Takács (90+5.)

Kiállítva: Várkonyi (86.).

Kétgólos előnyben a DVTK

A ZTE FC csapatából Csonka András maradt ki, hiszen sérülés miatt nem volt a keretben, így a DVSC ellen egy hete góllal debütált brazil Joao Victor került be a kezdőbe. A DVTK három helyen is változtatott csapatán az előző hetihez képest és három, a fiatalszabálynak is megfelelő játékost küldött harcba Vladimir Radenkovic. Nem sokat ismerkedtek a csapatok egymással, az új szezon első idegenbeli találkozóján Diósgyőrben a ZTE ismét magasan szerette volna tartani a labdát és hátulról, szépen felépítve vezetni az akciókat. A DVTK viszont letámadással nyitott, de két alkalommal is a hazai kapusnak kellett védenie. Nagyon nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki, a ZTE FC csapata nem akart túlpörögni sem, nehogy a visszatámadásból bajba kerüljön. A félidő közepén aztán több lehetősége lett a zalaiaknak, aztán a 37. percben már vezetett a DVTK... Saponjic csatázott Csókával, a diósgyőrinél maradt a labda, majd középre adta, Pozeg Vancas még ráhasalt a labdára, végül a fiatal Demeter 3 méterről passzolt az üres kapuba, 1-0. A VAR vizsgálta az esetet, hiszen elég nagy "zűrzavar" előzte meg a gólt, de végül érvényesnek ítélték meg. Azért a zalai játékosok gesztusai nem arról árulkodtak, hogy egyetértenének a döntéssel. Az egerszegiek próbálkoztak, de nagyobb helyzet nélkül, aztán a 4 perces hosszabbítás végén, egy VAR által is vizsgált eset végén Pozeg Vancas megduplázta a hazai előnyt, 2-0. Nem állt jól a ZTE FC szénája, szó se róla...