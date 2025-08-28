augusztus 28., csütörtök

Mi lesz itt még szeptember 3-ig?

2 órája

Tényleg teljesen "szétszedik" a ZTE FC csapatát? – Dénes és Croizet is mehet...

Címkék#ZTE FC#Yohan Croizet#Dénes Csanád Vilmos#foci#távozik

Sajtóinformáció alapján és saját információink szerint is tovább változik a ZTE FC labdarúgócsapatának a kerete. Már eddig is jelentős változások történtek a nyáron a ZTE FC csapatánál, a legfrissebbek szerint Dénes Csanád és Yohan Croizet is elhagyhatja a zalai klubot!

Kerkai Attila
Az nagyon "durva" lenne, ha a ZTE FC-től Yohan Croizet is távozna. Ki marad akkor aki futballozik?

Fotó: Pezzetta Umberto

Először is: a ZTE FC-nél megtörtént a tulajdonosváltás, erről a klub honlapja számolt be. Illetve arról, hogy a részvények döntő többsége átvándorolt az új tulajdonosi körhöz. A ZTE FC közleménye egyelőre csak annyit közölt: az adminisztrációs feladatok lezárása után részletes tájékoztatást adnak majd a részvények számszerű megoszlásáról. Nem kell nagy képzelőerő hozzá, az argentin elnök, Damien Pedrosa és Andrés Jornet a tulajdonosok között van. 

ZTE FC Dénes Csanád
Dénes Csanád állítólag már elkelt. A ZTE FC támadóját a Kotrijk viheti. 
Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC csapatát tényleg szétszedik? 

Ennél izgalmasabb kérdés, hogy ki marad a ZTE FC-nél? A Nemzeti Sport értesülése alapján a jelenleg belga II. ligás Kotrijk ajánlatát elfogadta a ZTE FC, most már csak Dénes Csanád és a belga klub megegyezésén múlik minden. Ha ez igaz, akkor Dénes Csanád a szombati, Kisvárda elleni meccsen sem lép pályára (legutóbb eltiltás miatt nem volt a keretben az Újpest ellen). A 21 éves támadó itthon is keresett futballista lett. A másik, hogy Yohan Croizet is távozhat a szeptember 3-i átigazolási határidőig. A sportlap szerint a DVTK a kérő. Mindebben az az érdekes, hogy Croizet gesztusai arról árulkodnak a pályán, hogy nem igazán érzi jól magát abban a szerepkörben, amit jelenleg betölt. 

Brazil játékos a láthatáron

Amit lapunk információi is megerősítenek, hogy újabb brazil játékos érkezik a ZTE FC-hez. Sőt itt is van és ha igaz, órákon belül bejelentik, vagy legalábbis egy napon belül. A Nemzeti Sport megnevezte Daniel Limát, aki hamarosan csatlakozik a kék-fehérekhez. 

Dénes Csanád és Yohan Croizet nagyon hiányozna

Mindenesetre, ha ez így lesz, vagyis Dénes Csanád és Yohan Croizet is távozik, akkor ki marad? A nyáron már egy sor játékos távozott, de várható még változás. A ZTE FC csapatát teljesen "szétszedhetik" ezen a nyáron, ráadásul nehéz lesz az "ötmagyaros" ajánlást is tartani. 

 

