Tényleg teljesen "szétszedik" a ZTE FC csapatát? – Dénes és Croizet is mehet...

Először is: a ZTE FC-nél megtörtént a tulajdonosváltás, erről a klub honlapja számolt be. Illetve arról, hogy a részvények döntő többsége átvándorolt az új tulajdonosi körhöz. A ZTE FC közleménye egyelőre csak annyit közölt: az adminisztrációs feladatok lezárása után részletes tájékoztatást adnak majd a részvények számszerű megoszlásáról. Nem kell nagy képzelőerő hozzá, az argentin elnök, Damien Pedrosa és Andrés Jornet a tulajdonosok között van.

Dénes Csanád állítólag már elkelt. A ZTE FC támadóját a Kotrijk viheti.

Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC csapatát tényleg szétszedik?

Ennél izgalmasabb kérdés, hogy ki marad a ZTE FC-nél? A Nemzeti Sport értesülése alapján a jelenleg belga II. ligás Kotrijk ajánlatát elfogadta a ZTE FC, most már csak Dénes Csanád és a belga klub megegyezésén múlik minden. Ha ez igaz, akkor Dénes Csanád a szombati, Kisvárda elleni meccsen sem lép pályára (legutóbb eltiltás miatt nem volt a keretben az Újpest ellen). A 21 éves támadó itthon is keresett futballista lett. A másik, hogy Yohan Croizet is távozhat a szeptember 3-i átigazolási határidőig. A sportlap szerint a DVTK a kérő. Mindebben az az érdekes, hogy Croizet gesztusai arról árulkodnak a pályán, hogy nem igazán érzi jól magát abban a szerepkörben, amit jelenleg betölt.

Brazil játékos a láthatáron

Amit lapunk információi is megerősítenek, hogy újabb brazil játékos érkezik a ZTE FC-hez. Sőt itt is van és ha igaz, órákon belül bejelentik, vagy legalábbis egy napon belül. A Nemzeti Sport megnevezte Daniel Limát, aki hamarosan csatlakozik a kék-fehérekhez.

Dénes Csanád és Yohan Croizet nagyon hiányozna

Mindenesetre, ha ez így lesz, vagyis Dénes Csanád és Yohan Croizet is távozik, akkor ki marad? A nyáron már egy sor játékos távozott, de várható még változás. A ZTE FC csapatát teljesen "szétszedhetik" ezen a nyáron, ráadásul nehéz lesz az "ötmagyaros" ajánlást is tartani.