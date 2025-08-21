Bodnár Gergő az érkező
1 órája
A Vasas FC-től igazolt a ZTE FC csapatához
Újabb igazolást jelentett be a ZTE FC. A klub beszámolója szerint a Vasastól csatlakozik a ZTE FC csapatához a 20 esztendős Bodnár Gergő, akivel kettő plusz egyéves megállapodás született.
Bodnár gergő a ZTE FC csapatában folytatja.
Forrás: ZTE FC
A ZTE FC NB I.-es együttese csütörtökön jelentette be, hogy a 2005-ös születésű Bodnár Gergő is Zalaegerszegre igazol. Az utánpótlás válogatott, jobb oldali védő ugyan Budapesten született, de egészen kis korától Angliában élt és a Peterborought Unitednél kezdett el futballozni. Később más csapatoknál is megfordult, majd 2024. júliusában szerződött a Vasashoz.
A fővárosiakkal a napokban bontott szerződést.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre