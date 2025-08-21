A Vasas FC-től igazolt a ZTE FC csapatához

A ZTE FC NB I.-es együttese csütörtökön jelentette be, hogy a 2005-ös születésű Bodnár Gergő is Zalaegerszegre igazol. Az utánpótlás válogatott, jobb oldali védő ugyan Budapesten született, de egészen kis korától Angliában élt és a Peterborought Unitednél kezdett el futballozni. Később más csapatoknál is megfordult, majd 2024. júliusában szerződött a Vasashoz.

Bodnár Gergő a ZTE FC csapatában folytatja.

Forrás: ZTE FC

A fővárosiakkal a napokban bontott szerződést.